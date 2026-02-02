Il ticket sarà richiesto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00, e nel weekend dalle 9.00 alle 22.00. All’inaugurazione gli assessori capitolini al Turismo, Alessandro Onorato, e alla Cultura, Massimiliano Smeriglio e il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce. "È una giornata importante per Roma. Nell'ultimo anno grazie ai controlli sistematici non si sono registrate più illegalità né tentativi di nuotate come avveniva in passato", ha detto Onorato ascolta articolo

Fontana di Trevi diventa a pagamento. Da oggi i turisti dovranno pagare un biglietto per accedere al catino della famosa fontana capitolina: un modo per contingentare gli ingressi e tenere sotto controllo un luogo simbolo della bellezza di Roma che troppe volte è stato vandalizzato o del quale risultava complesso apprezzare lo splendore artistico a causa dell’enorme quantità di persone che affollano la piazza. Con la novità introdotta oggi, 2 febbraio, bisognerà pagare due euro per avvicinarsi all'area prospiciente alla Fontana e il ticket sarà richiesto "dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00, e nel weekend dalle 9.00 alle 22.00, con l'ultimo ingresso alle 21. Solo per oggi, in via eccezionale per l’inaugurazione, l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

Trevi gratis per i residenti A presiedere all’inaugurazione del ticket alla Fontana di Trevi erano presenti gli assessori capitolini al Turismo, Alessandro Onorato, e alla Cultura, Massimiliano Smeriglio e il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce. Come ha chiarito il Campidoglio, resterà gratuito l'accesso per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana "con presentazione del documento di identità", così come "per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche". Leggi anche Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: tre persone ferite

Fontana di Trevi a pagamento - ©Ansa

Assessore Turismo: “Stop a illegalità” Già nella prima mattinata è stato record di ticket: dal momento in cui sono state aperte le prevendite fino alle 11 di questa mattina sono stati venduti circa 3000 biglietti (tra prevendite e acquistati in loco) per la fontana di Trevi. Nel dettaglio, circa 2300 biglietti sono stati venduti in prevendita (partita a fine gennaio) e altri circa 600 con ticket in loco. "E' una giornata importante per Roma - ha detto l'assessore capitolino ai Grandi Eventi e Turismo, Alessandro Onorato - prima qui c'era una calca sistematica e un alto tasso di borseggi, oltre a persone che bivaccavano, mangiavano e volevano magari farsi pure un pediluvio. Nell'ultimo anno grazie ai controlli sistematici non si sono registrate più illegalità né tentativi di nuotate come avveniva in passato". Leggi anche Auto investe un pedone a Roma, morto 18enne