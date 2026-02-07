Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24

fotogallery
16 foto

La cerimonia di apertura per l'inizio dei Giochi olimpici di Milano-Cortina campeggia su tutte le prime pagine dei principali quotidiani: in molti sottolineano i fischi del pubblico per J.D. Vance e per Israele. Spazio anche al possibile slittamento della data del referendum sulla Giustizia e all'attentato a Mosca al numero due degli 007 russi

