Rai, Petrecca rimette il mandato a Rai Sport all'Ad

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina ( LE NOTIZIE IN DIRETTA ). La responsabilità di Rai Sport sarà affidata, in via transitoria, a Marco Lollobrigida. A renderlo noto è una nota della Rai.

Le polemiche



Il passo indietro di Petrecca arriva dopo le polemiche legate agli errori commessi durante la telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi, che il direttore aveva deciso di commentare personalmente al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver anticipato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La vicenda aveva innescato forti tensioni interne, con la redazione di Rai Sport che si è detta pronta a proclamare uno sciopero al termine dei Giochi. A sostegno della protesta, era stato anche attuato uno sciopero delle firme dei giornalisti dei telegiornali e dei giornali radio. Petrecca era finito inoltre al centro di nuove contestazioni per le spese della sua direzione, lievitate, secondo indiscrezioni filtrate sulla stampa dopo una riunione con il capo del personale, a seguito di assunzioni, promozioni e gratifiche e consulenze esterne.