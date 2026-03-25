Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro e della capo di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi, a seguito della vittoria del "No" al referendum. La premier Meloni chiede alla ministra Daniela Santanchè di "fare lo stesso". Mentre il ministro Nordio dichiara: "Colpa mia la sconfitta". Sulle prime pagine anche l'addio al cantautore Gino Paoli: "Il rivoluzionario che cantava l'amore"
- In apertura le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: "Lo scossone nel governo". Mentre la premier Meloni: "Faccia lo stesso anche Santanchè". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente: "Le prime navi passano a Hormuz". E intanto Trump annuncia: "Ho vinto". In prima pagina anche l'addio a Gino Paoli: "Il rivoluzionario che cantava l'amore". Poi, l'università La Sapienza "in testa negli studi classici".
- "Terremoto nel governo" è il titolo d'apertura di Repubblica sulle dimissioni di Delmastro e Bartolozzi dopo la vittoria del "No" al referendum. Il sottosegretario: "Ho commesso una leggerezza". Intanto, la premier Meloni chiede le dimissioni anche di Santanchè: "Auspico la stessa sensibilità istituzionale". In prima pagina anche l'intervista a Romano Prodi: "Primarie punto d'arrivo, teniamo viva la partecipazione". Poi, l'addio a Gino Paoli: "La musica senza fine".
- In primo piano le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: "Slavina referendum". Le parole del ministro Nordio: "Colpa mia la sconfitta". Intanto la premier Meloni chiede a Santanchè di dimettersi. Poi, le parole di Gratteri dopo il referendum: "Su di me una campagna feroce". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente, con Bin Salman che dice a Trump di "continuare la guerra". In prima pagina anche l'addio a Gino Paoli: "Il cielo di Gino".
- In apertura la "scossa nel governo" dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, a seguito del referendum. Meloni chiede a Santanché di "fare lo stesso". E intanto il ministro Nordio: "Responsabile io della sconfitta". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente, con il Qatar che "blocca l'export di gas" e Trump che dichiara: "Adesso l'Iran vuole trattare". Intanto, presentato il piano Usa in 15 punti: "Tavolo a Islamabad". In prima pagina anche l'addio a Gino Paoli a 91 anni: "Una stanza nel cielo".
- "Lippi lancia l'Italia" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello sport sull'appuntamento di giovedì con Italia-Irlanda del Nord. E ancora Lippi: "Rino (Gattuso) mi assomiglia. E' certo, ce la faremo". Spazio anche all'intervista al tecnico Gabriele Pin: "La mia fuga dall'Iran, 15 ore d'auto tra le bombe". Poi, l'addio a Gino Paoli, "campione della canzone". Poi il tennis, con la vittoria di Sinner a Miami contro Michelsen.
- "Senza fine" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport sull'appuntamento di giovedì con Italia-Irlanda del Nord. "Dopo due flop, domani a Bergamo l'Irlanda del Nord: scattano i playoff per volare in America". Mentre Gattuso "sceglie Kean e Retegui". Spazio anche ai rossoneri: "Il Milan piomba su Castro". Poi la Juve: "Spunta Kessie". E il Napoli: "Goretzka, si muove il Napoli".
- In primo piano l'appuntamento di giovedì con Italia-Irlanda del Nord: "Italia, vali 10 volte più di loro". Spazio anche ai bianconeri: "Vlahovic fa l'assist alla Juve". Poi, l'intervista a Panucci: "Milan, io sto sempre con Leao: è lui la luce". In prima pagina anche il tennis con Sinner che "vola ai quarti a Miami". Infine, l'addio a Gino Paoli: "Mille canzoni e un grazie senza fine".
- In primo piano la finanza e il decreto che riforma il Tuf in Cdm: "Arrivano le nuove regole". Spazio anche alla lotta all'evasione: "Il Fisco gioca la carta degli algoritmi contro gli errori negli alert". Poi, lo stop delle forniture di gas liquefatto da parte di QatarEnergy a Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina: "Causa di forza maggiore". Poi, il commercio: "Intesa Ue-Australia, via i dazi sui prodotti europei". Infine, le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, mentre la premier chiede a Santanchè: "Faccia la stessa scelta".
