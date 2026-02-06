Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa

È il nuovo decreto Sicurezza varato dal governo a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. Dal fermo preventivo di 12 ore alle tutele agli agenti, passando per la stretta sui coltelli, spazio alle misure del provvedimento. Meloni contro i giudici per le scarcerazioni dopo gli scontri di Torino. Grande spazio per il via ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, con la cerimonia inaugurale prevista per stasera. Il messaggio di Mattarella: "Che lo sport esprima desiderio di pace"

