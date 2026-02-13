Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi domina il trionfo delle azzurre alle Olimpiadi. Protagoniste Lollobrigida e Brignone, regine d’oro ai Giochi. Bis olimpico per Lollobrigida, oro nei 5000 dopo il successo nei 3000. Brignone trionfa nel Super G davanti al presidente Mattarella. Spazio anche allo scontro sul referendum dopo le parole del procuratore di Napoli Gratteri, che fanno insorgere la maggioranza e al vertice dei 27 sulla competitività Ue in Belgio