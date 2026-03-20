Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 marzo: la rassegna stampa

La morte di Umberto Bossi e gli effetti sui mercati dei nuovi raid in Medio Oriente occupano le aperture dei giornali in edicola stamattina. Grande spazio per la scomparsa del fondatore della Lega, morto ieri a 84 anni. Il ricordo di Mattarella: "Un sincero democratico". Sul fronte guerra, annunciato il piano di sei Paesi europei per lo Stretto di Hormuz: c'è anche l'Italia. Sugli sportivi il derby di Europa League che premia il Bologna vincente all'Olimpico: Roma eliminata e rossoblù ai quarti
- La morte di Umberto Bossi e le nuove conseguenze della guerra in Medioriente dominano le aperture dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera fotonotizia in apertura per la scomparsa del fondatore del Carroccio, morto ieri a 84 anni. Accanto, i nuovi raid sul gas, con l'Europa che trema: bruciati 420 miliardi. Piano dell'Italia e di altri cinque Paesi per Homuz: invio di navi in caso di cessate il fuoco
- 'Addio a Bossi, il Senatùr che inventò la Lega Nord' titola La Reoubblica, ricordando "l'uomo che ha stravolto le regole del linguaggio della politica", passando dall'alleanza con Berlusconi ai dissensi con Salvini. L'omaggio di Mattarella: "Un sincero democratico". Di spalla il piano europeo per lo Stretto di Hormuz: l'Italia c'è. Netanyahu: "Ora missione di terra"
- La scomparsa di Bossi viene raccontata anche dalla Stampa attraverso le voci di rivali e compagni di partito. 'Su al Nord' è il titolo scelto per il Senatùr, passato da muratore a star della politica. Taglio alto per la nuova bufera sul referendum che coinvolge Delmastro: l'immagine del sottosegretario alla Giustizia col prestanome di un clan mafioso imbarazza la maggioranza
- Sul Messaggero di nuovo in primo piano il crollo delle Borse di ieri, conseguenza dei nuovi raid in Medio Oriente. L'Iran colpisce le raffinerie, Trump a Israele: "Basta attacchi agli impianti". Piano di Londra con Roma e altri Paesi per Hormuz. Addio a Bossi, "Il Senatùr che sognava la Padania, ma fu convertito dall'Italia"
- Calciomercato protagonista sulla Gazzetta dello Sport, con la Juventus che sogna Bernardo Silva per l'estate. Maxi proposta per battere la concorrenza e convincere il centrocampista portoghese del Manchester City. Taglio alto per il derby di Europa League, col Bologna che elimina la Roma: 4-3 ai supplementari al termine di una partita rocambolesca
- 'Un sogno Italiano' titola il Corriere dello Sport, celebrando con un gioco di parole l'impresa della squadra rossoblù, che elimina la Roma di Gasperini grazie al gol di Cambiaghi dopo essersi fatta rimpntare due volte. Il 9 aprile la sfida all'Aston Villa. Torna la Serie A, Napoli a Cagliari col trio made in Manchester: Hojund con McTominay e De Bruyne
- Su Tuttosport si fa il nome di Mateo Retegui per l'attacco della Juventus della prossima stagione. L'ex atalantino desideroso di tornare in Italia: contatti col ds Ottolini, ma sulle sue tracce c'è anche il Milan. Continua la caccia bianconera al centravanti
- 'Addio leone del Nord' scrive il Giornale ricordando la scomparsa di Umberto Bossi. "Dal federalismo al governo Berlusconi, se ne va un rivoluzionario anticonformista", si legge sul quotidiano diretto da Tommaso Cerno
- 'Borse in caduta, rally di gas e petrolio' sulla prima del Sole 24 Ore. Sfondati i 70 euro dopo i raid sugli impianti di Gnl ed è paura stagflazione. Trump: "Non sapevo dei raid di Israele agli impianti, in futuro stop ai blitz'
- Sul Fatto Quotidiano la ricostruzione del caso che vede protagonista il sottosegretario Delmastro dopo la foto che lo ritrae con un uomo del clan Senese. Lega, addio a Bossi, definito "il patriarca del Nord"
- 'Il leone del Nord' è anche l'espressione scelta da Libero per omaggiare il Senatùr nel giorno della sua scomparsa. Il Carroccio a lutto lo ricorda attraverso le voci dei suoi rapresentanti. Zaia: "Ci ha insegnato tutto tra Coca-Cola e sigari"
- Si torna a parlare di guerra sul Manifesto, con la fotonotizia per l'iniziativa di sette Paesi europei pronti a garantire la sicurezza delle navi nello Stretto di Hormuz, ma solo con la tregua e su mandato dell'Onu. Meloni prova a smarcarsi un po' da Trump, ma rischia sempre di più il coinvolgimento nella guerra
- Stesso tema in prima pagina anche sul Resto del Carlino, con l'Italia che frena sul piano per Hormuz: solo con l'Onu. La premier Meloni si allinea con cinque big europei e il Giappone, poi la precisazione: prima la tregua. Borse a picco, balzo del petrolio. La Bce: allarme inflazione