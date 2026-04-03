Crollo ponte Trigno, si cerca ancora un uomo disperso

A Montenero di Bisaccia i Vigili del fuoco continuano a cercare Domenico Racanati, il 50enne pugliese disperso dopo il crollo parziale del ponte sul fiume Trigno, tra Molise e Abruzzo. La targa della sua Fiat Bravo è stata individuata sotto il troncone della struttura finita in acqua lungo la SS16. Le operazioni di soccorso proseguono nel quadro dell'emergenza maltempo che ha colpito il Centro-Sud nelle ultime ore.