Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, l'incontro tra Meloni, Tajani e Salvini nella residenza romana della premier. Sul tavolo, secondo indiscrezioni di stampa, la nomina del nuovo ministro del Turismo. Attacco di Confindustria al governo sul taglio degli incentivi: "Lesa la fiducia". Giorgetti: "Shock inaspettato, dobbiamo capire chi aiutare"
- Meloni, vertice e tensioni: cena della premier con Tajani e Salvini, con l'ipotesi di Urso al Turismo per dare il ministero delle Imprese a Zaia. Fisco, Confindustria all'attacco sule misure: "Noi penalizzati, lesa la fiducia". Patto di Stabilità, l'allarme del ministro Giorgetti: "Così dovremo sforare". Dopo il Referendum, Fratelli d'Italia cala di un punto nei sondaggi, mentre salgono Forza Italia, Pd e M5s. Medio Oriente in fiamme, missili Houthi su Israele. E l'Iran colpisce jet e soldati Usa
- Meloni, vertice anti-crisi: cena con Tajani e Salvini a casa della presidente del Consiglio, tra i temi toccati anche l'ipotesi del voto anticipato. Duro attacco di Confindustria al governo per il taglio degli incentivi alle imprese: "Venuto meno il patto di fiducia". Il nuovo presidente dell'Anm è Tango: "Torni il dialogo con la politica". Corteo No Kings, in migliaia a Roma. Controlli a Salis, scoppia la polemica. Guerra in Iran, Teheran colpisce un aereo spia americano. E intanto anche gli Houthi entrano nel conflitto
- Tagliati i bonus fiscali, lite imprese-governo. Confindustria attacca: "Lesa la fiducia". Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Choc inatteso, dobbiamo capire chi aiutare". Guerra in Iran, anche gli Houthi contro gli Usa e Israele: pioggia di missili e droni sullo Stato ebraico. Intanto, migliaia di marines americani sono arrivati nel Golfo
- Meloni, vertice per la roadmap con Tajani e Salvini: la premier punta alla ripartenza del governo. La richiesta ai ministri: ora ingranate marce alte. Il Cdm vara il nuovo dl fiscale. Tensione con le imprese per i tagli alla Transizione 5.0: Confindustria chiede un tavolo con l'esecutivo. Guerra in Iran, gli Houthi minacciano Suez: il conflitto mediorientale si allarga. Roma, corteo No Kings: controllo di polizia all'eurodeputata Salis. Lei: "Gravissimo". La Questura: "Atto dovuto"
- Missione numeri 1: la scalata di Antonelli e Sinner. Pole a Suzuka per l'italiano della F1 sulla pista dei miti. Per Jannik finale con Lehecka: se vince a Miami e poi a Montecarlo, torna re del tennis. Nazionale, Gattuso ringhia e fa l'Italia: il ct tra voglia di conferme e le carte Cristante e Pio Esposito. Il papà: "Il mio Rino è amato dal Paese". Dimarco e la risposta ai bosniaci: "Macché arroganti, non ci qualifichiamo da 12 anni"
- Crediamo in… Pio: Mondiale in palio nel gelo di Zenica, tentazione Esposito in ballottaggio con Retegui. Gattuso ci pensa, ipotesi sorpasso. Dimarco: "L'esultanza dopo la sconfitta del Galles ai rigori contro la Bosnia? Nessuna mancanza di rispetto verso la Nazionale di Edin". Ma Alajbegovic avverte gli azzurri: "Sarà una sfida brutale". Napoli, Conte ammette e paga: non sarà squalificato. Multa di 6mila euro dopo l'insulto a Manganiello: rischiava almeno 4 giornate
- La Bosnia alza la tensione: i nostri rivali, che affronteremo martedì a Zenica per giocarci i Mondiali, cavalcano il video "galeotto" in cui alcuni azzurri festeggiano il ko del Galles ai rigori. Dimarco: "Era un momento privato, poco rispettoso riprenderci. Noi arroganti? Ma se non ci qualifichiamo da 12 anni…". Muharemovic ci aspetta così: "Temiamo solo Dio, mangiamoci gli italiani". Neve in Bosnia, rifinitura a Coverciano
- Berlino segnala la Salis, la sinistra accusa Roma. L'eurodeputata controllata in un albergo della Capitale: lei grida al fascismo, ma la richiesta è partita dalla Germania. Dopo il Referendum, il "giro" di Tango dei magistrati: il giudice del lavoro di Palermo è il nuovo presidente dell'Anm. Aveva parlato di rischi di deriva autoritaria, ma ora smorza i toni e invoca il dialogo con il governo. Tensioni in Occidente, Trump è tentato: le truppe Usa via dall'Europa
