Crollo ponte Trigno, si cerca ancora un uomo disperso

A Montenero di Bisaccia i Vigili del fuoco continuano a cercare Domenico Racanati, il 50enne pugliese disperso dopo il crollo parziale del ponte sul fiume Trigno, tra Molise e Abruzzo. La targa della sua Fiat Bravo è stata individuata sotto il troncone della struttura finita in acqua lungo la SS16. Le operazioni di soccorso proseguono nel quadro dell'emergenza maltempo che ha colpito il Centro-Sud nelle ultime ore.
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