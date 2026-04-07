Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la guerra in Iran. Si allontana la possibilità di una tregua di 45 giorni, mentre Trump minaccia bombardamenti se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto entro oggi. Teheran respinge il piano americano e lancia una controproposta in 10 punti. Spazio anche alla missione Artemis II: l’equipaggio ha battuto il record stabilito dalla missione Apollo 13 raggiungendo il punto più lontano dalla Terra
- L’apertura è dedicata alla guerra in Iran con il titolo “Usa-Iran, trattativa e minacce”: “Il piano: 45 giorni di tregua. Ma scattano i veti incrociati. Trump: scade l’ultimatum”. Spazio al commento con “Pena di morte e democrazia”. In spalla l’intervista al ministro Crosetto: “È la crisi più dura Hiroshima non ci ha insegnato nulla”. In primo piano anche la missione Artemis II: “Artemis oltre la Luna”. In taglio centrale “Cadono nel lago ghiacciato ‘Erano in 100, una follia’”.
- Anche su Repubblica l’apertura è dedicata alla guerra in Iran con il titolo “La fine dell’Iran in una notte”: “Trump minaccia Teheran di distruzione totale se non risponde al suo ultimatum e non riapre lo stretto di Hormuz”. In primo piano anche “Carburante, stop in altri scali da maggio meno scorte di gas” e “Alla guerra per i sondaggi”. Spazio anche a “Il pilota Usa si era nascosto in una grotta”. In taglio basso: “Luna, Artemis Il supera Apollo 13: mai così lontano l'uomo dalla Terra”.
- In apertura anche su La Stampa la guerra in Medio Oriente con il titolo: “Trump nel labirinto Iran”. Subito sotto “Crisi carburante, in Italia i primi aeroporti senza rifornimenti”. In primo piano anche “Quel pilota salvato come in un film” e il commento “Così si infittisce la nebbia della guerra”. Spazio allo sport con “Juve, aria di Champions”.
- In apertura le conseguenze del conflitto in Medio Oriente con il titolo “Voli, la guerra del carburante”: “Corsa delle compagnie ad accaparrarsi il cherosene: rischio rifornimenti”. Subito sotto: “Tregua Trump-Iran trattativa e minacce”. In primo piano anche lo sport con “Crisi Roma dilemma Gasp”. In taglio centrale: “Pagamenti digitali, Roma capitale”. In taglio basso: “La morte di Sofia per lo shock allergico: ‘Non funzionava l'iniettore di adrenalina”.
- In apertura: “Fisco, in Cassazione liti per 7,5 miliardi Sotto i 20mila euro un ricorso su quattro”. In primo piano anche “Legge Pmi, scattano i nuovi obblighi informativi sullo smart working”. Spazio alla guerra in Medio Oriente con “L’Iran: no a una tregua di 45 giorni Trump: ‘Vi distruggiamo in una notte’”. In taglio basso: “Assemblea Mps, Delfin in campo con intera quota”. In spalla “Papa Leone XIV: ‘Perseveriamo nell’invocare il dono della pace’”.
- In apertura “Inter resta Conte”: “Chivu a +7 sul Napoli (che elimina il Milan)”. Spazio al commento con “Lo scudetto è un po’ più vicino”. In taglio centrale: “Antonio chiama la Nazionale ‘Se fossi il presidente mi prenderei in considerazione’”. In taglio basso spazio al tennis con “Il duello Sinner-Alcaraz ricomincia dalla terra” e al ciclismo con ”L’imprendibile Pogacar le vuole vincere tutte”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “La tregua non decolla”: “Gli Usa: ‘In una notte distruggiamo tutto’. Italia, caos voli: Brindisi senza carburante”. In primo piano l’analisi: “L’ultimatum: così il regime viene messo al muro”. In taglio centrale “La bomba in Grecia e l’asse con l’Italia Allarme rosso sugli anarchici”. Spazio anche a “Cede il ghiaccio sul lago Incubo per i turisti a Braies”. In taglio basso l’intervista a Orlando (Pd): “Campo largo e fronda Prodi Cara sinistra, stai attenta…”.
