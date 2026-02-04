Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 febbraio: la rassegna stampa

L'addio di Vannacci alla Lega e le nuove polemiche legate alle parole del ministro Piantedosi sugli scontri di Torino in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. Spazio anche al conto alla rovescia verso l'inizio dei Giochi olimpici di Milano-Cortina e, sugli sportivi, al largo successo del Milan sul Bologna che consolida il secondo posto in classifca dei rossoneri
- Prime pagine in ordine sparso sui quotidiani in edicola stamattina. Su Repubblica in primo piano lo strappo tra Vannacci e la Lega. Il vicesegretario scende in campo con Futuro nazionale, ma resta europarlamentare. Ira Salvini: "Traditore come Fini". Più sotto le polemiche sulle parole del ministro Piantedosi, che sui fatti di Torino aveva detto: "Chi sfila aiuta i violenti"
- Anche sul Corriere della Sera si parla di 'terremoto Vannacci'. Il generale lascia: niente inciuci. Salvini furioso: "Sleale, non farà parte della coalizione". Più in basso si parla di sicurezza, con l'intesa sul 'fermo' di 12 ore. E spunta il blocco navale. In Iran sale la tensione, drone abbattuto dagli Usa
- Le parole di Piantedosi trovano spazio anche sull'apertura della Stampa, dove vengono messe sotto accusa da Pd e M5s che parlano di "deriva autoritaria". Di spalla l'addio alla Lega di Vannacci con sette parlamentari: c'è anche Pozzolo. Fotonotizia a centro pagina per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, protagonista e autore de 'La Preside'
- Sul Messaggero si torna a parlare di sicurezza dopo gli sconti al corteo di Torino per Askatasuna. Si va verso un registro parallelo degli indagati per le forze dell'ordine costrette a difendersi. Più in basso le prime parole di Vannacci dopo lo strappo: "La mia destra è diversa". Salvini deluso: "Sleale"
- Sul Corriere dello Sport Milan protagonista dopo il rotondo successo per 3-0 a Bologna che rilancia le ambizioni scudetto degli uomini di Allegri. Partita a senso unico e 22esimo risultato utile per i rossoneri: a segno Loftus-Cheek, Nkunku su rigore e Rabiot
- Sul Fatto Quotidiano critiche al ministro dell'Interno Piantedosi sotto l'eloquente titolo 'Vogliono decidere chi e come può protestare'. In taglio alto polemiche anche per la mancata concessione della possibilità di voto al referendum sulla Giustizia per 5 milioni di fuori sede
- Sul Giornale si parla di 'rischio anarchico' per il via ai Giochi di Milano-Cortina, che si apriranno ufficialmente tra due giorni. Lombardia blindata, allerta per il corteo di sabato. In taglio alto, l'attacco a Vannacci, bollato senza mezzi termini come 'il disertore'
- Su Tuttosport le prove di rinnovo tra Kenan Yildiz e la Juventus, con i bianconeri pronti a blindare il talento turco fino ale 2030. Milan, show da scudetto a Bologna
- In primo piano sul Sole 24 Ore la conta dei danni per il ciclone Harry, arrivata a 2 miliardi. In ritardo il decreto aiuti per le imprese. Cartelle, stretta sulla riscossione: sotto la lente fatture per 2,5 miliardi
- 'Alto tradimento' titola Libero a corredo della fotonotizia che riporta il divorzio tra Vannacci e la Lega. I sostenitori sui social lo criticano, ma secondo il quotidiano il suo addio farà bena al Carroccio, che ritroverà unità
- 'Fascio di nervi' è, invece, il gioco di parole scelto dal Manifesto per raccontare la bufera che ha travolto il ministro dell'Interno Piantedosi dopo le accuse in parlamento all'indirizzo dei manifestanti presenti al corteo per Askatasuna di sabato a Torino
- Sul Resto del Carlino apertura dedicata alla sicurezza, col decreto che slitta e lo scontro tra governo e opposizione. A centro pagina, la tragica uccisione della 22enne Jlenia Musella, colpita a morte con un coltello dopo una lite in strada a Napoli. Nella notte il fratello ha confessato l'omicidio