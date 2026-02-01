Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: tre persone ferite

Cronaca
©Ansa

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 vicino al Foro Traiano. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere la pianta e verificare che non vi siano altre persone coinvolte. I feriti sono stati trasportati in ospedale ma non risultano essere gravi: si tratta di una 17enne italiana e di due stranieri di 34 e 42 anni

ascolta articolo

Tre persone sono rimaste lievemente ferite dal crollo di un albero a Roma. La pianta ad alto fusto è caduta intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro Traiano. Subito chiamati i soccorsi, i tre feriti sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 in ospedale: si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni. Intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non siano state coinvolte altre persone. Sul posto la Polizia di Roma Capitale, con l’ausilio dei Carabinieri del Comando di piazza Venezia, che sta delimitando la zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del Fuoco e protezione civile.

FOTOGALLERY

©Getty

Rescue teams work on the site after a part of medieval tower "Torre dei Conti" collapses near the Roman Forum in the historic center of Rome on November 3, 2025. Three workers inside were evacuated, with one taken to hospital in critical condition, a spokesman for firefighters told AFP. But one worker remained inside, according to an official from the mayor's office. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)
1/16
Cronaca

Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO

In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione - mentre successivamente un'altra valanga di calcinacci è caduta dal tetto e ha provocato una nuove enorme nube di polvere. Quattro gli operai feriti, di cui uno ricoverato e poi dimesso e un altro che è stato estratto dalle macerie dopo 11 ore in gravissime condizioni. Si indaga per disastro colposo e lesioni colpose

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Askatasuna, Meloni visita agenti feriti. Primi arresti e denunce

Cronaca

Prima la manifestazione pacifica, poi (con l'arrivo del buio) l'inizio delle violenze. Sono state...

Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello

Cronaca

L’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico. Stando alle ricostruzioni, si è trattato di...

Milano, il prete influencer Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio

Cronaca

Don Rava, come lo chiamano i ragazzi con cui lavora, era finito al centro delle polemiche dopo la...

Auto investe un pedone a Roma, morto 18enne

Cronaca

L'incidente stradale è avvenuto sabato sera in via Fiorentini. La vittima è un ragazzo italiano,...

Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii

Cronaca

La vicenda risale alla notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024, quando la bambina morì...

Cronaca: i più letti