Valanga in val Ridanna, morta l'italiana ricoverata a Innsbruck

Residente Vestone, in Provincia di Brescia, la 26enne è deceduta nella notte all'ospedale della cittadina austriaca. Sale a tre morti e cinque feriti il bilancio della slavina avvenuta su Cima d'Incendio

Non ce l'ha fatta la ragazza 26enne italiana, ricoverata ieri in gravissime condizioni dopo la valanga in val Ridanna. Laura Santino, residente Vestone, in Provincia di Brescia, è deceduta nella notte all'ospedale di Innsbruck. Sale così a tre morti e cinque feriti il bilancio della slavina che su Cima d'Incendio aveva coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio.