Maltempo Molise, Ciciliano: "La situazione sta migliorando"

Durante il sopralluogo di oggi in Basso Molise per la frana di Petacciato, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha fatto il punto sulla situazione. "Una frana storica, come sapete. Tutti i sensori che in questo momento sono normalmente presenti sia sulla linea ferroviaria, che sulla linea autostradale, sono stati messi a disposizione del centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, che ha appena finito di fare un un sopralluogo, che è seguito al sopralluogo fatto ieri. La situazione appare migliore rispetto a quello che era il quadro iniziale, che ovviamente è un quadro parziale".

"L'Anas sta lavorando perché in 5-7 mesi si sta cercando di rifarlo in maniera ordinaria", ha poi detto Ciciliano della parlando del ponte crollato sul Trigno sulla statale 16 Adriatica. "Ci sarebbe la possibilità di ripristinare la viabilità ferroviaria e autostradale anche in tempi relativamente brevi. Bisogna essere certi però che la frana si sia fermata come appare essere. Ora aspettiamo l'esito finale della valutazione dei tecnici per poi prendere le migliori decisioni possibili", ha proseguito il capo della Protezione Civile. "La situazione - ha aggiunto - appare un po' migliore di quella iniziale".