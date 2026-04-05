A Montenero di Bisaccia i Vigili del fuoco continuano a cercare Domenico Racanati, il cinquantenne pugliese disperso dopo il crollo parziale del ponte sul fiume Trigno, tra Molise e Abruzzo
Vanno avanti le operazioni di ricerca di Domenico Racanati, 53 anni, originario di Bisceglie, disperso nel fiume Trigno dopo il crollo parziale del ponte lungo la strada statale 16 a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, avvenuto durante l'ondata di maltempo che ha interessato principalmente il Sud Italia tre giorni fa.
Individuato il paraurti con la targa dell'auto
Al lavoro i vigili del fuoco con specialisti sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali per la perlustrazione delle sponde e dei fondali del Trigno. Finora è stato trovato solo un pezzo della Fiat Bravo a bordo della quale viaggiava. Il paraurti con la targa è stato individuato sotto il troncone di ponte finito del fiume, nel territorio di Montenero di Bisaccia. Anas ha fatto sapere che, al momento del crollo del ponte, la circolazione dei veicoli in quel tratto di strada era vietata: “Trigno era stato chiuso al traffico veicolare in via precauzionale, a causa dell'esondazione del fiume e per le diffuse criticità idrogeologiche come frane e allagamenti, già nella serata del 1° aprile”. Dal 3 aprile la situazione meteo è migliorata, per lasciar spazio a condizioni più serene in vista di Pasqua e Pasquetta.