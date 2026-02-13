Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi domina il trionfo delle azzurre alle Olimpiadi. Protagoniste Lollobrigida e Brignone, regine d’oro ai Giochi. Bis olimpico per Lollobrigida, oro nei 5000 dopo il successo nei 3000. Brignone trionfa nel Super G davanti al presidente Mattarella. Spazio anche allo scontro sul referendum dopo le parole del procuratore di Napoli Gratteri, che fanno insorgere la maggioranza e al vertice dei 27 sulla competitività Ue in Belgio
- In apertura il trionfo delle azzurre alle Olimpiadi con “Brignone eroica, Lollo regala il bis. Regine azzurre” e il commento: “Così sono rinata in 10 mesi”. A Cortina c’era anche il Capo di Stato Mattarella: “L’applauso e l'abbraccio: un presidente per amico”. In primo piano anche il vertice dei leader Ue con il titolo “Europa, la spinta per cambiare”. Spazio anche allo scontro sul referendum dopo le parole di Gratteri: “Referendum, bufera sulle frasi di Gratteri”.
- L’apertura è occupata dallo scontro sulla giustizia con “Referendum giustizia è scontro su Gratteri”. Ampio rilievo ai Giochi di Milano Cortina con “Miracolo Brignone Lollobrigida, oro bis”. In evidenza anche “Draghi all’Ue: non c’è più tempo”. In taglio centrale: “CasaPound di Bari storica condanna: ‘Riorganizzazione del partito fascista’”. In basso spazio al racconto con “Mio fratello Dino morto a Rigopiano dopo 100 chiamate”.
- In apertura il vertice dei leader Ue con “Nuova Ue, scoglio eurobond”, le parole di Draghi “L’economia peggiora, urgente agire” e il commento “Se l'accordo si fa ma solo a parole”. Grande spazio allo sport con “Che bello avere Fede”. In taglio centrale l’intervista a “Schlein: ‘Il governo vuole mani libere’” e “Gli insulti di Gratteri boomerang per il No”. In alto, tra i richiami, anche “Crans, assedio ai Moretti ‘La pagherete cara’”.
- L’apertura è dedicata al vertice europeo con “Nasce la nuova Europa”. Ampio spazio centrale allo sport con “Leggendarie” dedicato alle tre azzurre sul podio: “Brignone e Lollobrigida d'oro. Fontana argento, è la più medagliata della storia”. In alto “La strage di Crans Moretti aggrediti ‘Avete ucciso i nostri figli’”. In taglio basso “Verso il referendum Giustizia, polemica su Gratteri. Nordio: test psicoattitudinale”.
- In apertura il vertice europeo con “Ue, svolta antitrust per avere big europei Draghi: l’economia frena, urgente agire”. In evidenza anche “Dl energia in arrivo con le misure per energivori e gasivori”. In taglio centrale trova spazio “Casa e scuole, sale la spesa dei Comuni. A Roma boom (+43%) con Giubileo e Pnrr”. In alto: “Telecomunicazioni, Fibra, ogni euro investito nella banda ultralarga ne genera 4,4 di Pil”. In spalla “Risparmio gestito, colpo di Nuveen: rileva Schroders per 13,5 miliardi $”.
- Apertura dedicata alle Olimpiadi con “Favolosa”, accompagnato dal titolo “Brignone stupisce i Giochi, altra giornata d’oro: bis Lollobrigida”, “Federica vince il SuperG a 315 giorni dal terribile infortunio” e “Fontana d’argento fa il record di podi”. In taglio basso spazio al calcio con “Dai Thuram a Marotta e Spalletti. Tutte le rivalità di Inter-Juve”.
- In apertura il trionfo delle azzurre alle Olimpiadi: “Sorelle d’Italia”, “Miracolo Brignone: oro in SuperG dopo l’infortunio. Lollobrigida fa il bis, Fontana la più medagliata di sempre”. In taglio centrale “L’Ue chiude i confini. I giudici li riaprono”. Spazio anche alle parole di Gratteri sul referendum con “I delinquenti votano Sì”. In taglio basso: “Privacy violata a ‘Report’ Indagato il consulente”.
- In apertura: “Contro Albanese la lobby francese delle armi all’Idf”, “Dopo Parigi, Berlino e Roma chiedono la sua testa”: “L’esperta denunciò export di armi a Tel Aviv da un colosso d’Oltralpe”. In alto lo scontro sul referendum: “Indagati col Sì: botte a Gratteri. Il No sale, Tajani critica gli alleati”. In spalla: “Nomine e incontri con dirigenti: Crosetto smentito”. Spazio anche alle Olimpiadi con “Giochi: la funivia fantasma e la Rai senza telecronisti”.
