L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Orgoglio azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (SPECIALE), con un oro (e il record olimpico) nel pattinaggio di velocità sui 3.000 metri. Tra gli ultimi avvenimenti, la squalifica da parte della giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) dell’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych e le lacrime dell’atleta norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha pianto dopo la gara che gli è valsa una medaglia di bronzo.

In azione, intanto, la grande macchina di Sanremo (SPECIALE). Carlo Conti, alla conduzione della 76ª edizione del Festival, ha annunciato su Instagram uno dei grandi ospiti di quest’anno.

La politica. Via libera dell'Aula della Camera al decreto Ucraina. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Il testo, che deve essere convertito in legge entro il primo marzo, proroga l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Notizie dall’estero. Si è tenuto ad Alden Biesen, in Belgio, il vertice informale dei 27 leader dell’Unione europea riuniti per discutere una questione di interesse per tutti gli stati membri e non solo.

Nei giorni scorsi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto un incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa: "È stato un incontro molto buono. Non c'è stato niente di definitivo, se non che ho insistito che i negoziati con l'Iran continuano per vedere se si può trovare un accordo", ha scritto Trump su Truth.

Strage in un liceo di Tumbler Ridge, piccola cittadina nel Canada occidentale. La presunta autrice sarebbe Jesse Van Rootselaar, che martedì avrebbe assalito a mano armata l’istituto. Secondo quanto ricostruito, prima ha ucciso in casa la madre e il fratello minore, poi si è diretta a scuola dove avrebbe anche sparato contro le forze dell’ordine intervenute sul posto, prima di togliersi la vita.

Infine, addio a James Van Der Beek, l’attore noto per aver vestito i panni di Dawson nella serie tv Dawson’s Creek era da tempo malato di cancro. A dare l’annuncio è stata la moglie Kimberly Brook: "Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina", ha scritto su Instagram.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24