I cadaveri potrebbero appartenere a persone che viaggiavano a bordo di barconi che sarebbero affondati nel Mediterraneo. Naufragi "fantasma" di cui nessuno sapeva nulla. I ritrovamenti in Calabria sono iniziati a Scalea l'8 febbraio, poi ad Amantea il 12 e a Paola il 17 febbraio. Un corpo senza vita arrivato il 17 sera anche a Custonaci, nel Trapanese. "Il mare sta restituendo corpi di migranti che, evidentemente, erano nel Mediterraneo proprio mentre il ciclone colpiva", ha detto la segretaria del Pd ascolta articolo

In dieci giorni i corpi senza vita di quattro persone sono stati trovati sulla costa tirrenica della Calabria. I cadaveri sono difficili da identificare a causa della lunga permanenza in acqua prima che la marea li trasportasse a riva. Potrebbe trattarsi di migranti naufragati, anche se ancora è difficile capire realmente di chi si tratti e una certezza potrebbe non arrivare mai. L’ipotesi più plausibile è che nelle scorse settimane si sia verificato l’ennesimo naufragio “fantasma”, ovvero l’affondamento di un barcone carico di migranti che non era stato localizzato dai radar. A favorire questa idea è anche il maltempo che nelle ultime settimane ha imperversato sul Mediterraneo, compreso il ciclone Harry che ha provocato danni principalmente sulla Sicilia, la Sardegna e, appunto, la Calabria.

Schlein: “Morti non possono passare sotto silenzio” Sulla vicenda si è espressa oggi la segretaria del Pd, Elly Schlein, in visita a Cassano allo Ionio, in Calabria, nei luoghi colpiti dal maltempo. "Tra i danni di questo ciclone - ha detto - ci sono un migliaio di dispersi in mare. Anche in questi giorni, purtroppo, il mare sta restituendo corpi di migranti che, evidentemente, erano nel Mediterraneo proprio mentre il ciclone colpiva. È una tragedia che non può passare sotto silenzio, sono esseri umani degni di essere ricordati". Leggi anche Giustizia, tensione Nordio-Anm. Meloni: "Su migranti toghe schierate"

Indagini in corso All’ipotesi del naufragio fantasma sta lavorando la procura di Paola. "Al momento non abbiamo elementi per collegare i ritrovamenti dei tre cadaveri a un naufragio in particolare e nel caso, non potrei diffondere dettagli in merito", ha detto il magistrato Domenico Fiordalisi. Il primo ritrovamento è avvenuto a Scalea, lo scorso 8 febbraio, poi ad Amantea quattro giorni dopo e a Paola il 17 febbraio. La procura paolana ha disposto l'autopsia sulle salme rinvenute sulle spiagge del Tirreno cosentino per capire la causa dei decessi e indagare su eventuali segni di violenza sui corpi. Accertamenti, inoltre, sono in corso di svolgimento per tentare di risalire all'identità dei deceduti. Potrebbe interessarti Strage di Cutro, al via processo d'Appello per tre presunti scafisti