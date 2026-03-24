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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 marzo: la rassegna stampa

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Sui giornali in edicola stamattina si celebra la vittoria del No, con la riforma della Giustizia ideata dal governo bocciata dal 53,7% dei partecipanti al voto. Vola l'affluenza, con Meloni che incassa la prima sconfitta e dice: "Rispettiamo il risultato e andiamo avanti". Festeggia il centrosinistra, dove Schlein assicura: "L'alternativa al governo esiste già". Decisivo il voto dei giovani. Si fa strada l'ipotesi del voto anticipato, mentre  nell'opposizione si apre la partita delle primarie

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