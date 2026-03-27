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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 marzo: la rassegna stampa

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A monopolizzare le aperture dei quotidiani, in edicola oggi, la scossa anche in Forza Italia dopo la sconfitta del No al referendum sulla giustizia. Gasparri lascia il posto di capogruppo al Senato. Al suo posto Stefania Craxi. Meloni intanto assume l'interim del ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè. In primo piano anche la guerra in Iran con Trump che estende al 6 aprile lo stop ai raid contro i siti energetici di Teheran per dare tempo alle trattative

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A monopolizzare le aperture dei quotidiani, in edicola oggi, le dimissioni di Daniela Santanchè...

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