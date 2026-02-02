Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio il decreto sicurezza, tornato al centro del dibattito dopo il pomeriggio di devastazione che ha incendiato Torino. La premier Meloni, in visita agli agenti, ha annunciato per oggi una riunione di governo. In prima pagina anche il rinvio del trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. Nonostante la tregua energetica non si fermano i raid russi: un drone ha ucciso diversi minatori

