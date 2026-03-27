Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 marzo: la rassegna stampa

A monopolizzare le aperture dei quotidiani, in edicola oggi, la scossa anche in Forza Italia dopo la sconfitta del No al referendum sulla giustizia. Gasparri lascia il posto di capogruppo al Senato. Al suo posto Stefania Craxi. Meloni intanto assume l'interim del ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè. In primo piano anche la guerra in Iran con Trump che estende al 6 aprile lo stop ai raid contro i siti energetici di Teheran per dare tempo alle trattative
- In apertura la scossa anche in Forza Italia dopo la sconfitta del No al referendum sulla giustizia con il titolo: “La scossa investe anche Forza Italia”, “Stefania Craxi capogruppo al posto di Gasparri”, “Caso Santanchè, Meloni si tiene la delega al Turismo”. In spalla l’intervista a La Russa: “Una sconfitta che farà bene”. In taglio centrale spazio al calcio con “Nazionale avanti Ora il Mondiale è un po’ più vicino”. Spazio anche a “La prof accoltellata a scuola ‘Non vinca il buio, tornerò’”.
- L’apertura è dedicata a “Resa dei conti in Forza Italia”: “Stefania Craxi capogruppo al posto di Gasparri”. In alto l’analisi: “Travolti dal referendum”. In taglio centrale spazio ai Mondiali di calcio con “Azzurri, buona la prima Bosnia tra noi e i mondiali”. In spalla “L’abuso d’ufficio deve tornare reato l’Ue cancella la riforma Nordio”. In taglio basso: “Lettera della prof accoltellata: no al rancore, non cediamo al buio”.
- In apertura le dimissioni di Gasparri con il titolo “Polveriera Forza Italia scossa dei Berlusconi”. In taglio centrale lo sport con “Azzurro speranza”. In spalla la guerra in Iran con: “L’escalation Usa e la strategia che favorisce l’Iran”. Spazio anche a “La lezione della prof «Non provo rancore per il mio studente Stiamogli accanto»”. In alto “Genitori al mare a Sharm i 5 figli minori soli a casa”.
- L’apertura è dedicata a “Meloni riparte, scossa in FI”: “La presidente del Consiglio incassa l'ok dell'Europa sui rimpatri e sui fondi di coesione per le imprese. Via Gasparri da capogruppo, al suo posto Stefania Craxi”. In taglio centrale ii mondiali di Calcio con “Italia, primo passo”. In spalla: “Il video choc del 13enne: non possono farmi nulla. La prof: stiamogli vicino”. In alto spazio al Medio Oriente con “Un mese di guerra”.
- L'apertura è dedicata agli effetti della guerra in Medio Oriente con “Ocse: con la guerra inflazione al 4%. Effetto Trump su Borse, bond e petrolio”. In taglio centrale: “Bollette, tagli soft al biogas Più oneri per le famiglie”. In alto spazio alla guerra in Iran: “Usa: niente attacchi ai siti energetici iraniani fino al 6 aprile”. Spazio anche a “Atenei, nel 2025 più iscritti ma incombe la crisi demografica”.
- La prima pagina è quasi interamente dedicata alla vittoria della Nazionale nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda del Nord, con il titolo: ““Italia sì”, “Nord Irlanda battuta 2-0. Tonali scatenato: segna e regala l’assist a Kean”. Spazio al commento di “Gattuso: ‘Ci voleva una vittoria così’”. In taglio basso il tennis con “Sinner Travolto Tiafoe. Oggi la semifinale contro Zverev”.
- L’apertura è dedicata a “Il piano B per Forza Italia”, “Stefania Craxi al posto di Gasparri. Marina Berlusconi: ‘Aprire la classe dirigente’”, con l’analisi: “Manuale del centrodestra per non logorarsi”. L’editoriale: “Il campo largo dei miraggi”. In taglio centrale: “Meloni cambia passo E sull’immigrazione l’Europa ora ci copia”. Spazio anche allo “Stregio del Pd a Bossi a Milano: ‘No al minuto di silenzio’”.
- L’apertura è dedicata a “La scossa di Marina in FI Craxi nel vertice del partito”, “Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. Al suo posto la figlia del leader socialista”. In taglio centrale spazio ai Mondiali con “L’Italia c’è”. In spalla “Pupi Avati: ‘Ora racconto rimpianti e ipocrisie’”. In alto: “Freddo, vento e neve sull’Appennino ma anche in pianura”. In taglio basso: “La prof pugnalata dall’alunno: ‘Non porto rabbia Forse neanche lui sa perché mi ha colpita’”.
