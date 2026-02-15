Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la conferenza di Monaco, con prove di dialogo tra Usa ed Europa. Rubio rassicura gli alleati. Meloni prende le distanze dalle critiche di Merz. Italia sarà “osservatore” nel Board of peace di Trump. Russia, Navalny ucciso con le tossine della rana freccia. Nuovi sabotaggi ai binari, è caos treni con ritardi di ore. Calcio, l’Inter batte 3-2 la Juve ma scoppia la polemica per l’espulsione a Kalulu. Olimpiadi, oggi il gigante: Brignone cerca l’impresa
- Usa-Europa, dialogo e tensioni. La conferenza di Monaco, Rubio: tra noi legami indistruttibili. Meloni: non condivido le critiche di Merz. Intervista alla premier: “Italia da osservatore nel Board di Trump”. Russia, la denuncia: Navalny ucciso con le tossine di una rana. Sabotaggi ai treni, caos e ritardi di ore. Salvini: li staneremo. Il bimbo, il dramma: “Non si può più fargli un trapianto”.
- Meloni difende Trump. La presidente del Consiglio prende le distanze dalle critiche di Merz al mondo Maga. L’Italia sarà osservatore al Board of Peace. Rubio: Usa e Ue destinati a stare insieme. Sabotaggi e maxi ritardi, treni nel caos. Navalny avvelenato con una tossina della rana freccia. Il cuore bruciato e la verità taciuta per un mese: a Napoli è scontro di pareri sul nuovo trapianto per il bimbo.
- Europa, pronto il piano per la difesa autonoma. Meloni: non condivido critiche di Merz. Rubio tende la mano ma Bruxelles va avanti e punta sulla tutela tra Paesi Ue. Nuovi sabotaggi ai treni, allarme galassia anarchica. La Juve vede rosso: Kalulu espulso ingiustamente, i bianconeri rimontano in 10 e vengono puniti dall’Inter al 90esimo.
- Usa-Europa, prove di disgelo. Rubio alla conferenza di Monaco risponde a Merz e rassicura gli alleati. Il parere del Bambino Gesù dopo il primo trapianto: “Il bimbo ora non è più operabile”. Cuore artificiale ultima speranza. Nuovi sabotaggi sui binari, rete in tilt in mezza Italia.
- Fuga Inter, furia Juve. Nerazzurri a +8 sul Milan ma è un errore il rosso a Kalulu. Sull’1-1 l’arbitro La Penna sbaglia: inesistente il secondo giallo al bianconero. Zielinski al 90’ segna il 3-2 decisivo. 20 di gloria: Brignone, Fontana e tanti altri: assalto al record di venti podi. L’Italia è a due medaglie dal primato del ’94. Oggi Federica cerca il bis in gigante.
- Il danno, derby rovinato: Kalulu rosso assurdo, l’Inter stende la Juve. Comolli: “Ingiustizia”. Lazio ferma al palo, Olimpico vuoto e la Dea si impone 2-0. Conte-Gasp in salita: si sfidano senza McTominay e Dybala. Bove torna in campo dopo 440 giorni: “Emozione indescrivibile”. Olimpiadi, c’è il gigante: Brignone e Goggia, fateci sognare.
- Facile, così. L’Inter con Zielinski batte la Juve al 90’ ma l’espulsione inventata di Kalulu al 42’, sull’1-1, falsa il match. Solo sfiorato Bastoni simula un fallo inesistente poi esulta sguaiato al secondo giallo estratto dall’inadeguato La Penna: il Var non può intervenire. Quasi rissa nel tunnel. Abbiamo sempre Fede, ieri niente medaglie ma oggi Brignone (con Goggia) ci riprova: le manca solo l’oro in gigante. Como flop: è Viola speranza.
- La toga che levò la multa a Report ora fa risarcire il clandestino. Il magistrato contro il “sistema Albania” condanna il Viminale. Colloquio con Arianna Meloni: “Non sarà un voto su Giorgia ma ridarà libertà ai giudici”. Sul referendum: “Una possibilità epocale”. Galeazzo Bignami: “Raccoglieremo le firme contro la Albanese”. A Monaco, Rubio tranquillizza l’Ue. Navalny ucciso dal veleno della “rana freccia”.
- Liste d’attesa, la mappa dell’Italia. In anteprima i risultati della Piattaforma nazionale sulle prestazioni 2025. Milano Cortina, a metà evento sono 1,3 milioni i biglietti venduti. Piazza Affari nel 2026 distribuirà dividendi per oltre 42 miliardi. Istituti tecnici, riforma completata: da settembre via con i nuovi moduli.
- Coppi: “Riforma inutile, le carriere restino unite”. Scuola di Crotone vuole ricordare la strage di Cutro ma i dirigenti negano l’ok. Gaza-Italia, Roma come osservatore nel Board of peace. 38 studenti gazawi bloccati: il pasticcio Israele-Farnesina. A Monaco, l’Ue nuova come la vecchia: vuole sempre la guerra.
- Discorso di Rubio sui rapporti con l’Ue: “Usa figli dell’Europa. Vi vogliamo più forti”. Hamas in campo per salvare la Albanese. Il ministro degli Esteri di Gaza “tuona” contro chi attacca la sua beniamina. “Vergogna”. I giudici ci costringono a risarcire i clandestini. Migrante recluso in uno dei centri rimpatri in Albania fa causa allo Stato e ottiene 700 euro.
- “Merz sbaglia, si al Board di Gaza”. Meloni sceglie Trump e isola l’Italia. La premier difende i Maga e ufficializza la postura geopolitica: è la quinta colonna del tycoon in Europa. I servizi europei: “Navalny ucciso con il veleno di una rana”. Le carte inedite: “Zecche appese”. Così la destra ha usato il caso Ramy.
- L’Europa senza l’America si sente persa, ma pure l’America da sola non è una superpotenza. Gli alleati a tu per tu, alla conferenza di Monaco. Come smontare il gratterismo? Con i fatti, intervista a Nordio.
- Ancora sabotaggi sui binari. Traffico in tilt, ritardi di ore. Europa più forte con un Consiglio di sicurezza. Rubio: dagli Usa mano tesa all’Ue. Critiche ai Maga, Meloni gela Merz. Medici divisi sul trapianto. “Darei la vita per mio figlio”. L’Italia che frana: in 6 milioni vivono in aree a rischio.
- Maga Meloni. Dopo le critiche, il segretario di Stato Usa Rubio mette in riga gli europei sul progetto Maga. La premier da Addis Abeba lo sostiene e si inventa il trucco per partecipare al Board of peace di Trump: l’Italia ci sarà in veste di osservatore. Senza benzina Cuba ritorna al machete. L’embargo petrolifero ferma le trebbiatrici, la canna si raccoglie di nuovo a mano.