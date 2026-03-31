Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Diramata allerta rossa in Abruzzo, arancione in Molise e Puglia, gialla in Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia ascolta articolo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su settori dell'Abruzzo, arancione in Molise e in tutta la Puglia, gialla su parte di Umbria, Marche, Lazio e su tutto il territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, per temporali, frane, ruscellamenti e locali allagamenti in ambito urbano. Le autorità regionali invitano i cittadini delle zone interessate a limitare gli spostamenti allo stretto necessario tra martedì e mercoledì, a seguire gli aggiornamenti ufficiali dell'ente e ad adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle zone montane e nelle aree interne più esposte a neve e vento forte.

Le allerte meteo diramate L’ente ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello già diffuso nelle ultime ore. Per il pomeriggio di martedì sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Toscana e Campania, mentre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, riguardano Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in estensione la Sicilia settentrionale, con possibili rovesci di forte intensità con forti raffiche di vento e locali grandinate. Neve oltre i 700‑900 metri su Marche meridionali, sud‑est dell'Umbria e nord est del Lazio, con accumuli al suolo da moderati ad abbondanti. Per la giornata di mercoledì 1° aprile, è previsto il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con estensione a Puglia e Basilicata, nonché mareggiate sulle coste esposte e nevicate diffuse oltre i 700‑900 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo particolarmente abbondanti sui settori orientali. Potrebbe interessarti Il meteo di Pasqua e Pasquetta: bel tempo ma locali piogge al Sud

Allerta rossa, arancione e gialla: le regioni interessate In base ai vari scenari valutati dalla protezione civile, è stata valutata allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori dell'Abruzzo, a seguito delle intense piogge e delle nevicate abbondanti a quote collinari previste soprattutto sui rilievi e sulle aree orientali. La Protezione Civile regionale abruzzese ha inoltre diramato un'allerta rossa specifica per neve e ghiaccio, valida dalle prime ore di mercoledì 1° aprile fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile, con nevicate molto abbondanti anche intorno ai 600‑700 metri e possibili sconfinamenti più in basso durante i fenomeni più intensi, con accumuli particolarmente rilevanti sul Gran Sasso e sulla Majella. È stata poi valutata allerta arancione in Molise, oltre che in tutta la Puglia, per il rischio idrogeologico e idraulico legato a piogge persistenti e nevicate abbondanti sui rilievi. Allerta gialla è stata disposta su parte di Umbria, Marche, Lazio e su tutto il territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, per temporali, frane, ruscellamenti e locali allagamenti in ambito urbano. Le autorità regionali invitano i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle zone montane e nelle aree interne più esposte a neve e vento forte. Il quadro meteorologico e delle criticità è aggiornato quotidianamente sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove sono consultabili anche le norme generali di comportamento in caso di maltempo. Potrebbe interessarti Giornata mondiale della meteorologia: i grandi eventi meteorologici

Regione Umbria: “Massima Prudenza nelle prossime ore” "Invitiamo tutti i cittadini alla massima e costante prudenza nelle prossime ore, il sistema regionale di protezione civile regionale è, come sempre, pienamente operativo e pronto a intervenire per ogni informazione e in caso di necessità": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, in relazione all'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e trasmesso anche alle Prefetture. L'avviso segnala l'arrivo già dal pomeriggio del 31 marzo di una perturbazione caratterizzata da correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti accompagnati da intensa ventilazione. Secondo il bollettino, da mercoledì primo aprile, e per le successive 18-24 ore - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta regionale -, è inoltre previsto il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali anche sull'Umbria. E con nevicate oltre gli 800 metri, sempre in Valnerina, nella zona dei Sibillini, al confine con le Marche. "La nostra macchina organizzativa di protezione civile - ha annunciato Proietti - è allertata e, come sempre, in campo con il monitoraggio meteo costante delle aree più esposte, a partire dalla Valnerina e dalle zone appenniniche, il coordinamento con le Prefetture, le Province, i Comuni e tutte le strutture operative".

Regione Abruzzo: “Ci attendono ore difficili” "In queste ore l'Abruzzo è interessato da una fase di maltempo eccezionale che tenderà a intensificarsi ulteriormente. Per questo, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta rossa per neve e ghiaccio valida dalle prime ore di domani, mercoledì 1° aprile, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile. Ci attendono le ore più difficili". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto sul territorio. L'invito del governatore ai cittadini è alla "massima prudenza e senso di responsabilità. Limitiamo gli spostamenti allo stretto necessario".