- L’apertura è dedicata alla scossa al governo dopo la vittoria del No al referendum: “Viene giù tutto”. In taglio alto troviamo “Delmastro, Santa&C: la rete dei Senese che incrocia FdI”. L’editoriale: “Ma non sarà troppo?”. Spazio anche alle dichiarazioni di Vittorio Feltri con “Meloni ramazza scomposta rischia la fine alla Renzi”. In spalla: “Difesa perquisita: Mulè segnalo due manager indagati”. In basso “I trucchi di Meta per la dipendenza social dei giovani”.
- L’apertura è dedicata a “Confusione a destra” dopo la vittoria del No al referendum: “Meloni prende l’interim di Santanchè. Cadono ancora teste”. L’editoriale: “Basta un filtro bellezza per nascondere le crepe del Governo? Voto sì o voto no. Domande minime per capire i prossimi referendum di Meloni”. In taglio centrale spazio alla guerra in Medio Oriente con “La guerra al regime finisce in mare”. In primo piano: “La lezione ucraina che Trump ignora”.
- In apertura: “La slavina”, “La maggioranza continua a precipitare sotto il peso della sconfitta nel referendum”. In spalla: “La vittoria presenta il conto alle opposizioni”. In taglio basso centrale: “Iran, Trump non sa più come uscirne” e “Israele blocca gli aiuti Onu a Gaza”. In taglio basso “In Europa comincia l’era delle deportazioni” e “Oggi scioperano giornalisti e giornaliste dei quotidiani.
- In apertura “La rappresaglia”, “A tre giorni dalla vittoria del No le Procure tornano al lavoro 26 indagati a Roma, perquisizioni alla Difesa e giallo su Mule”. In taglio alto: “Gasparri si dimette La capogruppo è Craxi”. Spazio anche alla guerra in Iran con “Trump: ‘Ok al piano o saremo vostro incubo’”. Spazio anche a “Crisi energia, Caiata valuta rischi e chance”. In basso “La rete è stata calata”.
- In apertura “Bollette, nomine e meno Trump Il piano di Meloni per il rilancio”, “La premier riunisce i fedelissimi: per recuperare consenso vuole allontanarsi dalle follie del tycoon. La priorità è abbassare i costi dell'energia con il "disaccoppiamento””. In spalla il commento: “Basta risse e programmi La sinistra può vincere”. In taglio centrale troviamo “Recessione Usa La grande paura della Casa Bianca”. Spazio anche a “Il tycoon e il flop della strategia dell’insulto”. In taglio basso: “Tra deepfake e stupro digitale La lezione del caso Fernandes”.
- In apertura “Cribbio! Cosa succede a Forza Italia?”, “Una petizione dei parlamentari spinge Gasparri alle dimissioni da capogruppo al Senato Gli azzurri chiedono rinnovamento ai vertici dopo il referendum”. In spalla “Giorgia fa partire la nuova fase E si tiene la delega al Turismo”. Spazio anche a “Le lettere dei lettori ‘Meloni rilancia’”. In taglio centrale l’intervista alla mamma di Domenico: “Voglio giustizia per mio figlio. Chi ha sbagliato ora deve pagare”. In taglio basso: “Stop alle atlete trans Via ai test obbligatori”.
- L’apertura è dedicata alla vittoria della Nazionale nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali con il titolo “E questa è andata”, “Italia in finale: ci pensano Tonali e Kean”. Spazio all’analisi: “Il valore dell’unità”. In prima pagina anche l’“Addio a Savoldi nel 1975 diventò Mister 2 miliardi”.
- L’apertura è dedicata anche in questo caso alla vittoria dell’Italia nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali con il titolo: “E andiamo!”, “Bergamo trascina l’Italia contro l’Irlanda del Nord: Tonali e Kean ci portano in Bosnia”. In spalla “Bravi ragazzi ma non è finita”. In taglio basso le parole di Pessotto: “Hanno provato ad abbattere la Juve ma non ci sono mai riusciti”. Spazio anche al tennis con “Sinner il duro smonta Tiafoe”.