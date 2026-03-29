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Valanga in montagna in Austria, sciatore italiano muore travolto dalla neve

Cronaca
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La vittima, 41 anni, stava facendo un fuoripista scendendo dalla vetta dell'Hoher Marchkopf a Hochfuegen, nella Zillertal, quando si è staccata la valanga. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, rimasto lievemente ferito. L’italiano è stato raggiunto dai soccorritori sotto oltre un metro e mezzo di neve ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili

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Uno sciatore italiano è morto travolto da una valanga in Austria. L’uomo, 41 anni, nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo stava praticando un fuoripista scendendo dalla vetta dell'Hoher Marchkopf a Hochfuegen, nella Zillertal, una valle del Tirolo austriaco, quando è stato travolto dalla neve. Il distacco della valanga è avvenuto un centinaio di metri sotto la cima. A lanciare l'allarme è stato il compagno di escursione di 36 anni, rimasto ferito alla mano dopo essere stato parzialmente travolto.

L’intervento del soccorso alpino

I soccorritori sono intervenuti subito dopo la segnalazione del compagno di escursione: sul posto sono intervenuti due elicotteri e le squadre del soccorso alpino. La valanga aveva un fronte di 250 metri e la vittima italiana è stata trovata a una profondità di 1.6 metri sotto la neve. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il 41enne ma non c’è stato nulla da fare. In quella zona il pericolo valanghe era di livello 3 su una scala che va da 1 a 5.

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