Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto

Cronaca

La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nel garage di via del Ciclamino nell'ottobre 2023. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio è arrivato il verdetto che ha disposto l'immediata liberazione dell'unico imputato, per il quale la Procura aveva chiesto l'ergastolo.

Prossimi video

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto

Cronaca

Omicidio Paganelli, la lettura della sentenza di assoluzione di Dassilva

Cronaca

Omicidio Paganelli, le immagini di Dassilva in aula

Cronaca

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto

Cronaca

Omicidio Paganelli, le dichiarazione del legale della difesa

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 10 giugno

Cronaca