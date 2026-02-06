Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa

È il nuovo decreto Sicurezza varato dal governo a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. Dal fermo preventivo di 12 ore alle tutele agli agenti, passando per la stretta sui coltelli, spazio alle misure del provvedimento. Meloni contro i giudici per le scarcerazioni dopo gli scontri di Torino. Grande spazio per il via ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, con la cerimonia inaugurale prevista per stasera. Il messaggio di Mattarella: "Che lo sport esprima desiderio di pace"
- È il decreto Sicurezza varato dal governo nella giornata di ieri ad aprire la maggior parte delle edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. Piazze vietate a chi ha precedenti e tutele agli agenti, si legge sul Corriere della Sera. In taglio alto Milano che si accinge a dare il via ai Giochi olimpici invernali. Visita del presidente della Repubblica Mattarella: "Ci siamo". Guerra in Ucraina, Zelensky: "Possibile negoziato con gli Usa"
- 'La sicurezza della destra' titola in primo piano La Repubblica, sottolinenando il fermo preventivo di 12 ore, lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli. Meloni: "Indignata con i giudici che scarcerano i violenti". L'opposizione: norme liberticide. Vannacci sfida Salvini: "Non voteremo le armi per l'Ucraina". È il giorno delle Olimpidi, Mattarella: "Che lo sport esprima desiderio di pace"
- La rabbia di Meloni contro i giudici dopo le scarcerazioni di Torino si prende l'apertura della Stampa. Premier all'attacco, Nordio: "Evitiamo il ritorno delle Br". Conte: "Accolte le nostre proposte". Mattarella, Vance e i leader globali a Milano per l'inizio dei Giochi. Giallo sulla presenza di Sinner alla cerimonia inaugurale
- Di decreto Sicurezza si parla anche sul Messaggero, dove viene posto l'accento su fermo preventivo e tutele agli agenti. Il governo vara le misure contro gli agenti: cinque anni a chi fugge ai posti di blocco. Il messaggio di Mattarella a Milano: "Gli Stati si ispirino ai valori olimpici". Crans-Montana, vittoria italiana: pm convocati a Berna
- Prima pagina della Gazzetta dello Sport interamente dedicata al via a Milano-Cortina 2026, con i volti di Sofia Goggia, Arianna Fontana e Federica Brignone. Dopo 20 anni l'Olimpiade torna in Italia: record di Paesi aprtecipanti. Gli atleti sono quasi 3mila
- 'Cerchi magici' è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per celebrare l'inizio della 25esima edizione dei Giochi invernali. per 17 giorni l'Italia è il centro del mondo: 195 i nostri connazionali ai nastri di partenza, con gli Azzurri che puntano a battere il record di 20 medaglie. Di spalla, la Coppa Italia con la Juventus eliminata dall'Atalanta dopo un pesante 3-0 a Bergamo
- Apertura olimpica anche per Tuttosport, con la cerimonia al via stasera alle 20. La torcia, intanto, è arrivata in piazza Duomo con Pennetta e Schiavone. Mattarella agli atleti: "Date il massimo con lealtà". Furia Juventus con l'arbitro per il rigore del vantaggio che indirizzato la sfida con l'Atalanta
- 'L'Italia è più sicura' scrive Il Giornale, con riferimento all'approvazione del decreto nella giornata di ieri. Fermo preventito e più tutele per la legittima difesa. Super causa di Mediaset contro Fabrizio Corona: "Danni per 160 milioni"
- Scoperti 200mila evasori totali nel 2025, si legge sul Sole 24 Ore. Anche qui, oltre ai temi economici, in evidenza l'approvazione del decreto Sicurezza e il giorno dell'apertura delle Olimpiadi, con l'incontro tra Mattarella e i capi di Stato
- 'Ora ti arrestano pure se non hai fatto niente' scrive in apertura Il Fatto Quotidiano, criticando duramente le nuove misure del governo. Taglio alto per le ultime rivelazioni contenute negli Epstein files
- 'Più sicurezza, meno migranti' è l'apertura di Libero, che illustra i provvedimenti contenuti nella nuova stretta del governo. Meloni attacca la magistratura: "Giudici doppiopesisti, difficile difendere i cittadini"
- Meloni in apertura sul Manifesto. La premier incassa il via libera del Quirinale al nuovo decreto con un messaggio alle forze dell'ordine: "Serve un approcci più duro". Scudo per le polizie e limiti al diritto di manifestare. Sotto attacco i magistrati che proteggerebbero i violenti
- Stesso tema anchesulla copertina del Resto del Carlino, che passa in rassegna tutte le misure del nuovo provvedimento. A centro pagina, fotonotizia per gli Azzurri al via delle Olimpiadi, ritratti a tavola durante l'incontro di ieri con il capo dello Stato