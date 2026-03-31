Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 marzo: la rassegna stampa

Tanti i temi in apertura sui giornali in edicola stamattina. In primo piano le nuove minacce di Donald Trump all'Iran: "Negoziate o vi cancelleremo". Nel mirino c'è l'isola di Kharg. Spazio alla cronaca, col caso del 17enne che progettava una strage a scuola a Pescara, e alle spine economiche del governo, oltre agli sviluppi del caso Delmastro. Attesa per la sfida da dentro o fuori dell'Italia: gli Azzurri in Bosnia si giocano il ritorno al Mondiale dopo 12 anni
- Aperture in ordine sparso per i quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio al nuovo ultimatum di Donald Trump all'Iran: "Negoziate o vi cancello". Il presidente Usa minaccia: "Colpiremo energia, acqua e Kharg". Teheran replica: "Trattare? Non ci fidiamo". A centro pagina la cronaca, col caso del 17enne che a Pescara progettava una strage a scuola. Fotonotizia per la missione Artemis verso la Luna: domani il lancio
- Caso Delmastro in primo piano su La Repubblica. 'I pm: riciclati soldi nel ristorante' dell'ex sottosegretario è il titolo di apertura. Terremoto in Fratelli d'Italia: lasciano l'assessora alla Regione Piemonte e un consigliere di Biella. Di spalla, la svolta di Israele che dice sì alla pena di morte per i terroristi e, anche qui, a centro pagina la vicenda del 17enne che progettava una strage in un liceo a Pescara
- 'Imprese, il gelo del Tesoro' è il titolo di apertura della Stampa. Domani vertice tra Meloni e Giorgetti, timori sulla tenuta economica. Da rinnovare lo sconto benzina, non ci sono i fondi per il bonus transizione. La premier chiude al rimpasto. Italia in campo stasera in Bosnia per giocarsi la partecipazione al Mondiale: tutto in una notte per i ragazzi di Gattuso
- Le ripercussioni economiche della guerra in Iran in primo piano sul Messaggero, dove si parla di 'scudo per lo schock energetico'. Petrolio a 120 dollari, i ministri delle Finanze: "Pronti a ogni misura per preservare la stabilità". Trump avverte Teheran: "Accordo o distruggeremo Kharg". Madrid chiude ai caccia Usa. Azzurri stasera in Bosnia per lo spareggio decisivo nella fotonotizia centrale
- La prima della Gazzetta dello Sport è riservata esclusivamente al match di stasera a Zenica, sotto l'eloquente titolo 'Vale un mondo'. Stadio piccolo, tensione e freddo gli spauracchi della vigilia. Contro la Bosnia Kean e Retegui davanti, ma Pio Esposito è pronto dalla panchina. Dzeko: "Se avevate paura del Galles non siete messi bene"
- 'O la va o la spacca' è, invece, il titolo scelto dal Corriere dello Sport per presentare la sfida che tiene in ansia l'Italia. Gattuso e Donnarumma alla vigilia: "Senza alibi". Appuntamento a Zenica alle 20.45 per ritrovare il Mondiale dopo 12 anni. Arriva anche il messaggio di Sinner: "Tifo per gli Azzurri, più siamo meglio è"
- 'Una spinta fenomenale' titola Tuttosport per presentare l'appuntamento di stasera tra Bosnia e Italia. Le imprese di Sinner, Antonelli e Bezzecchi caricano gli azzurri di Gattuso in campo per i Mondiali alle 20.45 a Zenica
- Sul Giornale si parla del compagno e assistente di Ilaria Salis. Il caso, si legge, arriva a Bruxelles: "Deve lasciare quel posto". Intervista a Salvini, che chiede di allenatre il patto di Stabilità: "Via i vincoli europei"
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, col rally del petrolio dopo le minacce di Trump all'Iran. L'energia infiamma l'inflazione tedesca. Fotonotizia riservata all'austerity globale contro il caro carburante
- 'Il locale di Delmasto riciclava per i Senese' si legge sul Fatto Quotidiano. Oltre a Roma indaga anche la procura di Torino: primi due inquisiti. Sanchez stoppa i voli di guerra dalla Spagna, mentre da Sigonella aumentano
- Su Libero si parla dell''incredibile regalo Pd a chi picchia i poliziziotti', con riferrimento alla riapertura del dialogo a Torino con Askatasuna. Torna in auge il progetto per una sede. Conferme sull'indagine tedesca su Ilaria Salis
- Sul Manifesto a tutta pagina la notizia dell'introduzione della pena di morte per i terroristi in Israele, voluta dall'ultradestra di Ben Gvir e sostenuta da Netanyahu. 'L'ultima conferma di un apartheid conclamato', si legge. No di Madrid all'uso dello spazio aereo
- Anche sul Resto del Carlino trova spazio lo scontro tra Spagna e Stati Uniti, assieme all'ultimatum di Trump all'Iran. A Minneapolis 20mila persone unite in concerto e guidate da Bruce Springsteen per protestate contro la repressione del presidente Usa e le morti di Alex Pretti e Renee Good