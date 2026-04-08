Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola domina la guerra in Iran. Molti giornali sono però andati in stampa prima della svolta arrivata nelle notte: la decisione di Donald Trump di prorogare di due settimane l’ultimatum, aprendo all’ipotesi di uno stop ai bombardamenti legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, e un primo round di trattative con gli Usa è previsto a Islamabad