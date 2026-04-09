Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 aprile: la rassegna stampa

Il conflitto in Medio Oriente con i raid di Israele sul Libano che minano la tregua firmata tra Usa ed Iran nelle scorse ore, il processo bis per Impagnatiello, il dibattito politico sulla fiction su Giulio Regeni e, per lo sport, il calciomercato e i risultati di Champions League. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La guerra in Medio Oriente in apertura: "Raid a Beirut, la tregua vacilla". Attacco di Israele, "centinaia di morti". Spari "sui caschi blu italiani, ira di Meloni". L'Iran: "Riblocchiamo Hormuz, così non si negozia". Trump: "Scaramucce, il Libano non era nell'intesa". Cassazione, femminicidio Tramontano: "Un altro processo contro Impagnatiello". Politica, Giuli: "Io contrario, errore su Regeni".
- Ancora il conflitto in Medio Oriente in primo piano: "Bombe di Israele sulla tregua". Subito "a rischio il cessate il fuoco" annunciato da Trump. L'ira dei pasdaran: "Richiudiamo lo stretto di Hormuz". A Beirut, Tido e Sidone "raid dell'Idf provocano centinaia di morti e feriti". Spari contro "un mezzo dell'Unifil". Politica estera: "Vance anti-Ue, ma elogia Orban e Meloni". Regeni: "Il ministero vuole azzerare la commissione".
- "Israele bombarda la tregua", titola in apertura il quotidiano torinese. Netanyahu attacca il Libano: "Si temono 300 morti", I pasdaran "richiudono Hormuz". George Clooney incontra gli studenti a Cuneo: "Donald indecente". Politica e giustizia, Cassese: "Gli italiani traditi dai partiti". Il caso Giuli: "Lo scaricabarile sulla fiction Regeni". Processo Tramontano: "Giulia e la fatica della piena giustizia".
- La tregua che vacilla in Medio Oriente nel titolo in primo piano: "Raid su Beirut ma le Borse volano". Teheran: "Così salta l'accordo". E "richiude Hormuz". I mercati "credono a Trump", l'Idf "spara ad un convoglio Onu di soldati italiani". Cronaca: "Uccise dal veleno, dubbi sulla famiglia". Mattarella accoglie gli atleti olimpici: "Sport contro le prepotenze". Governo: "Social, verso lo stop per gli under 15". Processo Tramontano, sì all'appello bis: "Premeditazione per Impagnatiello".
- "Apocalisse ma per gli Usa", è il titolo d'apertura sul conflitto in Medio Oriente. L'Iran "vince la tregua, ma Bibi la sabota con altre stragi". E Teheran "si tiene Hormuz". Oggi Meloni in aula: "Non rinnega Trump e nessun rimpasto". Il Pd e la rivalità con Conte: "Schlein non è più unitaria, fatwa a chi apre al M5S". Giustizia: "Arresti, il triplo Gip sarà soltanto nei capoluoghi". Intervista a Fabrizio Barca: "I giovani votano solo proposte su temi concreti".
- Il calciomercato in primo piano: "Alisson con Spalletti". Le tre grandi di serie A "scaldano già il mercato". Nasce "la nuova Juve, il tecnico firma un biennale". Milan: "Scatto Goretzka". Inter: "Chivu si è convinto, Calhanoglu deve restare". Champions League: "Il Cholo sbanca Barcellona, Kvara show con il Liverpool". F1: "Il bambino prodigio": ecco come Kimi Antonelli "guidava a 8 anni".
- "Juve a handicap" è il titolo d'apertura. Per i bianconeri sprint finale "senza Vlahovic" e con le "incognite David e Milik". Champions "a ogni costo", Spalletti "pensa alla soluzione Boga". Inter: "Calhanoglu, futuro rebus". Napoli: "Adl-Conte, incontro a fine maggio". Champions League: "Asso Kvara, il Cholo sbanca Barcellona". Focus sul testamento politico di Gravina: "Il calcio un sistema ingessato".