- "Fuori i primi 3" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano sulle dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, mentre Santanchè è "in uscita" dopo la richiesta della premier Meloni di "fare la stessa scelta". Spazio anche alle parole di Gratteri dopo il referendum: "Il voto una lezione ai politici: rispondano delle loro azioni". In prima pagina anche la guerra in Medio Oriente: "Trump non riesce a finire la guerra". Infine, l'addio a Gino Paoli e il saluto di Arbore: "66 anni di musica e scherzi".
- "Rivoluzione Giorgia" è l'apertura del Giornale dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. La premier: "Non siamo la destra che difende la casta". Poi chiede "un passo indietro" anche alla ministra Santanchè. Poi, il centrodestra dopo il referendum: "Errori di comunicazione". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente, con il negoziato in Pakistan e Trump che annuncia: "Guerra vinta". Infine, l'addio a Gino Paoli: "Poeta ruvido della musica d'autore".
- "Strage di Stato" è il titolo d'apertura del Manifesto dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi a seguito del referendum. La premier Meloni "caccia anche Santanchè, che prova a resistere". Spazio anche alle primarie: "Conte insiste, gelo del Pd". Poi il messaggio del referendum: "I giovani: no alla deriva autoritaria". In prima pagina anche la guerra in Medio Oriente: "L'Iran tra negoziatori e conflitto a oltranza".
- In apertura le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: "La motosega di Giorgia". La premier Meloni "spinge anche la Santanchè all'addio". Spazio anche alle primarie: "Tra Conte e Elly ora è faida". Intanto, dopo il referendum le "rappresaglie delle toghe": Chi era col Sì vada via". In prima pagina anche l'addio a Gino Paoli: "I segreti dei suoi brani più belli". Infine, l'editoriale di Mario Sechi: "Procure agitate: ora Mattarella riporti la calma".
- In primo piano le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: "le grandi purghe di Meloni". E la premier Meloni chiede anche a Santanché di dimettersi. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente, mentre la trattativa Iran-usa "è un caos". Il presidente americano insiste: "Gli ayatollah rinunciano per sempre all'arma nucleare". Ma "Teheran non conferma". In prima pagina anche l'editoriale di Lorenzo Castellani sul governo: "La risposta (tardiva) di una leader troppo sola".
- "Effetto a cascata" è il titolo d'apertura di Avvenire sulle dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. Mentre "sale il pressing di Meloni su Santanchè". Nel frattempo, il ministro Nordio: "Io responsabile politico della sconfitta". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente: "Prove di accordo tra Iran e Usa, la carta Pakistan". E il Custode Ielpo a Beirut: "Vicini nel dolore". Poi, l'Europa che "cerca altri partner per il commercio": "Accordo con l'Australia". Infine, l'editoriale di Angelo Picariello sul referendum: "Il parlamento da ritrovare".
- "Inchino alle toghe" è il titolo d'apertura del Riformista sulle dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. Mentre è "in bilico" Santanchè. Dopo la vittoria del "No" al referendum è "resa politica della magistratura". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente: "Trump vuole trattare con Teheran, ma Bin Salman lo frena". In prima pagina anche l'editoriale di Paolo Macry: "Gli italoiani hanno scelto (non per il meglio)".
- In primo piano le "dimissioni nel governo" e la premier Meloni che "scarica Santanchè". Il Pd: "In gioco la dignità istituzionale". Spazio anche all'intervista a Giuseppe Conte: "Governo sfrattato. Il campo largo? Primarie aperte (non di apparato)". In prima pagina anche l'addio a Gino Paoli: "Nell'immensità del cielo". Poi, la guerra in Medio Oriente e la presentazione di un piano Usa in 15 punti: "Trump ora tenta un'inversione a U: ipotesi tregua di un mese con gli iraniani, ma manda i parà".