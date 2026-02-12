Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 febbraio: la rassegna stampa

Le schermaglie in politica sulle armi a Kiev, la situazione in Ucraina in vista di possibili elezioni ma dopo la tregua, la richiesta di dimissioni della Francia per Francesca Albanese, la diffusione delle foto della strage di Crans-Montana e la grande giornata olimpica per l'Italia con due ori nello slittino. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Politica e Ucraina in primo piano: "Armi a Kiev, la fiducia e le scintille". I vannacciani "votano con la maggioranza, ma si smarcano sul testo del decreto". Stretta sui migranti: "Sì al blocco navale". Intanto Zelensky frena sulle elezioni: "Dopo la tregua". Crans-Montana, Moretti interrogato: "Le foto dell'orrore". Parigi: "Da Albanese oltraggio a Israele, si dimetta dall'Onu". Olimpiadi: "E' grande Italia, altri due ori con le coppie dello slittino".
- "Merz-Meloni, il patto spacca Ue", è il titolo d'apertura. Oggi vertice dei leader, "tensioni sul debito". Capitolo armi a Kiev: "I vannacciani votano la fiducia". La Francia chiede le dimissioni di Albanese: "Oltraggia Israele". Crans-Montana: "Le foto shock del Constellation". Il Papa: "Migranti, i vescovi americani seguno Francesco". Olimpiadi: "Slittino da leggenda, doppia medaglia d'oro con uomini e donne".
- "Europa, il piano Ursula per aggirare i veti", titola in primo piano il quotidiano torinese. Oggi il consiglio europeo con Draghi e Letta, Von der Leyen: "Accordi con chi ci sta". E Meloni "apre ad eurobond graduali". Politica, armi all'Ucraina: "Vannacci minaccia ma poi vota con la maggioranza". Epstein: "Minorenni e ricatti per tenere in pugno le elite globali". Olimpiadi: "Slittando sull'Oro", due trionfi nel doppio maschile e femminile nello slittino.
- Le Olimpiadi invernali in primo piano: "Ragazzi d'Oro". Ieri notte magica ai Giochi, "primi nello slittino sia le donne sia gli uomini". E Mattarella a Cortina "carica gli atleti". Ue, prova della competitività: "Italia-Germiania, piano per l'Europa. Cooperazione rafforzata variabile". Crans-Montana: "Ecco le foto dell'orrore". Caso Albanese: "Se pure all'estero capiscono il bluff". Eredità Agnelli: "Il Gip boccia la messa in prova per John Elkann".
- "I fantastici 4" è il titolo d'apertura. Due ori nello slittino, trionfano le coppie italiane. Sono "giochi da sogno, siamo terzi nel medagliere con già 13 podi". Coppa Italia: "La Lazio in semifinale ai rigori. Bologna al buio, cade dal trono". Serie A, Chivu avvisa l'Inter: "Vietato perdere la testa".
- Olimpiadi: "Scivoliamo nell'oro". Due trionfi storici per l'Italia nello slittino: "Voetter e Oberhofer dominano nel doppio femminile, Rieder e Kainzwaldner sorprendono tutti nel maschile". Serie A, Juve: "3 da Inter". Solo "Bremer, Yildiz e Thuram sarebbero titolari anche con Chivu". Coppa Italia: "Sarri, festa ai rigori". Lazio in semifinale, Bologna eliminato. Napoli: "McTominay punta la Roma".
- "SpettacolOri!" è il titolo in primo piano. Ieri ai Giochi invernali "slittino da impazzire: trionfo nel doppio femminile e in quello maschile". Festa a a Cortina con Mattarella. Serie A, sabato Inter-Juve: "Il veleno di Lucio". Torino: "Juric spacca i tifosi". Coppa Italia: "Lazio di rigore, semifinale con l'Atalanta. Ciao Bologna". Napoli, Conte: "Insulti all'arbitro, deferimento?". E AdL riflette.
