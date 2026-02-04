Saranno numerosi e diversificati gli assetti di rinforzo che l'Arma ha deciso di schierare per gestire al meglio l’ordine e la sicurezza pubblica e per i compiti nell’ambito Difesa legati all'evento dei Giochi invernali. Ecco quali, nel dettaglio

Con l'inizio, ormai imminente, dei Giochi invernali di Milano-Cortina sarà imponente anche lo schieramento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica. In particolare, l'arma dei Carabinieri, ha comunicato di aver schierato numerosi e diversificati assetti di rinforzo proprio per gestire al meglio l’ordine e la sicurezza pubblica e per i compiti nell’ambito Difesa, nel dettaglio con circa 2000 unità e 600 mezzi provenienti da tutt’Italia.

L'intervento operativo e di supporto

Analizzando nello specifico la diversificazione dei vari reparti, i Carabinieri hanno predisposto per Olimpiadi e Paralimpiadi, una serie di compiti a cura dell’Organizzazione Territoriale. Si parla dei servizi di vigilanza fissa nei punti sensibili e strategici e nei luoghi simbolo dei Giochi Olimpici e dei servizi di pattugliamento appiedato nel centro cittadino. Saranno presenti poi Carabinieri delle squadre di Intervento Operativo (SIO) con il compito di presidiare le arterie extraurbane verso e da Cortina d’Ampezzo, mentre unità delle Squadre Operative di Supporto (SOS) saranno dotate di equipaggiamenti speciali con uomini altamente addestrati per assicurare il primo intervento in situazione ad alto rischio, anche di natura terroristica. Non è tutto, perchè Carabinieri dei Nuclei Investigativi e Informativi opereranno in abiti civili con compiti legati proprio all'ambito info-investigativo. Tra loro ci sono anche dei “negoziatori” da impiegare in caso di situazioni critiche.

Tiratori scelti e artificieri

Proseguendo nel dispiegamento delle forze, saranno presenti anche Carabinieri dei Nuclei Scorte per garantire la sicurezza di autorità e dignitari stranieri esposti a rischio, tiratori scelti dotati di armi di precisione e altamente addestrati al tiro da lunghe distanze e artificieri e cinofili antiesplosivo che garantiranno la bonifica dei siti di gara e, all’occorrenza, saranno pronti a disinnescare eventuali ordigni. Presenti poi anche carabinieri dei Reggimenti e Battaglioni dell’Organizzazione Mobile, equipaggiati e addestrati per prevenire, contenere e sedare eventuali disordini e turbative dell’ordine pubblico. Lavoreranno sulla sicurezza anche Carabinieri addetti alle centrali, operanti nell’ambito della Sala Operativa Interforze (SOI) per garantire standard di massima efficienza al servizio di risposta al numero di emergenza 112.

Sciatori e rocciatori

Tra le unità presenti a Milano-Cortina 2026 ecco poi i carabinieri sciatori che assicureranno sia i servizi di vigilanza nei comprensori olimpici e in quelli circostanti, sia di soccorso piste anche in favore degli atleti. Presenti poi unità dei Carabinieri rocciatori che garantiranno il soccorso sanitario in occasione delle competizioni sulla pista da bob, slittino e skeleton. Ma anche gli uomini e le donne del Servizio Aereo che lavoreranno su tre velivoli, di cui un AW139, elicottero capofila della flotta ad elica dell’Arma, in caso di esigenze operative. Poi, saranno presenti Carabinieri impiegati nei servizi di rappresentanza in occasione delle cerimonie di apertura, chiusura e delle premiazioni. Infine, ecco i Carabinieri dell’Organizzazione Forestale, in particolare dei Nuclei di Cortina, Auronzo di Cadore, Santo Stefano di Cadore e Caprile, che saranno operativi nell'ambito della sicurezza olimpica, impiegando i propri militari sciatori, disponendo rafforzati servizi di tutela ambientale, a difesa della biodiversità e del patrimonio paesaggistico delle Dolomiti, nonché svolgendo le importanti rilevazioni meteonivometriche per la pubblicazione quotidiana del bollettino legato alla previsione di "pericolo valanghe".