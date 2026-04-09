La frana e le conseguenze

La frana, che ora si è fermata, nei giorni scorsi ha "spezzato in due la dorsale adriatica", per usare le parole del capo della Protezione Civile Ciciliano. E ora la costa Est d'Italia si ritrova a fare i conti con i disagi e il caos che si ripercuotono in tre regioni: Abruzzo, Molise e Puglia. Proprio per questo Palazzo Chigi segue con particolare attenzione la situazione, in attesa di avere i risultati delle verifiche tecniche in corso nell'area. Intanto, il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il presidente della Puglia, Antonio Decaro, hanno chiesto un "piano di emergenza" contro il rischio di avere una "Puglia isolata". In Abruzzo, invece, la giunta regionale ha deliberato la richiesta al governo di stato di emergenza nazionale in seguito all'ondata di maltempo dei giorni scorsi, che ha causato diversi smottamenti e frane. Nel mentre, si muove anche l'Anas (Gruppo FS Italiane): ha attivato un piano di intervento straordinario per fronteggiare le gravi ripercussioni sulla viabilità provocate dal movimento franoso che ha interrotto l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli. "Per gestire l'imponente deviazione del traffico sulla rete stradale ordinaria", si legge in un comunicato, "sono state messe in campo tutte le risorse della struttura territoriale del Molise con l'impiego delle 112 unità dedicate. A supporto della task force locale sono giunte ulteriori 18 unità straordinarie provenienti dalle strutture Anas di Lazio, Sardegna e Calabria per un totale di 130 operatori impegnati h24". Sono stati schierati anche 54 mezzi speciali.