- Il decreto fiscale beffa le imprese che avevano puntato sugli incentivi all'innovazione. Gli esodati del piano Transizione 5.0 del 2025 riceveranno infatti solo il 35% del credito d'imposta spettante. Il presidente di Confindustria Orsini, chiede "l'apertura già dalla prossima settimana di un tavolo di confronto con Giorgetti, Urso e Foti. La credibilità degli impegni assunti è un elemento fondamentale". Il ministro dell'Economia: "Di fronte allo shock della guerra dobbiamo riflettere su quello che dobbiamo fare, chi dobbiamo aiutare"
- L'ultimo colpaccio di Santanchè: altri due lidi con Kunz da ministra. Il preliminare è stato firmato 12 giorni prima delle dimissioni. Mallegni (Fdi): "Non mi ha mai dato sodi, ho già inviato due diffide". Campo largo, Conte (M5s): "Primarie aperte a tutti". Trame nel Pd per evitarle. Guerra in Iran, gli Houthi lanciano missili su Israele. Marines in arrivo nel Golfo. No Kings, oltre 50mila in piazza a Roma. Blitz su Salis: l'eurodeputata controllata in hotel, a Berlino è in corso un procedimento "specchio" a quello ungherese
- Salis indagata in Germania: dopo l'Ungheria, anche Berlino accende un faro sui legami tra l'anarchica e i gruppi di picchiatori. I tedeschi chiedono a Roma un controllo di polizia: la sinistra insorge. A Roma la manifestazione contro le guerre: i "pacifisti" in piazza con la ghigliottina. Al corteo con la Cgil le foto di Meloni a testa in giù e gli inni a Cospito. Anm, Tango eletto presidente. Una toga denuncia le bugie del No e se ne va dall'Associazione
- La marea No Kings invade Roma: migliaia di persone in piazza, bloccata la tangenziale Est. L'eurodeputata Salis e il caso dei controlli: "Fermata un'ora in hotel". Per la Questura non ci sono state perquisizioni. Confindustria contro la premier Meloni per il taglio delle misure fiscali. Guerra in Iran, missili dagli Houthi su Israele: il conflitto iraniano si allarga ancora
- I Cinquestelle minacciano: "Con noi al governo stop armi all'Ucraina". Guerini (Pd) traccia la linea rossa: "Zero sconti, sempre con Kyiv. Le ragioni della storia non si sacrificano sull'altare di un'alleanza". Intervista all'ex ministro del Lavoro Sacconi: "Il No vince nelle città senza ammortizzatori". Costa (deputato di Fi): "Il referendum non ferma le riforme, avanti con più forza". Guerra in Iran, slitta l'ultimatum di Trump per riaprire Hormuz
- Solo Israele può salvare Trump in Iran: Teheran vuole che la guerra sia una partita lunga e vede nel cessate il fuoco un rischio per il regime. La visita di Zelensky a Riad apre una nuova stagione di alleanze, denaro e armi lungo due fronti. Elezioni, votare subito è giusto e conviene a tutti: prendere tempo significa perdere tempo. Il referendum ha spinto il governo verso una strada senza uscita. Far rosolare l'Italia è pericoloso, e andare alle urne al più presto "può aiutare l'economia", dice Giavazzi
- Cambio al vertice dell'Anm: "Ora dialogo con la politica". Tango sostituisce Parodi e tende la mano: "Nuove soluzioni per la giustizia". Centra tra Meloni, Tajani e Salvini per rilanciare il governo. Alfieri (Pd): "Campo largo, programma comune". Corteo anti-guerre, il caso Salis: controllo "preventivo" di polizia. Conflitto in Iran, anche gli Houthi attaccano Israele. Arrivati nel Golfo 2.500 marines americani
- È pienissima la piazza di Roma "contro i re e le regine" che scatenano le guerre e reprimono il dissenso. Più grande delle provocazioni del Viminale, che puntano anche l'eurodeputata Salis. Il movimento riprende il cammino e indica la via per l'alternativa alla destra. Libano, stragi di reporter e soccorritori. In Cisgiordania un ucciso al giorno. Usa e Cuba negoziano, è Raul contro Donald