Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 febbraio: la rassegna stampa

Le schermaglie in politica sulle armi a Kiev, la situazione in Ucraina in vista di possibili elezioni ma dopo la tregua, la richiesta di dimissioni della Francia per Francesca Albanese, la diffusione delle foto della strage di Crans-Montana e la grande giornata olimpica per l'Italia con due ori nello slittino. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

