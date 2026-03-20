Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 marzo: la rassegna stampa

La morte di Umberto Bossi e gli effetti sui mercati dei nuovi raid in Medio Oriente occupano le aperture dei giornali in edicola stamattina. Grande spazio per la scomparsa del fondatore della Lega, morto ieri a 84 anni. Il ricordo di Mattarella: "Un sincero democratico". Sul fronte guerra, annunciato il piano di sei Paesi europei per lo Stretto di Hormuz: c'è anche l'Italia. Sugli sportivi il derby di Europa League che premia il Bologna vincente all'Olimpico: Roma eliminata e rossoblù ai quarti