Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
La cerimonia di apertura per l'inizio dei Giochi olimpici di Milano-Cortina campeggia su tutte le prime pagine dei principali quotidiani: in molti sottolineano i fischi del pubblico per J.D. Vance e per Israele. Spazio anche al possibile slittamento della data del referendum sulla Giustizia e all'attentato a Mosca al numero due degli 007 russi
- "Olimpiade, la festa e l'emozione" titola il Corriere della Sera dedicando la prima pagina alla "cerimonia con le star a San Siro" e sottolineando "ovazione per gli ucraini, fischi per Vance". Poi gli affari interni ("Nuovo quesito, in forse la data del referendum") e gli esteri ("Agguato a Mosca: colpito il vice degli 007").
- La Repubblica apre con un taglio diverso: "La sfida delle Olimpiadi. L'Italia alla prova dopo la parata diffusa tra Milano, Cortina e altre sedi". Anche qui si sottolineano i "fischi a Vance e Israele" e si dà spazio a "sorpresa Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi, poi l'ovazione all'ingresso nello stadio". In prima pagina anche "Vittoria del no, la Cassazione cambia data del referendum" e "Mosca, attentato al numero 2 dei servizi segreti".
- Per La Stampa è invece "Sogno olimpico". E poi "Giustizia, sì al nuovo quesito. Ora rischia di slittare il voto" e ancora l'onda lunga della manifestazione del 31 gennaio: "Aska, minacce in ateneo. Giusto l'uso della forza".
- "Giochi di pace" è il titolo de Il Messaggero, che oggi ha due interviste: Falcao e Sophia Loren. Poi il referendum e "l'ipotesi slittamento", ma anche il crollo del 25% di Stellantis e gli "errori sul piano green".
- “Emozione e festa a San Siro. Sogno d’oro. È uno spettacolo la cerimonia di apertura di Milano Cortina”, scrive La Gazzetta dello Sport, con una foto di Tomba e Compagnoni che accendono il braciere all’Arco della Pace (e, più in piccolo, di Mattarella in tram con Valentino Rossi).
- “Eleganza, cultura e storia: il meglio dell’Italia. Una lezione di stile”. Così il Corriere dello Sport sull’inaugurazione di queste Olimpiadi invernali. Poi il calcio, a partire dal rinnovo di Chivu all’Inter.
- Immagine spettacolare e titolo sentimentale per Tuttosport: "Riaccendete i nostri cuori. Milano Cortina, via! La fiamma della speranza". Si passa poi al "flop" dell'attacco della Juve e a "Chivu-Inter fino al 2028".
- "Bentornata Italia. Milano e Cortina aprono i Giochi invernali. I grandi del mondo incantati dalla cerimonia", scrive Il Giornale. Che passa poi al "blitz delle toghe rosse per spostare il referendum" e al "disastro Tavares" per Stellantis.
- Pur richiamando l'inaugurazione a San Siro delle Olimpiadi (l'accento qui è soprattutto sui 2 miliardi di telespettatori), Il Sole 24 Ore si concentra sullo "shock da 22,5 miliardi" per Stellantis e sull'evasione: "Al Fisco 10,7 miliardi da avvisi e controlli sulle dichiarazioni".
- Fuori dal coro la prima pagina de Il Fatto Quotidiano, che parte con "Referendum e avvocati: due schiaffoni a Nordio", tra il possibile rinvio dei quesiti referendari e la contestazione sul decreto sicurezza. Taglio alto per "le Olimpiadi dei soldati Idf, da Gaza alle nevi in Valsusa": vacanze sulle nostre montagne per gli uomini dell'esercito israeliano.
- Libero parte con una lettura politica dell'apertura delle Olimpiadi: "Rosiconi fuori dai Giochi. Complimenti da tutti, tranne che da sinistra". Intervista a Luca Zaia: "Una vittoria contro i signor No". Poi ancora: "Altro che Ghali, la star è Pausini".
- "Sicurezza, la truffa del governo. Fermo illiberale e inapplicabile", si legge in apertura sul Domani, che punta quindi sulle polemiche per il decreto sicurezza, richiamando anche la vicenda dei quesiti sulla Giustizia. Si prosegue con il tonfo di Stellantis, ma si guarda anche agli Usa: "Effetto midterm. Trump fa il baro perché ha paura".
- L'edizione del weekend de Il Riformista apre chiedendosi "Cosa se ne farà di Vannacci l'Italia putinista?". All'interno un reportage da Israele, l'attentato allo 007 di Mosca e le riflessione dell'avvocato Scalise (responsabile giustizia di Noi Moderati) sui referendum: "Carriere separate contro la gogna".
- Innumerevoli gli spunti e le riflessioni su Il Foglio. Tra questi: "Contro la balla della vittoria russa. Perdite record sul campo. Conquiste a rilento. La Nato che si rafforza ai confini della Russia" e "L'Olimpiade dei brontoloni è finita. Ora Milano Cortina sarà una festa di cui andare fieri".
- "Falsa partenza": Il Manifesto va sul referendum costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. Poi una critica alle "opposizioni timide" in merito al decreto sicurezza: "Il centrosinistra parla di 'truffa' e 'propaganda'. E non vede l'attacco alla Costituzione". E ancora: "Olimpiade all'italiana, Ghali dà fastidio" e "L'ossessione Trump per Barack Obama" per le foto con l'ex presidente e la moglie con le sembianze di due scimmie.
- Ed ecco i "Giochi di pace" che tornano su La Nazione, insieme a "gli Obama scimmia" che indignano "anche i Repubblicani", l'attentato in Russia, il referendum, Stellantis, gli "altri 12mila carabinieri" che il governo vorrebbe per le strade.