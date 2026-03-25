Valanga in Alto Adige, morto anche un austriaco: è la quarta vittima

A quattro giorni dalla slavina che in val Ridanna aveva travolto 25 escursionisti sale il numero delle vittime. Sul posto erano deceduti gli altoatesini Martin Parigger e Alexander Frötscher, mentre domenica a Innsbruck era morta la 26enne bresciana Laura Santino

Salgono a quattro le vittime della valanga caduta sabato scorso sulla Cima d'Incendio in Val Ridanna in Alto Adige. Dopo quattro giorni di agonia è morto nel reparto rianimazione dell'ospedale "San Maurizio" di Bolzano anche un 44enne scialpinista austriaco che era stato estratto in gravissime condizioni dalla slavina che aveva travolto 25 escursionisti. Nella notte successiva alla tragedia era deceduta alla Clinica universitaria di Innsbruck in Austria, Laura Santino, scialpinista di 26 anni originaria di Vobarno e residente a Promo di Vestone. Estratti senza vita dalla neve, Martin Parigger, 62 anni, altoatesino della Val Ridanna, guida alpina di un gruppo di scialpinisti austriaci, ed Alexander Froetscher, 56 anni, originario anche lui di Ridanna ma residente in Austria.