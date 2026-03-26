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Meteo, è tornata la neve sull'Italia anche a bassa quota: dall'Alto Adige all'Umbria

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Nevica su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio. Allerte meteo sono state diramate dalla Protezione civile in diverse regioni italiane del centro nord

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