- Politica: "Blocco navale anti terroristi, espulsioni veloci per i violenti". Il governo approva la stretta: "Riforma dei Cpr e hotspot anche in Paesi terzi". Allarme eversione: "Altro attentato alle linee dei treni. Un sabotaggio ogni sette giorni". Albanese, la Francia: "Vada via dall'Onu". Anche Macron "è stufo". Caos Vannacci: "La ritirata del generale, armi a Kiev senza il suo ok". Caso Report, omofobia: "La sinistra tace su Ranucci".
- "Attacco ad Albanese e a chi critica Israele". La Franca e la destra: "Via la relatrice dall'Onu antisemita". Referendum sulla giustizia: "Il No supera il Sì. Nordio taglia ai tribunali per dare al suo staff". Armi all'Ucraina: "Vannacci in fuga, vota sì alla fiducia". Eredità Agnelli, Elkann: "Bocciata la messa in prova per i delitti fiscali". Epstein: "Orge reali (con due morte) e l'ex premier Uk".
- "Prodotti Ue, costi dell'energia, appalti: priorità Europa per rilanciare il mercato" è il titolo in apertura in vista del vertice odierno dei leader. Economia e Borse: "Negli Usa forte crescita per il lavoro". La richiesta di Confindustria, Orsini: "Sospendere l'Ets per salvaguardare l'industria europea". Intervista a Milleri (EssilorLuxottica): "Siamo tra i big Medtech. Sul risiko bancario decide il management".
- "Il generale in ritirata": in primo piano "il Vannacci pentito". Dopo aver "tuonato" contro i soldi dati a Zelensky fino all'uscita dalla Lega, l'ex ufficiale alla fine "vota sì alla fiducia sull'Ucraina". Onu: "Persino Macron vuole licenziare la Albanese". Il caso: "La Jebreal nei file, i balli scatenati ai party di Epstein". Giochi olimpici, doppio oro azzurro: "Italia, Paese di slittinisti". Report: "Ranucci ignora la par condicio e inguaia Rai Tre".
- Politica, dl Ucraina: "Meloni si blinda su Kiev, ma Vannacci si imbuca in maggioranza". Guerra: "L'obiettivo di Putin è l'Europa". Analisi di esperti: "Documenti delle intelligence e dei militari, fonti sul campo: c'è una convergenza esatta sulla minaccia della Russia, ibrida e no". La lista di Israele: "Netanyahu va a Washington e gli iraniani gridano a Trump di non fidarsi".
- "La legge del male" è il titolo in apertura. Blocco navale "indiscriminato per tutte le navi che soccorrono profughi in mare". Forte del nuovo corso Ue, "Meloni vara le sue norme bandiera anti migranti, peggiori anche dei decreti Salvini". Ucraina, il ricatto degli Usa: "Elezioni o niente garanzie". Medioriente: "Bibi entra nel board, Trump frena la guerra".
- "Sei fuori!". La Francia, "piazza della moda pro-Pal", chiede le dimissioni di Albanese: "Dichiarazioni oltraggiose, diffonde l'odio". Politica: "Dalla Ue 90 miliardi per sostenere Kiev, campo largo a pezzi". Tsur, il negoziatore israeliano: "7 ottobre? Si poteva trattare". Il commento: "Zelensky dà una lezione sulla democrazia agli italiani che fiancheggiano Putin".
- Migranti: "Stretta del governo, espulsioni e blocchi navali". Via libera al ddl legato alle regole Ue. Caso Albanese, Parigi: "Lasci l'Onu". Ucraina, Zelensky arrocca: "Alle urne solo con la tregua". Crans-Montana: "Le foto dell'orrore". Moretti: "Estintori inutilizzati". Strage di Rigopiano: "Tre condanne".
- Economia: "Italia, i dazi non fermano la corsa dell'export". Oggi il consiglio europeo informale: "Italia-Germania cambiano la Ue". Aiuti a Kiev: "La Camera approva la fiducia. Da Vanncci sì al governo". Olimpiadi di Milano-Cortina: "Slittini d'oro". Napoli, Conte-arbitri: "Sempre più bufera e spunta un labiale".