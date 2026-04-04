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Da Donald Trump ai Mondiali di calcio, quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

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Tra le notizie della settimana, l’eliminazione della Nazionale dai prossimi Mondiali di calcio. La sconfitta contro la Bosnia a Zenica rappresenta la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase finale della Coppa del Mondo per gli Azzurri. A proposito di calcio, un noto allenatore ha compiuto 80 anni il primo aprile. Nella sua bacheca uno Scudetto, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali, ma anche l'amaro secondo posto a Usa 94, prima del burrascoso divorzio con la Nazionale due anni più tardi.

 

Guerra in Iran. A Donald Trump negli scorsi giorni è giunta la richiesta di porre fine alla guerra, o comunque di arrivare a trattative per un percorso di pace, da una personalità di un certo spessore.

 

Fatti italiani. Dopo il caso Sangiuliano-Boccia, che aveva portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura, un altro intreccio tra vita privata e ruoli istituzionali rischia di coinvolgere il governo di Giorgia Meloni. Questa volta a scatenare il caso è la giornalista e presentatrice Claudia Conte, che in un’intervista al sito Money.it ha ammesso di avere una relazione con un ministro.

Intanto, un altro politico italiano, con i colleghi dell'Unione Europea, ha incontrato Volodymyr Zelensky a Kiev in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. Durante l’incontro il ministro avrebbe ribadito l’impegno dell’Italia a sostegno della libertà e dell’indipendenza dell’Ucraina, sottolineando la necessità di una pace giusta e il supporto al percorso di adesione all’Unione Europea. 

 

A tre mesi di distanza dal fatto, si torna a parlare del caso della morte, dopo Natale, di madre e figlia a Campobasso per sospetta intossicazione alimentare. Secondo una recente svolta nelle indagini, i pasti consumati nella casa di Pietracatella non c'entravano nulla con la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua mamma, la cinquantenne Antonella Di Jelsi, 50 anni. 

 

Notizie dallo Spazio. Poco dopo la mezzanotte italiana del 2 aprile è avvenuto il lancio della missione Artemis II, a Cape Canaveral, in Florida. Dopo 53 anni un nuovo equipaggio umano è in viaggio verso l'orbita lunare.

 

Infine, addio a Gianfranco Caliendo, storico frontman del Giardino dei Semplici, scomparso il 31 marzo. 

 

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24

 

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