Individuato il paraurti con la targa dell'auto

Al lavoro i vigili del fuoco con specialisti sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali per la perlustrazione delle sponde e dei fondali del Trigno. Finora è stato trovato solo un pezzo della Fiat Bravo a bordo della quale viaggiava. Il paraurti con la targa è stato individuato sotto il troncone di ponte finito del fiume, nel territorio di Montenero di Bisaccia. Anas ha fatto sapere che, al momento del crollo del ponte, la circolazione dei veicoli in quel tratto di strada era vietata: “Trigno era stato chiuso al traffico veicolare in via precauzionale, a causa dell'esondazione del fiume e per le diffuse criticità idrogeologiche come frane e allagamenti, già nella serata del 1° aprile”. Dal 3 aprile la situazione meteo è migliorata, per lasciar spazio a condizioni più serene in vista di Pasqua e Pasquetta.