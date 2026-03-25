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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 marzo: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro e della capo di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi, a seguito della vittoria del "No" al referendum. La premier Meloni chiede alla ministra Daniela Santanchè di "fare lo stesso". Mentre il ministro Nordio dichiara: "Colpa mia la sconfitta". Sulle prime pagine anche l'addio al cantautore Gino Paoli: "Il rivoluzionario che cantava l'amore"

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 marzo: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 marzo: la rassegna stampa

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