Giornata mondiale della meteorologia: i grandi eventi meteorologici

Secondo i dati dell'Omm, tra il 1970 e il 2021, eventi meteorologici estremi hanno causato perdite economiche stimate in 4.300 miliardi di dollari e provocato la morte di quasi 2 milioni di persone. La giornata del 23 marzo si focalizza anche su tematiche di stretta attualità legate al cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo più sostenibile

Come ogni anno, il 23 marzo ricorre la Giornata mondiale della meteorologia. Un evento che vuole ricordarci dell’importanza delle conquiste e dei progressi della meteorologia, ma anche sensibilizzare e aiutare a comprendere i cambiamenti climatici in corso.

"Il clima è in uno stato di emergenza, ogni indicatore climatico chiave sta lampeggiando, è tempo di prendere decisioni urgenti", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata che si celebra oggi per commemorare l'entrata in vigore della Convenzione che ha istituito l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) nel 1950. Il tema della Giornata 2026 è "Osservare oggi, proteggere il domani" e a questo scopo Guterres invita ad "accelerare il programma di Allerta precoce per tutti in modo che ogni persona sia protetta da avvisi salvavita". Secondo i dati dell'Omm, tra il 1970 e il 2021, eventi meteorologici estremi hanno causato perdite economiche stimate in 4.300 miliardi di dollari e provocato la morte di quasi 2 milioni di persone. Secondo la Banca Mondiale, l'accesso universale ai servizi di allerta precoce eviterebbe perdite patrimoniali per almeno 13 miliardi di dollari e perdite di posti di lavoro per 22 miliardi di dollari ogni anno .

La ricorrenza del 23 marzo - che ricorda quanto i servizi meteorologici e Idrologici siano fondamentali per la salvaguardia e il benessere delle persone in tutto il mondo - non si ferma soltanto al tempo atmosferico, ma si focalizza anche su tematiche di stretta attualità legate al cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo più sostenibile.

Il rispetto dell'ambiente

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a una sempre crescente emergenza rispetto ai fenomeni climatici. La Giornata mondiale della meteorologia vuole essere un’occasione per rafforzare la consapevolezza pubblica sui problemi climatici e stimolare un’azione collettiva verso soluzioni più verdi e rispettose dell’ambiente. Dall'innalzamento dei mari al riscaldamento delle temperature fino agli uragani più selvaggi e ai tornado, gli impatti del cambiamento climatico stanno peggiorando sempre di più. In ogni continente, la vita come la conosciamo sta cambiando a causa dell'aumento delle temperature - e non in positivo. E la parte più devastante del cambiamento climatico è proprio l'impatto dell'uomo. Perché sebbene possa avere un impatto su tutti, non ha un impatto su tutti allo stesso modo.