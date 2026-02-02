Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio il decreto sicurezza, tornato al centro del dibattito dopo il pomeriggio di devastazione che ha incendiato Torino. La premier Meloni, in visita agli agenti, ha annunciato per oggi una riunione di governo. In prima pagina anche il rinvio del trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. Nonostante la tregua energetica non si fermano i raid russi: un drone ha ucciso diversi minatori
- L’apertura è dedicata al tema della sicurezza con il titolo “Sicurezza, stretta dopo Torino”, dopo gli scontri a Torino e il ferimento di agenti. In evidenza anche la visita della premier ai poliziotti feriti e il vertice di governo in programma per oggi. In taglio centrale l’intervista al sindaco di Torino con “I nostri alleati in quella piazza? Basta ambiguità”. In alto spazio allo sport con “Inter salda in testa. Vince anche la Juve”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Drone russo su un bus, strage in Ucraina: ‘Uccisi 12 minatori’”.
- L’apertura è dedicata al tema dell’ordine pubblico dopo la “guerriglia a Torino” con “Stretta sulla sicurezza”, “Meloni visita l'agente ferito dopo la guerriglia. Telefonata di Schlein: non strumentalizzate”. In primo piano il commento “Il tornaconto della premier”. Ampio spazio alla politica Usa con “Trump, batosta in Texas e sondaggi in picchiata”. In evidenza anche la guerra in Ucraina con “Raid russi a Dnipro sul bus di civili, strage di minatori”. In taglio basso lo sport con “Alcaraz batte il mito Djokovic, il più giovane a vincere i 4 Slam”.
- Titolo principale sugli scontri nel capoluogo piemontese con “A Torino matrice eversiva”. In evidenza la linea del Governo con il riferimento a super-Daspo e fermo preventivo. In taglio centrale “Liam torna a casa”, il bambino arrestato dall’ICe e rilasciato con il padre. In primo piano anche il conflitto in Ucraina con “Raid in Ucraina, strage di minatori. Il Papa invoca la tregua olimpica”. In spalla l’analisi “Così l'Occidente dimentica il Diritto”.
- Titolo principale dedicato agli scontri di Torino e all’intervista al ministro Piantedosi: “Ci vuole il fermo preventivo”. In primo piano anche la linea del governo con “Meloni dagli agenti: ‘L’Italia è con voi’. Schlein: ora le istituzioni non dividano”. Ampio spazio alla cronaca con “Kaufmann, il casting della figlia dopo l’omicidio di Anastasia”. In evidenza lo scontro a fuoco a Rogoredo. Presente anche lo sport con “Alcaraz da record, vinti tutti gli Slam a meno di 23 anni”.
- L’apertura è dedicata al sondaggio geopolitico con “Guerre, alleanze, crisi: ecco le paure degli europei”. In evidenza anche il tema fiscale con “Rottamazione e liti, scelta a settembre”. Presente anche il tema della agevolazioni casa con “Case ristrutturate e box auto: bonus nel rogito anche nel 2026”. In spalla l’istruzione con “Voti, colloquio e condotta: come cambia l’esame di maturità” e “Le incognite sul Venezuela: avvocati al lavoro”.
- In apertura la corsa scudetto con “Scappa Inter e ringrazia Audero” I nerazzurri vincono a Cremona (0-2) e volano a +8 in classifica. In primo piano anche la Juve con “La Juve ne dice 4”, dopo il successo a Parma: “Valanga bianconera Parma travolto, la corsa continua. Spazio agli Australian Open con “Re Alcaraz, battuto Djokovic: è il più giovane con tutti gli Slam”. In spalla si parla anche di Olimpiadi con “Olimpiadi record, ci siamo”.
- L’apertura è dedicata ai disordini a Torino con “L’ora del pugno duro”. In evidenza la linea del governo con “Meloni ai poliziotti: ‘Italia con voi’. Oggi vertice urgente sulla sicurezza”. In primo piano anche il tema delle misure con “L’ipotesi sul tavolo: più tutele e fermo preventivo”. In taglio basso spazio alla politica con “I grillini delusi flirtano con Vannacci”. Presente anche lo sport con “Alcaraz vince in Australia e fa il record”.
- In apertura “È il governo dell’insicurezza: meno giudici e più criminali”, “le toghe denunciano: aumento dei reati ovunque, magistrati sotto organico”. In alto spazio al Medio Oriente con “Iran, attacco Usa forse rinviato: Witkoff vedrà i funzionari di Teheran”. In evidenza anche la “guerriglia a Torino” con “Agente ferito, la destra soffia sul fuoco. Revelli: ‘Assist per i repressori’”. In taglio centrale “Lotito: un piccolo regno tra il calcio e gli appalti”. In taglio basso “I lager dimenticati del popolo dell’Isis”.
- L’apertura è dedicata ai fatti di Torino con il titolo “Torino, stretta sulla sicurezza. ‘Ora il fermo preventivo’”. Ampio spazio alla visita della premier agli agenti feriti. In evidenza la guerra in Ucraina con “Mosca rompe la tregua: 15 minatori uccisi dal drone”. In cronaca locale troviamo “Modena: Giallo Ruggi, si indaga per omicidio”. In taglio basso spazio anche alla cronaca milanese con “Altra sparatoria a Milano. La polizia risponde al fuoco, rapinatore in fin di vita”.
- L’apertura è dedicata alle Olimpiadi con il titolo “Quanto valgono i Giochi”, con un approfondimento-commento su Milano-Cortina. Al centro “Zangrillo si candida”. In spalla il commento “Eppur si muove. Destra, sinistra, centro: la politica oltre il teatro”. In basso si parla di Torino con “Troppi sofismi su Askatasuna”. Presente anche l’analisi su giustizia e referendum con “Maresca contro Saviano”. In taglio basso: “Lasciate il generale Vannacci dove sta, a casa in vestaglia”.
- L’apertura è dedicata ai fatti di Torino con “Gli utili delinquenti di Torino. La destra va all’assalto dei diritti”. In evidenza le parole di Schlein con “La premier non strumentalizzi le violenze”. In spalla: “Niscemi e altri disastri. Il Sud ostaggio di Salvini”. In taglio centrale la politica internazionale con “Trump allontana l’attacco all’Iran: ‘Negoziati seri’”, con il commento “Per Meloni il tycoon resta un buon asset”. Presente anche la vignetta di Magnasciutti.
- L’apertura è dedicata all’aggressione al poliziotto a Torino con “La sinistra martella la verità”, “Meloni visita l'agente ferito. Schlein non ci va ma si lamenta: ‘No a strumentalizzazioni’”. L’editoriale con “La strategia del caos dei ‘bravi ragazzi’”. Spazio anche alla cronaca milanese con “Irregolare ruba una pistola e spara a una volante. Colpito, è grave”. In taglio basso “La normalità di Rutte atlantista-realista” e “Finto medico di Hamas scriveva sul NY Times”.