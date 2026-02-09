Quella proposta dall’Associazione Italiana Fundraiser è la prima campagna di raccolta fondi a livello nazionale promossa in risposta al ciclone Harry, un’azione di prossimità e responsabilità verso le comunità duramente segnate dagli effetti dell’impattante evento climatico
ASSIF, l’Associazione Italiana Fundraiser promuove una campagna di raccolta fondi a favore della Città Metropolitana di Messina, destinata a sostenere le famiglie e le piccole imprese maggiormente colpite dal ciclone Harry, con particolare attenzione alla zona Sud del Comune di Messina e ai Comuni della Riviera Jonica. La campagna si sviluppa attorno al claim "Ricostruiamo insieme", a sottolineare il valore del contributo collettivo come leva per la ripartenza, la continuità economica e la ricostruzione delle relazioni sociali e produttive nei territori colpiti.
Come donare?
È possibile contribuire alla campagna attraverso la piattaforma Rete del Dono, cliccando qui.
Ogni donazione, di qualsiasi importo, rappresenta un gesto concreto di vicinanza e responsabilità verso le comunità colpite e un contributo diretto alla ricostruzione materiale e sociale del territorio.
ASSIF: “La nostra forza è quella di essere una comunità, una rete viva e connessa”
La campagna è stata attivata nelle ore successive all’evento climatico ed è la prima iniziativa di raccolta fondi a carattere nazionale avviata a sostegno dei territori colpiti con il supporto operativo delle socie e dei soci presenti sul territorio. Quella proposta dall’Associazione Italiana Fundraiser è la prima campagna di raccolta fondi a livello nazionale promossa in risposta al ciclone Harry, un’azione di prossimità e responsabilità verso le comunità duramente segnate dagli effetti dell’impattante evento climatico: “In Sicilia, abbiamo socie e soci nei territori colpiti dal ciclone Harry e, come già fatto in altre occasioni, sentiamo il dovere di essere vicini alla popolazione" si legge nel messaggio del Consiglio Direttivo di ASSIF. "Grazie alla collaborazione con l'Assessore Alessandra Calafiore, abbiamo avviato questa campagna di raccolta fondi per la Città Metropolitana di Messina. Di fronte ad emergenze come questa, proviamo a tradurre il nostro senso di responsabilità e di solidarietà in azioni concrete, mettendo a disposizione le competenze che quotidianamente utilizziamo per sostenere le cause in cui crediamo”.
Il sindaco della città metropolitana: “donare è un gesto che, in questi casi, fa la differenza”
“Sono profondamente colpito e grato per questa iniziativa promossa da ASSIF. Il pensiero che tante professioniste e tanti professionisti, da tutta Italia, abbiano voluto donare tempo e competenze al nostro territorio ci trasmette calore, vicinanza e un forte senso di comunità. Ma, soprattutto, questo gesto si trasforma in un’azione concreta a sostegno di chi è stato maggiormente colpito dal ciclone e dai suoi effetti” ha sottolineato il sindaco della città metropolitana di Messina Federico Basile. “In particolare, la campagna sosterrà i bisogni e le prime necessità delle famiglie e delle piccole imprese più colpite nella zona Sud di Messina e nei Comuni della Riviera Jonica. Alla cittadinanza di tutta la Città Metropolitana rivolgo un invito a divulgare questa iniziativa attraverso i propri canali. Donare, indipendentemente dall’importo, è un gesto che in questo caso può davvero fare la differenza. Un gesto che merita solo una parola: grazie”.
