Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva assolto

La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nel garage di via del Ciclamino nell'ottobre 2023. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio è arrivato il verdetto che ha disposto l'immediata liberazione dell'unico imputato, per il quale la Procura aveva chiesto l'ergastolo.
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