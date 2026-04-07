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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la guerra in Iran. Si allontana la possibilità di una tregua di 45 giorni, mentre Trump minaccia bombardamenti se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto entro oggi. Teheran respinge il piano americano e lancia una controproposta in 10 punti. Spazio anche alla missione Artemis II: l’equipaggio ha battuto il record stabilito dalla missione Apollo 13 raggiungendo il punto più lontano dalla Terra

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