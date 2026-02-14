Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, le parole del cancelliere Merz alla Conferenza sulla sicurezza: "Frattura tra Ue e Usa, i valori Maga non sono i nostri". La Casa Bianca: "Si apre una nuova era". Il Cremlino dà il via libera a un nuovo round di negoziati sull’Ucraina
- Europa-Usa, lo scossone di Merz: per il cancelliere tedesco si è aperta una frattura tra Bruxelles e Washington. Il segretario di Stato americano Rubio: "È una nuova era, ognuno esamini il proprio ruolo". Per il presidente francese Macron, l'Ue è "troppo timida". Referendum sulla giustizia, il sondaggio: il Sì è aventi se vota almeno il 46% degli elettori. Bimbo trapiantato a Napoli, anche all'estero la ricerca di un donatore
- Sfida europea al presidente americano Trump. Il cancelliere tedesco Merz lancia da Monaco la nuova difesa Ue: "Frattura con gli Usa, i valori Maga non sono i nostri". Patto con la Francia sullo scudo nucleare. La Casa Bianca: "Comincia un'altra era". E la premier Meloni diserta il vertice. Il commissario europeo per la difesa e lo spazio Kubilius: "Ora un Consiglio di sicurezza guidato da cinque Paesi". Referendum sulla giustizia, il procuratore Gratteri dopo le polemiche: "Qualcuno è nervoso perché saremmo alla pari"
- Frattura tra la Germania e gli Stati Uniti del presidente Trump. Il cancelliere tedesco Merz: "La cultura Maga non è la nostra". La 62esima Conferenza sulla sicurezza si è aperta con la presa di coscienza che l'ordine mondiale basato sulle regole è crollato e che l'Europa deve difendersi da sola. Il governo italiano colto di sorpresa dalle parole del leader di Berlino: la premier Meloni sottolinea comunque che con la Casa Bianca la linea non cambia. Femminicidi, vittoria di Giovanna per sua figlia Giulia: le tasse sul risarcimento a carico del killer
- Colpo di genio: Modric riporta il Milan a -5 dall'Inter. Fullkrug sbaglia un rigore, il Pisa replica a Loftus: poi ci pensa il Pallone d'oro. Rabiot, espulso, salta il recupero con il Como. Alle 20.45 c'è il derby d'Italia tra i nerazzurri di Chivu e la Juventus di Spalletti: un San Valentino da batticuore, tra Scudetto, corsa Champions e la sfida Lautaro-Yildiz. Olimpiadi, dallo snowboard arriva la 18esima medaglia: Moioli, ferita, riesce comunque a conquistare il bronzo
- Derby d'Italia, l'Inter rischia con la Juve: il Milan avanza, ora è a -5. La tesi di Chivu, tecnico nerazzurro: "Sarà una sfida mondiale. Gli arbitri? Io non vedo fantasmi". La Beneamata è alla caccia della prima vittoria in un match da Scudetto. L'allenatore bianconero Spalletti punta su Yildiz. Fabregas spaventa la Viola: a Como c'è Solomon con Kean. Gud, invece, resta a casa. Olimpiadi, Moioli vince il bronzo nello snowboard: le medaglie sono 18
- Juve, prove di futuro: stasera la sfida di San Siro contro l'Inter. E "gioca" anche Elkann: John e l'allenatore Spalletti alla Continassa parlano di progetti, a partire dal comune intento di non guardare più i nerazzurri dal basso verso l'alto. Locatelli: "Con Luciano siamo molto contenti". Chivu: "È un modello". Khéphren è in dubbio per il match al Meazza. Toro-Italiano, il brivido è doppio: domani una sfida delicata, poi l'insidia Napoli per il tecnico che può sostituire Baroni
- L’inflazione americana sotto le attese non scalda più di tanto le Borse. Milano scivola sotto i 46mila punti (-1,7%), spinta al ribasso dalle prese di beneficio generalizzate sui titoli bancari in tutta Europa. Un comparto che nell’ultimo anno ha messo a segno una crescita del 50% nelle Borse continentali. Lo spread con i Bund rimane stabile in area 60 punti base. Wall Street, invece, è in contenuto rialzo dopo il dato dell’inflazione americana di gennaio, in calo dal 2,7 al 2,4% annuo e sotto le attese per la flessione dei prezzi della benzina
- Referendum sulla giustizia, gli indagati che votano Sì si scagliano contro il procuratore della Repubblica di Napoli Gratteri che parla di loro: condannati e massoni deviati sono in rivolta contro il pm. Interviene Li Gotti, avvocato ed ex sottosegretario Idv: “È vero, in Calabria massoni e ’ndranghetisti sono schierati con il Sì”. Bloccato il dl Maltempo: Niscemi può attendere. La premier Meloni voleva tornare in Sicilia con qualche promessa, ma al Mef i 2 miliardi di danni per il ciclone Harry stimati da Schifani sono parsi eccessivi
- Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, aprendo la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, ha usato, forse a sorpresa, toni molto forti nei confronti dell’America del presidente Trump: “L’ordine internazionale, che si basava su diritti e regole, sta per essere distrutto. Diciamolo ancor più chiaramente: questo ordine, in quella forma, non esiste più”. Poi arriva la questione spinosa dei rapporti con Washington: “S’è aperto un abisso, una profonda frattura, tra Ue e Usa”. Intanto il Cremlino dà il via libera a un nuovo round di negoziati sull’Ucraina