- Juventus: "Spalletti ha firmato". Domani "l'atteso annuncio" dei bianconeri: rinnovo fino al 2028 "per 6 milioni l'anno". Mercato: "Arrivano gli agenti di Goretzka e Senesi, sfida all'Atletico Madrid per Ederson". Champions League: "Il Barcellona vede rosso, Cholo che impresa". Cairo: "La vera plusvalenza sarà vendere il Toro". Mattarella incontra atleti olimpici e paralimpici: "Lo sport è più forte dell'odio". Tennis, Montecarlo: "Jannik e Matteo, siete tutti noi!".
- In primo piano il caso Salis: "La casa in comune con il suo portaborse". Per la legge "sarebbe un abuso" e lei "ha cambiato residenza dopo le perquisizioni". Conflitto in Iran: "Tregua sotto le bombe, le Borse festeggiano. Ma Netanyahu non molla". Colpiti anche "italiani in Libano". Processo Hannoun: "La Cassazione si inchina, arresto annullato e ora nuova sentenza". Il commento: "Piantedosi ignori la sinistra guardona e vada avanti così".
- In apertura "gli orfani dell'Armageddon": "Trump fa la pace, la sinistra no". Borse "in festa" per il cessate il fuoco tra Usa e Iran, ma "il fronte progressista rifiuta subito la tregua". Terrorismo, la sentenza: "Liberate Hannoun". La Cassazione "annulla l'arresto dell'uomo accusato di essere a capo di Hamas in Italia". Covid: "Conte inguaiato dal suo vecchio socio".
- In primo piano la guerra in Medio Oriente: "Iran, i mercati corrono ma la tregua è a rischio". Libano: "Raid di Israele, centinaia di morti". Tajani: "La legge israeliana sulla pena di morte deve essere ritirata". Imprese, Orsini: "Ora misure urgenti, aprire a debito pubblico Ue". Decreto Pnrr: "Procedimenti edilizi e silenzio assenso, più facile la prova".
- Medio Oriente: "La tregua appesa al filo delle ipocrisie". Il cessate il fuoco "parte fiacco, tutti proclamano vittoria sapendo che non esiste compromesso possibile". Hormuz e Libano: "Meloni senza tregua. La protesta contro Netanyahu". La voce di Israele: "In Libano la guerra va avanti per togliere ogni certezza ad Hezbollah". L'altra pace di Xi: "Pechino non vuole fare da garante per l'Iran e preferisce soluzioni più facili".
- Medio Oriente: "Nient'altro che guerra". Netanyahu "non voleva la tregua in Iran e non la rispetta in Libano". Attacchi dell'Idf "in diverse città, compreso il centro di Beirut: oltre 250 morti e mille feriti". L'Iran chiude subito lo stretto di Hormuz: "Il giorno dopo la tregua è già nel caos". Giuli in aula: "Il ministro si autoassolve per il film su Regeni". Ungheria verso il voto: "Le relazioni con Mosca nella partita elettorale".
- Beirut: "Israele massacra i civili". Così Netanyahu "boicotta la tregua". Dopo l'inizio del cessate il fuoco, Tel Aviv "bombarda il Libano e fa una strage: centinaia di morti". Teheran: "Se non si fermano salta l'accordo". Focus sugli incarichi "della donna che fa tremare il ministro dell'Interno": "Lega e fondi Mic, ecco il Conte Festival". Giuli: "Il no al doc su Regeni? Un errore".
- "Il trappolone" è il titolo in primo piano. Il cessate il fuoco in Medio Oriente è "un assist all'Iran che ora si riorganizzerà". Israele "tira dritto contro Hezbollah per respingere le minacce". Sul Libano, non incluso negli accordi, "nuovi raid antiterrorismo". Valzer di poltrone: "Nuove nomine in Eni, Fs e Leonardo". Politica: "Le false inchieste degli ipocriti per colpire Meloni".