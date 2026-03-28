Milano, corsia vietata per le Olimpiadi: Comune annulla migliaia multe

La decisione dopo le proteste dei cittadini

La decisione arriva dopo giorni di proteste dei cittadini che avevano lamentato una segnaletica poco chiara, in particolare attraverso un nastro adesivo sull segnale stradale. In una nota, Palazzo Marino ammette che "la segnaletica stradale utilizzata, per le modalità con le quali è stata modificata, ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, i quali potrebbero averla largamente disattesa, percorrendo il tratto in divieto in buona fede per una consolidata consuetudine". Ed è proprio la buona fede a rilevare "come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta". "Per questo motivo, in conformità all'interesse pubblico - si conclude la nota del Comune - anche al fine di evitare il sorgere di contenziosi, l'Amministrazione ha ritenuto che la strada piu' corretta da percorrere fosse quella dell'annullamento. Le sanzioni inviate si considerano annullate d'ufficio e per quanto riguarda gli eventuali pagamenti già effettuati i cittadini e le cittadine potranno procedere con un'istanza di rimborso seguendo le indicazioni alla pagina del Comune di Milano".