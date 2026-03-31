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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 marzo: la rassegna stampa

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Tanti i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano le nuove minacce di Donald Trump all'Iran: "Negoziate o vi cancelleremo". Nel mirino c'è l'isola di Kharg. Spazio alla cronaca, col caso del 17enne che progettava una strage a scuola a Pescara, e alle spine economiche del governo, oltre agli sviluppi del caso Delmastro. Attesa per la sfida da dentro o fuori dell'Italia: gli Azzurri in Bosnia si giocano il ritorno al Mondiale dopo 12 anni

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