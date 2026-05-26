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Bergamo, uomo colpito da fiocina al petto: il ferito conosceva il suo aggressore

Cronaca
©Ansa

I carabinieri indagano sul caso del pedone ferito al petto nel parcheggio dell’Iperal.  L'uomo è stato raggiunto dal colpo sparato da un'auto. Il ferito sarebbe fuori pericolo. Fermato il presunto responsabile. L'accusa è tentato omicidio

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Si conoscevano l’uomo di 59 anni che ieri è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico, in provincia di Bergamo,  e chi lo ha colpito al petto con una freccia scagliata da una fiocina da sub. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora state chiarite dai carabinieri, che ieri hanno rintracciato l'uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti davanti al supermarket.

La freccia sparata da 10 metri. L'accusa è tentato omicidio

Inizialmente sembra che il ferito, a terra e cosciente, avesse riferito di non conoscere l’aggressore, giunto in auto e poi scappato dopo aver scoccato il dardo dal finestrino abbassato. Forse, nella concitazione del momento, non aveva capito chi fosse. L’uomo è accusato di tentato omicidio. Il ferito è in ospedale, fuori pericolo. La freccia è stata scagliata da una decina di metri.

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