Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 febbraio: la rassegna stampa

L'addio di Vannacci alla Lega e le nuove polemiche legate alle parole del ministro Piantedosi sugli scontri di Torino in apertura sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. Spazio anche al conto alla rovescia verso l'inizio dei Giochi olimpici di Milano-Cortina e, sugli sportivi, al largo successo del Milan sul Bologna che consolida il secondo posto in classifca dei rossoneri