- In apertura il trionfo delle azzurre alle Olimpiadi di Milano Cortina con “La storia siamo noi”. In spalla trova spazio il vertice europeo con “Draghi sferza l’Europa ferma. Meloni: non siamo contro qualcuno”. In taglio alto: “Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale ‘Presto un Cpr a Bologna’”. In taglio basso la strage di Crans Montana: “I parenti delle vittime aggrediscono i Moretti: siete la mafia, li avete uccisi”.
- L’apertura è dedicata alla politica europea e al vertice Ue: “Schivare le trappole della competitività”. In primo piano anche “La Chiesa pancia a terra per il No: da nord a sud un fiume senza fine di eventi monologo contro la riforma della giustizia”. L’editoriale: “Non sapendo come inventare Starlink, Mosca lo ha rubato. Ora che non può rubarlo, lo estorce alle famiglie degli ucraini imprigionati nel gulag”.
- In apertura il referendum con “L’Inquisitore”, “Gratteri getta fango su chi sostiene il referendum”. In spalla “Giorgia scendi in campo o la stagione del ’92 non si chiuderà mai”. In taglio basso: “Meloni rivendica l’asse con Merz Eurobond in stallo”. Spazio all’intervista con “Parla Sangiuliano ‘Sanità e trasporti per la Campania’”. E a Sironi (Generali): “Governance e rischio in tempi d’incertezza”.
- L’apertura è dedicata al tema della sicurezza con “State sereni”, “Leggi liberticide, fermo di polizia, blocco navale, deportazioni, Meloni che chiede durezza? Tranquilli, è tutto un bluff”. In taglio centrale il vertice Ue con “Nel castello dell’Europa sotto assedio”. In spalla: “La minoranza con gli scheletri nell’armadio”. Spazio allo sport con “Brignone, ritorno d’oro. I lavoratori: noi sfruttati”. In taglio basso: “La sentenza che abbatte Casapound”.
- In apertura “Meno regole, no agli eurobond In Ue vince l’agenda delle destre”, “Al Consiglio europeo passa il piano Merz-Meloni: ‘Un unico mercato entro il 2027, con chi ci sta’”. In spalla trova spazio “Meloni e quel matrimonio d’interessi con il fragile kaiser”. In taglio centrale la sentenza: “CasaPound rivuole il partito fascista”. In taglio basso: “A imputati e logge conviene il Sì. Scontro totale tra Gratteri e Nordio”. Spazio anche all’analisi sulle Olimpiadi con “La squalifica di Heraskevych”.
- L’apertura è occupata dal referendum con “Per il Sì indagati e massoni Gratteri è fuori controllo”. In alto: “Rula dal ballo alle balle: per i file di Epstein accusa ‘la mafia filo-israeliana’”. In spalla l’editoriale: “La deriva totalitaria del Gratterismo”. In taglio centrale spazio allo sport con “Italiani in trionfo alle Olimpiadi. Soltanto il Pd fa figuracce”. In taglio basso: “Ma le gare sono sacre, la politica resti fuori”.
- L’apertura “Nei secoli Fede” celebra il trionfo olimpico di Federica Brignone. In evidenza troviamo anche “Brignone strepitosa”, con il richiamo “Il miracolo della Tigre: la carabiniera vince l’oro nel SuperG 315 giorni dopo il terribile infortunio”. In taglio centrale spazio a “Regina d’Italia con Francesca. Arianna storica”. In basso si legge “Lollobrigida magica: un altro oro nei 5.000 metri di pattinaggio”. Chiusura con il bilancio azzurro: “Bronzo nello slittino. Le medaglie sono 17”.
- L’apertura è dedicata al trionfo delle italiane alle Olimpiadi: “Oltre la Fede”, “Leggendaria Brignone: oro olimpico in SuperG: 315 giorni dopo il tremendo crack e la paura”. “Un'impresa mai vista nello sci, a 35 anni. Si era rotta tutto, sembrava un successo già tornare a camminare: ‘Non ci credo neanch'io’, il commento di Brignone. “Lollobrigida d’oro fantastico bis”. Spazio anche a “Fontana d’argento raggiunge il mito”. In basso il richiamo “Slittini di bronzo”.