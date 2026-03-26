Meteo, è tornata la neve sull'Italia anche a bassa quota: dall'Alto Adige all'Umbria
Nevica su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio. Allerte meteo sono state diramate dalla Protezione civile in diverse regioni italiane del centro nord
- Allerta meteo della Protezione civile per raffiche di vento e nevicate su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio, generalmente al di sopra dei 400-600 metri.
- La Protezione civile regionale delle Marche ha diramato un'allerta meteo arancione valida per tutta la giornata fino a mezzanotte. Venti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte (75-88 km/h) nelle zone montane. Il mare sarà molto mosso o agitato, con mareggiate attese sull'intero litorale. Previste anche precipitazioni diffuse con neve oltre i 500-600 metri di quota. Durante i rovesci più intensi il limite delle nevicate potrà abbassarsi temporaneamente
- Da mercoledì notte nevica in tutto l'Appennino, sopra i 600 metri, nel Bolognese. Dalle 3.30 del mattino sono in azione sulle strade provinciali dei tratti appenninici decine di spazzaneve della Città metropolitana per liberare le carreggiate dalla neve. Sono diverse le strade provinciali interessate.
- Nonostante l'inverno sia ormai concluso, è allerta gialla per neve e temporali in diverse aree dell'Umbria a ridosso dell'Appennino e per il vento in tutta la regione. A indicarlo è il sito della Protezione civile regionale. In particolare il rischio precipitazioni nevose e temporali riguarda l'Alto Tevere, l'area del Chiascio - Topino e quella del Nera - Corno. Neve oltre 600-800 metri. Per venerdì invece atteso cielo molto nuvoloso con deboli nevicate oltre 500-700 metri.
- Doppio intervento dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo mercoledì notte per soccorrere un'automobilista e un camion bloccati dalla neve. I pompieri del distaccamento volontari di Pratovecchio sono intervenuti intorno alle 3 circa, nel passo della Consuma per soccorrere una donna che era rimasta bloccata con l'auto: recuperata è stata accompagnata alla propria abitazione. Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve nella strada della Consuma.
- La neve è tornata in Alto Adige. I fiocchi stanno cadendo oltre i 700 metri di quota, così anche al Brennero. A causa di pericolo valanghe sono chiusi i passi Gardena e Sella. La scorsa notte il forte vento ha provocato una trentina interventi dei vigili del fuoco in tutto l'Alto Adige per la rimozione di alberi caduti e rami spezzati. A Bressanone un grosso albero è caduto su una macchina parcheggiata.
- Causa neve i tir diretti al valico vengono fermati a Vipiteno in Autoporto Sadobre. Previste nelle valli raffiche di vento superiori ai 50 chilometri all'ora.
- La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta gialla: fronte freddo con temperature in rapido calo, tra 6 e 8 gradi in montagna, e precipitazioni deboli o moderate con quota neve in calo fino a circa 900 metri. Oltre i 1.000-1.200 metri potranno cadere tra 5 e 15 centimetri di neve. Dopo il passaggio del fronte freddo, i venti si intensificheranno e, in quota, le raffiche potranno superare i 120 chilometri orari.
- La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta gialla a causa dell'ondata di maltempo. Sui monti oggi e domani aumenterà invece il pericolo di valanghe: "I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche" informa la Protezione civile regionale.
- La Sardegna sarà sferzata per tutta la giornata da venti forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste esposte con punte attese di 90 km/h. I venti di maestrale si estenderanno a tutta l'isola. Per questo motivo il centro funzionale decentrato-settore meteo della protezione civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate. Oggi previsto un brusco calo delle temperature con possibili precipitazioni anche a carattere nevoso sopra gli 800 metri.