- In apertura l’ultimatum del presidente Usa con il titolo “Trump: distruggerò l’Iran Aeroporti senza carburante”: “Il tycoon vuole la tregua entro oggi: altrimenti vi rado al suolo. Aerei a secco a Brindisi, in crisi altri scali italiani. Hormuz, Intelligenza artificiale a rischio”. In taglio centrale il reportage: “Il mio Libano e la guerra. Non diventiamo bombe”. Spazio anche a “Schianto in autostrada: muore giovane calciatore. Feriti altri sette ragazzi”. In alto: “Resta incastrato nella piscina: grave 12enne”.
- In apertura: “La stangata pasquale: 1,3 miliardi in 2 giorni”: “Domenica e lunedì il salasso per gli italiani dai carburanti”, “Fallito il dl Accise”. In primo piano anche “La foto del pentito con Meloni ‘Aveva il pass del Parlamento’”. Spazio anche a “Lady Piantedosi: il docu imbarazza la Rai e l’Esercito”. In taglio basso “Trump fa il centro per smascherare i crimini preventivi”. L’editoriale: “Le primarie secondarie”.
- In apertura: “Proteggerci per spezzare l’assedio”. In primo piano l’editoriale: “Il Papa organizza una veglia di preghiera per la pace mentre in Nigeria la mattanza dei cristiani non si ferma neanche a Pasqua”. Spazio a “Meloni e l’inferno del lockdown energetico. Salvini bussa alla Russia”. In taglio centrale “Rischio Hainan”, “La Cina riserva lo spazio aereo per 40 giorni”. In spalla “Negoziati e la missione dei piloti. I messaggi di Trump a Teheran”.
- In apertura la guerra in Iran con il titolo “Lo Stretto indispensabile”: “Teheran consegna i suoi ‘10 punti’: no al cessate il fuoco temporaneo, solo permanente”. In spalla il commento “Il prezzo salato dell'attacco statunitense”. In primo piano anche “L’aprile nero di Giorgia Meloni” e “La premier in bilico tra Ue e Usa”. In taglio basso: “Il Csm: aveva ragione la giudice Apostolico” e “Ungheria Una carica elettrica per gli anti-Orbán”.
- In apertura “La guerra sacrosanta”, “Da quasi 50 anni gli ayatollah seminano morte e terrore per cancellare Israele e colpire gli Stati Uniti”. In primo piano anche “Pangea o arcipelago? Il Trump II è stato un Big Bang per l’Ue”. Spazio a “Rubio e la guerra lo hanno oscurato. Dov’è finito Vance?”. In taglio basso “Rapporto tra Stato e Mercato: torna il Pubblico al centro”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Iran con il titolo “In bilico tra escalation e tregua L’Iran apre, a Trump non basta”: “Al piano Usa, Teheran risponde con 10 punti: sì all’apertura di Hormuz ma la guerra deve finire”. Spazio ai commenti “Il vero senso della pace è la libertà dalla paura” e “A Meloni non conviene più il trumpismo”. In primo piano anche “Sanità al palo, Schillaci è un fantasma”. In taglio basso “Fondi negati al film su Giulio Regeni Giuli sotto accusa: ‘Scelta politica’”.
- In apertura la guerra in Iran “Le ultime 24 ore dell’Iran”, “L’Ultimatum: pace o macerie”. L’editoriale: “La dura lezione degli Stati Uniti in due scenari”. Spazio a “No, sul piano militare gli Usa non hanno fallito”. In taglio laterale “Le strategie di Giorgia per superare la crisi”. In primo piano anche “”Altro che Pasqua di Austerity: la guerra degli italiani”, “Dilaga il catastrofismo”.
- In apertura lo Scudetto con il titolo “Conte lo tiene in vita”, “il Napoli a -7 da Lautaro. Quinto successo di fila e 2° posto Politano entra e decide la sfida Sette turni alla fine: domenica i Fab4 a Parma e Chivu a Como”. In taglio centrale: “Cesc, la Juve addosso”. In taglio basso: “Roma da rifare: l’ordine di Friedkin”.
- In primo piano “Conte non molla l’Inter!”. In apatura: “Juve, balzo Champions”, “A-1 dal Como quarto con Bremer, McKennie e Di Gregorio”, “La squadra di Fabregas s’incaglia a Udine, i bianconeri piegano il Genoa con un bel primo tempo”. In spalla “Sì, D’Aversa sta salvando il Toro E fa gol a… Juric”. In taglio basso “Pasqua a Benevento Serie B dopo tre anni” e “Montecarlo, casa Italia Cobolli accende i tifosi”.