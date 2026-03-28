Milano, corsia vietata per le Olimpiadi: Comune annulla migliaia multe

La decisione arriva dopo giorni di proteste dei cittadini che avevano lamentato una segnaletica poco chiara In una nota, Palazzo Marino ammette che "la segnaletica stradale utilizzata, per le modalità con le quali è stata modificata, ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti". Le sanzioni inviate si considerano annullate d'ufficio
Il Comune di Milano annulla le migliaia di multe elevate ai cittadini che hanno violato il divieto di transito a ciclomotori, motocicli e velocipedi nella corsia riservata alla filoviaria 90/91 dal 2 febbraio al 18 marzo scorsi: si trattava trattava di una misura eccezionale in vigore dal 2 febbraio fino al 18 marzo in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina.
La decisione dopo le proteste dei cittadini
La decisione arriva dopo giorni di proteste dei cittadini che avevano lamentato una segnaletica poco chiara, in particolare attraverso un nastro adesivo sull segnale stradale. In una nota, Palazzo Marino ammette che "la segnaletica stradale utilizzata, per le modalità con le quali è stata modificata, ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, i quali potrebbero averla largamente disattesa, percorrendo il tratto in divieto in buona fede per una consolidata consuetudine". Ed è proprio la buona fede a rilevare "come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta". "Per questo motivo, in conformità all'interesse pubblico - si conclude la nota del Comune - anche al fine di evitare il sorgere di contenziosi, l'Amministrazione ha ritenuto che la strada piu' corretta da percorrere fosse quella dell'annullamento. Le sanzioni inviate si considerano annullate d'ufficio e per quanto riguarda gli eventuali pagamenti già effettuati i cittadini e le cittadine potranno procedere con un'istanza di rimborso seguendo le indicazioni alla pagina del Comune di Milano".
Approfondimento
Autovelox omologati, quali sono e cosa cambia per le multe
©Ansa
Codice Strada, dalla stretta sull'alcol ai monopattini: le misure
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl presentato dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Già ribattezzato 'tolleranza zero' per le stringenti misure contro il consumo di alcolici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, il provvedimento fissa anche l'obbligo di indossare il casco in monopattino e introduce nuovi limiti di guida per i neopatentati