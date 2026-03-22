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Valanga in val Ridanna, morta l'italiana ricoverata a Innsbruck

Cronaca
©Ansa

Residente Vestone, in Provincia di Brescia, la 26enne è deceduta nella notte all'ospedale della cittadina austriaca. Sale a tre morti e cinque feriti il bilancio della slavina avvenuta su Cima d'Incendio

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Non ce l'ha fatta la ragazza 26enne italiana, ricoverata ieri in gravissime condizioni dopo la valanga in val Ridanna. Laura Santino, residente Vestone, in Provincia di Brescia, è deceduta nella notte all'ospedale di Innsbruck. Sale così a tre morti e cinque feriti il bilancio della slavina che su Cima d'Incendio aveva coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio.

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