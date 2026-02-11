Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 febbraio: la rassegna stampa

Sono le tensioni sugli eurobond tra Parigi e Berlino e il voto di fiducia sulla armi a Kiev i temi principali in apertura sui giornali in edicola stamattina. I vannacciani sfidano la Lega alla Camera. In primo piano anche le due nuove medaglie olimpiche ai Giochi di Milano-Cortina, con l'impresa di Arianna Fontana che trascina la staffetta mista dello short track all'oro e conquista la sua 12esima medaglia olimpica
- Aperture in ordine sparso per i quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano le tensioni Parigi-Berlino sul debito Ue: Macron vuole gli Eurobond, no di Merz. Oggi il voto sugli aiuti all'Ucraina, col governo che ha posto la fiducia. Sfida dei vannacciani alla Lega. Fotonotizia a centro pagina per il secondo oro azzurro ai Giochi di Milano-Cortina, arivato grazie alla staffetta mista dello short track. Costantini e Mosaner bronzo nel curling
- 'Armi a Kiev, fiducia anti Vannacci' titola in. apertura La Stampa. Oggi il voto alla Camera e Crostetto attacca: "Così facciamo chiarezza". Incertezza sulle scelte leghiste. Anche qui in primo piano l'ennesima impresa di Arianna Fontana che, grazie al successo nella staffetta di ieri, conquista la sua 12esima medaglia olimpica. Veleni in casa Rai, è scontro Ranucci-Giletti su chat spie e lobby gay
- Sul Messaggero in apertura intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dice: "Italia locomotiva d'Europa". Prima bella notizia da Crans-Montana: tutti i feriti sono fuori pericolo. L'annuncio di Bertolaso al Niguarda: superati i rischi imminenti. Via libera dell'Europarlamento all'euro digitale
- Sul Giornale l'apertura è dedicata al via libera alla lista dei Paesi sicuri in Europa. 'Vince la linea Meloni' si legge, sottolineando lo 'stop ai clandestini' di Bruxelles. Armi a Kiev, oggi la fiducia:Vannacci al primo bivio. Di spalla anche qui le due nuove medaglie azzurre che portano l'Italia a quota 11
- 'Mito d'oro' scrive la Gazzetta dello Sport per celebrare l'ennesima impresa di un'immortale Arianna Fontana, a podio da sei Olimpiadi nello short track. "Qui dopo 20 anni, è surreale", le sue parole. Sotto, l'eliminazione del Napoli anche in Coppa Italia: il Como passa ai rigori e in semifinale troverà l'Inter
- Juventus in primo piano sul Corriere dello Sport, con nuovi spiragli che si riaprono per il rinnovo di Dusan Vlahovic dalle parole del direttore sportivo Ottolini. Taglio alto per l'oro nella staffetta mista short track e il bronzo nel curling di Mosaner e Costantini, di nuovo sul podio quattro anni dopo
- Su Tuttosport si parla già di calciomercato, con l'atalantino Ederson possibile nuovo obiettivo a centrocampo per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Fissato il prezzo a 40 milioni, è sfida con l'Atletico Madrid
- 'Banche, utili record a 27,7 miliardi' titola in apertura Il Sole 24 Ore. Giovani, la casa è un miraggio: l'80% vive con i genitori fino a 30 anni
- Sul Fattto Quotidiano in primo piano le parole del procuratore di Napoli Gratteri sul referndum: "Col Sì la Giustizia sarà solo per ricchi e potenti". Ucraina: senza Usa paghi l'Ue. In forse il viaggio di Meloni a Kiev
- Libero se la prende con Patrick Zaki, accusato stavolta di 'fare gli spot per i terroristi'. Il voto europeo sblocca i centri in Albania
- Critiche sul Manifesto al via libera europeo alle deportazioni di migranti sulla base di accordi, anche individuali, con Paesi terzi: accelera il 'modello Albania'. Israele, si legge più sotto, pianifica la ripresa della guerra.
- 'Berlino, schiaffo a Macron. No al debito per la ripresa' titola in apertura Il Resto del Carlino. A centro pagina anche qui fotonotizia per l'ennesima impresa di Arianna Fontana
- Sul Mattino si parla di patto per l'Europa tra Roma e Berlino, col pressing italo-redesco per chiudere le riforme entro l'anno. Più in alto il ko del Napli col Como, che sancisce l'eliminazione dalla Coppa italia per gli azzurri dopo quella in Champions League