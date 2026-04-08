Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola domina la guerra in Iran. Molti giornali sono però andati in stampa prima della svolta arrivata nelle notte: la decisione di Donald Trump di prorogare di due settimane l’ultimatum, aprendo all’ipotesi di uno stop ai bombardamenti legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, e un primo round di trattative con gli Usa è previsto a Islamabad
- Il Corriere della Sera è andato in stampa prima degli sviluppi maturati nella notte. In apertura la minaccia di ieri di Trump all'Iran “Morirà un’intera civiltà”, “Scaduto nella notte l’ultimatum, le minacce di Trump. La condanna del Papa: ‘È inaccettabile’”. In primo piano anche “Nucleare, ponti, acciaio. Gli obiettivi nel mirino”. In taglio centrale la missione Artemis II con “Il mondo visto dal lato nascosto della Luna”. In taglio basso “Lite sul testamento di Pino Daniele”.
- Anche Repubblica non riporta gli aggiornamenti arrivati nella notte. In apertura “Corsa per fermare Trump”, con le parole di ieri di Trump: “La civiltà dell’Iran sarà cancellata in una notte. Il Papa: Minaccia inaccettabile”. In taglio centrale: “Liberata in Iraq la giornalista Usa lo scambio con alcuni miliziani”. In taglio basso “Doc su Regeni senza fondi due dimissioni per protesta”. In spalla: “Il sogno avverato della Terra vista dalla Luna”.
- La Stampa chiude la prima pagina senza gli sviluppi maturati nelle ultime ore. In apertura “Iran-Trump, i giorni del terrore”, “Il presidente: Annienterò un’intera civiltà”. In primo piano anche “Raid su ponti, ferrovie e centrali. Scambi di prigionieri”. Spazio all’analisi con “Un rischio la revoca del Patto di stabilità”. In spalla: “Caso Regeni Giuli: sbagliato non finanziare il docufilm”.
- Anche il Messaggero è stato chiuso prima della svolta della notte. In apertura “Il mondo appeso a Trump”, “Teheran: pronti a ogni scenario. Il Papa: Minaccia inaccettabile”. In primo piano anche “Contratti di medici e infermieri in arrivo aumenti del 5,4 per cento” e “La Sapienza è donna. Per la prima volta negli organi di governo prevale il rosa”. In spalla: “Il voto in Ungheria e il futuro dell’Europa”.
- Il Sole 24 Ore non include gli aggiornamenti più recenti della notte. In apertura “Caro energia, il Governo lavora al piano. Patto stabilità, la Ue: no a sospensioni”. Subito sotto “Trump minaccia l’apocalisse Dal Pakistan la proposta per disinnescare l’escalation”. In primo piano anche “L’errore di chiedere a ChatGpt come investire”. Spazio anche a “Cantieri Pnrr, al 30 giugno la data di fine lavori” e a “Fincantieri programma 3mila assunzioni. In Italia sono oltre 1.200”.
- In apertura “Tutto dice Conte”, “CT dell’Italia Antonio c’è via libera del Napoli”, “De Laurentiis: ‘Se mi chiede di andare...’ È l'uomo giusto anche per Malago e Abete". In primo piano il Milan con “Milan Gimenez e due ali (una è Leao) Allegri cerca gol”. In taglio basso “Un super Bayern a Madrid Mbappé tiene vivo il Real (1-2)” e “Sinner inizia da Principe: ‘Ho sensazioni giuste’”.
- Anche il Giornale è andato in stampa prima degli sviluppi maturati nella notte sulla guerra in Iran. In apertura “Dies Iran”, “Il giorno dopo l’ultimatum Usa: ‘civiltà distrutta’ o accordo”. In primo piano anche “Trump? Vuole fermare il terrore”. In taglio centrale: “L’assalto alla Meloni con il selfie riciclato”. In primo piano anche la missione Artemis II: “La Terra vista oltre il lato oscuro”. In taglio basso: “Milano, summit anarchico per i cortei pro Cospito”.
