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A Bogliasco nasce il primo museo sottomarino ecologico partecipato della Liguria

Scienze

Un'infrastruttura artistica e scientifica prenderà posto nei fondali di Pontetto con l'obiettivo di favorire la biodiversità e coinvolgere cittadini e ricercatori. L'iniziativa sarà presentata a luglio nell'ambito del Posidonia Green Festival e diventerà patrimonio della comunità

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Arte, ricerca e tutela ambientale si incontrano nelle acque di Bogliasco. Il 12 giugno, davanti alla baia di Pontetto, è stato installato il Posidonia Art Reef, un progetto che punta a trasformare una porzione di fondale in uno spazio dedicato all'osservazione degli ecosistemi marini e alla sensibilizzazione sul loro valore. L'opera, promossa nell'ambito di un programma europeo dedicato al coinvolgimento delle comunità nella protezione degli oceani, sarà successivamente affidata al Comune.

Un reef progettato per favorire la biodiversità

La struttura è stata realizzata con materiali eco-compatibili e sviluppata secondo criteri scientifici e biomimetici. Una volta posizionata sul fondale, fungerà da habitat artificiale in grado di favorire l'insediamento di organismi marini e la creazione di nuovi microhabitat. Tra gli obiettivi del progetto c'è anche quello di accendere i riflettori sulla Posidonia oceanica, pianta marina considerata essenziale per l'equilibrio degli ecosistemi del Mediterraneo grazie al suo ruolo nella produzione di ossigeno, nella protezione delle coste e nel mantenimento della biodiversità.

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Un'opera costruita insieme alla comunità

Uno degli aspetti distintivi dell'iniziativa riguarda il percorso che ha portato alla sua realizzazione. Il progetto è infatti il risultato di un processo partecipativo che ha coinvolto cittadini, studenti, artisti, ricercatori e rappresentanti del territorio. L'obiettivo era quello di sviluppare non soltanto una struttura fisica, ma anche una narrazione condivisa capace di rafforzare il legame tra la comunità e il mare. Un approccio che punta a rendere il pubblico parte attiva del percorso, trasformando il patrimonio naturale in un bene da conoscere e preservare collettivamente. 

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Il debutto durante il Posidonia Green Festival

La presentazione ufficiale al pubblico è in programma il 10 luglio nell'ambito del Posidonia Green Festival, manifestazione dedicata ai temi della sostenibilità e della cultura del mare. In occasione dell'evento sarà presentata anche la versione digitale dell'iniziativa, il Virtual Museum, una piattaforma online che consentirà di esplorare contenuti, materiali e approfondimenti legati al progetto, ampliandone la fruizione oltre i confini del fondale.

Citizen science e monitoraggio nel tempo

Il reef sarà inoltre al centro di attività di ricerca e monitoraggio scientifico. Attraverso strumenti digitali e campagne partecipate di osservazione della biodiversità, subacquei, snorkelisti e cittadini potranno contribuire alla raccolta di dati utili a documentare l'evoluzione biologica dell'area. L'iniziativa si inserisce in un ecosistema più ampio che comprende collaborazioni con la Regione Liguria, programmi educativi con scuole e università e connessioni con la rete internazionale di PartArt4OW e con la Mission Ocean dell'Unione Europea.

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