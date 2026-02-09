Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le parole della premier Meloni a seguito dei cortei anti-Olimpiadi: "Chi protesta è nemico dell'Italia". Spazio anche al trionfo azzurro a Milano Cortina, con il record di medaglie in un giorno: tra queste, anche lo storico bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera. Sulle piste anche il grave incidente della sciatrice Lindsey Vonn. Infine, il caso del ritiro di Andrea Pucci dal festival di Sanremo, con Meloni che rimarca: "Censurato"
- In apertura l'intervento della premier Meloni a seguito dei cortei anti-Giochi: "Sono nemici dell'Italia". Spazio anche al caso della rinuncia a partecipare a Sanremo da parte di Andrea Pucci: "Scoppia la battaglia politica". In prima pagina anche le Olimpiadi di Milano Cortina e il trionfo di Sofia Goggia, che vince un'altra medaglia. Grave incidente sulle piste per la sciatrice Lindsey Vonn. Anche il biathlon "entra nella storia italiana".
- In primo piano le parole di Meloni sui cortei contro le Olimpiadi: "Chi protesta è nemico dell'Italia". La premier attacca anche "la sinistra illiberale" a seguito della rinuncia al festival di Sanremo da parte di Andrea Pucci. Spazio anche alla condanna della premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi per "propaganda". In prima pagina anche i Giochi di Milano Cortina e il trionfo di Sofia Goggia: "Pioggia di medaglie mai così in un giorno". Infine, la grave caduta di Vonn in discesa libera.
- Ancora in apertura le parole della premier sui cortei anti-Olimpiadi: "Chi protesta è nemico dell'Italia". E sul tema della giustizia interviene Schlein: "Il governo vuole essere al di sopra della legge". Spazio anche alla rinuncia al festival di Sanremo da parte di Andrea Pucci: "Contro di me minacce inaccettabili". In prima pagina anche il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Infine, record dell'Italia a Milano Cortina con il bronzo di Goggia nella discesa libera. La sciatrice: "Ho pianto per i miei errori".
- In primo piano ancora i cortei per protestare contro le Olimpiadi: "Sabotaggi, si indaga per terrorismo". In pm puntano su "pista eversiva e attentato alla sicurezza dei trasporti: un'unica regia". Spazio anche a Crans Montana: "Il memoriale va a fuoco, il dolore dei genitori delle vittime". Poi, il femminicidio di Federica Torzullo: "Abusi avanti da tempo". In prima pagina anche il trionfo di Sofia Goggia a Milano Cortina: "Infinita Sofia". Infine, la rinuncia a Sanremo da parte di Andrea Pucci, la premier: "Censurato".
- In apertura la vittoria dell'inter contro il Sassuolo: "L'Inter fa boom". I nerazzurri vincono con 5 gol: "Segna mezza squadra, super Dimarco". Spazio anche alla vittoria di Sofia Goggia a Milano Cortina che conquista il bronzo nella discesa libera. Poi medaglia d'argento nel biathlon e bronzo in pattinaggio velocità, snowboard, slittino e pattinaggio di figura: "L'Italia fa record", "mai sei medaglie in un giorno". Infine, la grave caduta di Vonn: "Femore rotto, già operata".
- In primo piano ancora i nerazzurri che vincono con 5 gol contro il Sassuolo: "Ingiocabili". Spazio anche al bronzo di Goggia nella discesa libera e la "pioggia" di medaglie dell'Italia. La sciatrice: "Terza Olimpiade sul podio, che emozione". Poi, grave incidente sulle piste per Lindsey Vonn: "Operata alla gamba". In prima pagina l'editoriale di Ivan Zazzaroni: "Un confronto doveroso e necessario".
- In apertura la Juventus che da 0-2 passa a 2-2 al 96' con la Lazio: "Cuore e rabbia". Spazio anche al record azzurro a Milano Cortina, conquistando sei medaglie in un giorno: "Italia 6 fantastica!". Tra queste anche il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera. In prima pagina anche il Torino, con il caso Maripian: "Tensione sul rinnovo". Poi, la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo: "Dimarco manda tutti in gol".
