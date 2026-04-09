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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 aprile: la rassegna stampa

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Il conflitto in Medio Oriente con i raid di Israele sul Libano che minano la tregua firmata tra Usa ed Iran nelle scorse ore, il processo bis per Impagnatiello, il dibattito politico sulla fiction su Giulio Regeni e, per lo sport, il calciomercato e i risultati di Champions League. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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