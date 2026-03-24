Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 marzo: la rassegna stampa

Sui giornali in edicola stamattina si celebra la vittoria del No, con la riforma della Giustizia ideata dal governo bocciata dal 53,7% dei partecipanti al voto. Vola l'affluenza, con Meloni che incassa la prima sconfitta e dice: "Rispettiamo il risultato e andiamo avanti". Festeggia il centrosinistra, dove Schlein assicura: "L'alternativa al governo esiste già". Decisivo il voto dei giovani. Si fa strada l'ipotesi del voto anticipato, mentre nell'opposizione si apre la partita delle primarie
- La vittoria del No al referendum sulla Giustizia domina le prima pagine dei giornali all'indomani della consultazione che ha bocciato la riforma ideata dal governo Meloni. Si parla di 'onda del No' sul Corriere della Sera, dove l'accento è posto sulla percentuale dei dissensi e sull'affluenza che ha sfiorato il 59%. La premier: "Rispetto l'esito, ma andiamo avanti". Esulta l'opposzione, mentre è un caso la festa delle toghe
- 'Referendum, in 14 milioni bocciano Meloni e Nordio' si legge sulla prima di Repubblica, dove campeggia un No a caratteri cubitali. Contro la riforma della Giustizia il 53,7% degli elettori. Schlein festeggia: "Il governo non ascolta il Paese, l'alternativa esiste già". La premier tentata dall'ipotesi del voto anticipato, mentre nel centrosinistra si apre la partita primarie
- 'Il No gela Meloni' è, invece, il totolo della Stampa, dove ci si concentra sulla battutta d'arresto della presidente del Consiglio, che ha ha commentato in un breve video postato sui social l'esito del voto. Anche qui trova spazio l'intervista alla segretaria del Partito democratico, che ribadisce: "È già pronta l'alternativa al governo". Conte: "Sì alle primarie". Decisiva la spinta degli under 30
- I due volti della consultazione in primo piano anche sul Messaggero, con Meloni che ribadisce l'intenzione di voler "andare avanti" e Schlein che celebra un successo forse inatteso in queste proporzioni. Delusa Forza Italia: addio al sogno di Berlusconi. Decisivi per la vittoria del No i giovani e i dissidenti di centrodestra. Le toghe: "Difesa la Costituzione"
- La delusione del centrodestra in apertura sul Giornale, ben rappresentata da un eloquente titolo 'Così proprio no'. Addio riforma della Giustizia, Meloni incassa il primo stop dopo averci messo la faccia: "Rispettiamo il risultato e andiamo avanti". Il campo largo festeggia in piazza, ma, secondo il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, 'già litiga sulle primarie'
- Di tutt'altro tenore la copertina dell'edizione odierna del Fatto Quotidiano, che ritrae i festeggiamenti di piazza dopo la netta affermazione del No. 'L'Italia s'è desta' è il riassunto della giornata di ieri sul giornale diretto da Marco Travaglio. Prima sconfitta della premier, determinante la mobilitazione della maggioranza silenziosa, con i giovani protagonisti. Piazze in festa da Milano a Roma
- Delusione cocente anche su Libero , che sceglie di aprire sostenendo che 'l'ingiustizia è uguale per tutti' e 'sopravvive il sistema malato'. Il giornale diretto da Mario Sechi si scaglia contro i presunti responsabili della sconfitta del governo, individuati nei 'ceti improduttivi del Sud' e nei 'giovani pro-Pal'
- 'Adesso sì' sono, invece, le parole che accompagnano la fotonotizia sulla prima del Manifesto. Due milioni di voti di vantaggio nell'affermazione del No, che ha raccolto il 53,7% delle preferenze degli elettori. Buona l'affluenza, pesantissima la sconfitta del governo. Ma ora, si legge, 'la giustizia va riformata sul serio' e 'il centrosinistra va ricostruito'
- Sul Resto del Carlino in primo piano la foto dei leader del campo largo che celebrano la bocciatura della riforma sotto il titolo 'L'Italia dice no'. Nord a favore, Centro-sud contrario nelle prime analisi del voto, con gli italiani che scelgono la Costituzione invece dei partiti. Meloni: "Rispetto la decisione del popolo'
- Il referendum in taglio alto anche sul Sole 24 Ore, dove però il titolo principale è riservato ai presunti 'venti di pace in Iran' che portano allo sprint delle Borse. Cadono petrolio, rendimenti e Bot. Farmaci, l'export vince sui dazi e vola a 70 miliardi
- C'è l'avvicinamento dell'Italia al playoff per il Mondiale con l'Irlanda del Nord sulla prima della Gazzetta dello Sport. L'arma in più di Gattuso si chiama Pio Esposito, anche se il giovane attaccante interista dovrebbe inizialmente partire dalla panchina a scapito del tandem d'attacco formato da Retegui e Kean
- Sul Corriere dello Sport, invece, spazio alle parole del presidente dell'Inter Marotta dopo la nuova frenata dei nerazzurri contro la Fiorentina e il vantaggio ridotto su Milan e Napoli: "Niente psicodrammi, viviamo una fase di involuzione ma nessuno avrebbe mai immaginato questo vantaggio"
- Un messaggio agli Azzurri su Tuttosport attraverso le parole del commissario tecnico Gattuso che ieri, in conferenza stampa, ha ribadito: "Non siamo degli scappati di casa". Govedì il primo spareggio per tornare ai Mondiali dopo 12 anni ed evitare un'altra mazzata al calcio italiano