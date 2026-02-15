Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo in Salento, crolla l’arco dell’amore di Melendugno. FOTO

Cronaca fotogallery
5 foto
Ansa / Assessorato al turismo di Melendugno / Maurizio Cisternino - sindaco di Melendugno

Un simbolo della costa pugliese si è sbriciolato in mare dopo le violente piogge e mareggiate dei giorni scorsi. “Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera”, commenta il sindaco Maurizio Cisternino. Per paura di crolli rocciosi, parte dell'area a ridosso dell'arco era interdetta già dal 2014

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la conferenza di Monaco, con prove di dialogo tra Usa ed Europa. Rubio...

15 foto

Zoe Trinchero, chiesa gremita per i funerali a Nizza Monferrato. FOTO

Cronaca

La ragazza di 17 anni è stata uccisa nella tarda serata del 6 febbraio e trovata senza vita il...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, le parole del cancelliere Merz alla Conferenza sulla sicurezza:...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi domina il trionfo delle azzurre...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Le schermaglie in politica sulle armi a Kiev, la situazione in Ucraina in vista di possibili...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Bergamo, tenta di rapire bambina e le rompe un femore: arrestato

    Cronaca

    L'uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe la bimba di un anno e mezzo, tentando di...

    Sabotaggi a treni dell’Alta Velocità, ecco il piano per la sicurezza

    Cronaca

    Circolazione dei treni in tilt, cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto le due ore: è questo...

    Meteo, Italia sferzata dal ciclone Oriana: nubi e piogge da Nord a Sud

    Cronaca

    Ancora allagamenti, frane e disagi e in Calabria, Sicilia e Sardegna: oltre 2mila gli interventi...