- In primo piano immobili e mercati: "Dalle città ai centri minori: quanto rende l'affitto breve". A mettere a rischio la tenuta sono "stretta fiscale e domanda". Spazio anche al BTp: "Famiglie italiane al vertice in Europa". Ppi, il caso di Milano Cortina: "Sulle presenze atteso l'effetto post Olimpiadi". In prima pagina anche l'aumento delle liquidazione al Centro Nord, stabili al Sud.
- Le parole del pm Nino Di Matteo in apertura: "Svolta autoritaria con il decreto Sicurezza. Ora salvano i potenti". E ancorfa: "Costituzione violata, criminalizzano il dissenso". Spazio anche al "buco nero" di Stellantis e il "crac" dell'auto nell'Ue. In prima pagina anche il caso del ritiro di Andrea Pucci dal festival di Sanremo: "Pucci scappa e Meloni grida alla censura". Poi, l'Inchiesta in Iran: "Il web torna e rivela i veri dati della repressione". Infine, le parole di Ramirez: "Petrolio e Usa, Trump assedia il Sud America".
- In primo piano il caso del ritiro di Andrea Pucci dal festival di Sanremo: "Purghe demcoratiche". Meloni: "Deriva illiberale a sinistra". Spazio anche al referendum sulla Giustizia: "Anche le toghe rosse bocciano Schlein: 'Troppo debole'". In prima pagina anche il record italiano di medaglie in un giorno a Milano Cortina, tra cui lo storico bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera: "La domenica italiana". Infine, l'inchiesta a Milano per "scontri e sabotaggi": "E' terrorismo".
- In primo piano la politica: "Allarmi ignorati, pm e fedelissimi: Niscemi, Musumeci è una frana". Secondo il quotidiano, "dopo gli scandali sulla Rai, Meloni usa il dietrofront di Pucci come arma di distrazione". Sulla frana a Niscemi, i documenti "inchiodano l'ex presidente siciliano sulla mancata prevenzione per il disastro niscemese". L'editoriale di Lorenzo Castellani: "Il fattore Vannacci non riguarda solo la destra". E quello di Sergio Labate: "Potere assoluto, il caso Epstein come Sodoma".
- "Non c'è niente da ridere" è il titolo d'apertura di Libero sul caso di Andrea Pucci, che ha rinunciato a partecipare a Sanremo. Meloni: "Deriva illiberale a sinistra". Poi le "violenze anti-Olimpiadi": "Invece di condannare, dem e grillini accusano il governo". E ancora, Landini contro il pacchetto sicurezza: "Si instaura uno Stato di polizia". In prima pagina anche il trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera e la grave caduta di Lindsey Vonn sulle piste.
- In primo piano il commento della sindaca di Genova Silvia Salis sul decreto sicurezza: "Il disastro del governo sulla sicurezza". Per la prima cittadina, "la sinistra di governo può ripartire da qui: da un grande patto trasversale per proteggere i cittadini". In prima pagina anche l'analisi di Giulio Meotti: "La brutta destra woke". E ancora: "La libertà di parole vale per tutti, non soltanto quando è in gioco quella della tua parte politica". Poi, l'editoriale di Claudio Cerasa: "Il wokismo buono contro gli estremismi del presente".
- In apertura il caso "Olimpiadi e sabotaggi ferroviari": "S'indaga per terrorismo". Poi il commento della premier Meloni: "Chi manifesta contro i Giochi è un nemico dell'Italia, il mondo ci sta guardando". In prima pagina il bronzo storico di Sofia Goggia nella discesa libera a Milano Cortina. Poi, la grave caduta di Lindsey Vonn sulle piste. Alle Oloimpiadi invernali, gli azzurri fanno record di medaglie in un giorno. Poi, il caso Andrea Pucci: "Insulti e minacce contro di me".