- Il Resto del Carlino non riporta gli aggiornamenti arrivati nella notte. In apertura “Trump fa tremare il mondo Pressing per la mediazione”. In primo piano anche “Rischio austerity: meno consumi, smart working e targhe alterne”. Spazio anche a “Crosetto in Aula: rispetto dei trattati non vuol dire essere in guerra”. In taglio basso “Vecchia foto con il pentito dei clan Meloni: basta fango, impegno chiaro contro le mafie”. Spazio anche alla cronaca con “Fano, lite familiare finisce nel sangue: ventunenne accoltella i genitori e il fratello”.
- Il Fatto Quotidiano chiude la prima pagina senza gli sviluppi maturati nelle ultime ore. In apertura “L’Iran attende l’’Apocalisse’. Crosetto e le basi: sì agli Usa”. In primo piano anche “Il pentito Amico parla dei contatti in Lega e FI”. Spazio all’“Emergenza gas: il piano dell’Italia resta in alto mare”. In taglio laterale “Basi Usa in Italia: ecco tutti gli affari con le ‘Big Arma’”. In taglio basso: “La rete di Epstein a Wall Street: 197 quotate negli atti”.
- Anche il manifesto è stato chiuso prima della svolta della notte. In apertura “Boom”,”È scaduto l'ennesimo ultimatum di Trump all'Iran, accompagnato da minacce terribili, compreso l'uso dell'atomica”. In primo piano anche “La retromarcia imbarazzata di Roma”. Spazio anche a: “No deroghe al patto di stabilità”. In taglio basso “Gaza, sanità al collasso. Hamas ceda le armi o riprenderà l’offensiva”. E ancora “Hydra, imbarazzo di Fdi Meloni contro la stampa”.
- Il Riformista non include gli aggiornamenti più recenti della notte sulla guerra in Iran. In apertura “La notte della Repubblica islamica”, “Trump minaccia: ‘Un’intera civiltà può finire’”. In primo piano anche “Smentite voci sull’atomica. Sblocco Hormuz?”. Spazio anche a: “Basi degli Usa Crosetto in Aula dà una lezione”. In taglio basso “Italia e 4 Paesi Ue asse sulla crisi La sinistra è in tilt”. In evidenza anche “L’epoca di Orbán è al capolinea?”.
- Domani è andato in stampa prima degli sviluppi maturati nella notte. In apertura “Iran, Trump minaccia l’Apocalisse Il mondo in mano a un sociopatico”. In primo piano anche “Il no su Regeni? È stata la mano di Mollicone”. In taglio centrale: “Il programma dei progressisti? La Costituzione”. In taglio basso: “Tra Temptation e selfie falsi Conte e la onlus del meloniano”.
- Il Foglio chiude senza gli aggiornamenti della notte. In apertura “Orientarsi tra le guerre incandescenti”. In primo piano anche “Israele sotto gli occhi di Mosca” e “La minaccia di Trump. Il "semaforo" di Crosetto: "Sappiamo dire no all'America””. Spazio anche agli effetti della guerra con “Il petrolio non è tutto”. In taglio basso “La notte più lunga del medio oriente”. In evidenza anche “Orbán is not Reagan”.
- Libero è stato chiuso prima della svolta maturata nella notte sulla guerra in Iran. In apertura “Balle atomiche”, “Il Pd interroga Crosetto sul rischio di un fantomatico attacco nucleare all’Iran”. “Distrutti ponti e ferrovie: Stati Uniti e Israele stringono la morsa sul regime”. In primo piano anche “Il SuperteleSciacquone. Report le spara enormi su Meloni e la mafia. Poi frena...”. In spalla: “Il voto si avvicina. Ci aspettano quattordici mesi di fango rosso”.
- In apertura “Ecco lo scandalo”, “Povera Nazionale”, “Solo 64 italiani su 220 titolari. La Serie A è ripartita con il 70,9% di giocatori stranieri”. In primo piano anche “Senza Carlo non è Real”. Spazio al Napoli con “Napoli da scudetto”. In taglio basso “Juve, Vlahovic torna a maggio”. In basso “Addio Mircea, l'italiano di Bucarest”.
- In apertura “Ora servono le Spallettate”, “Sconcertato dagli alti e bassi dei suoi, che pure sono tornati a -1 dal 4° posto, Lucio è chiamato a inventarsi qualcosa per il finale di campionato”. In primo piano anche “Sinner mi toglie il numero 1”. In taglio laterale “Il Bayern regala uno show Real. Golpe Arsenal”. In basso “Conte ct? Via libera”.