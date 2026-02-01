Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: tre persone ferite

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 vicino al Foro Traiano. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere la pianta e verificare che non vi siano altre persone coinvolte. I feriti sono stati trasportati in ospedale ma non risultano essere gravi: si tratta di una 17enne italiana e di due stranieri di 34 e 42 anni

Tre persone sono rimaste lievemente ferite dal crollo di un albero a Roma. La pianta ad alto fusto è caduta intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro Traiano. Subito chiamati i soccorsi, i tre feriti sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 in ospedale: si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni. Intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non siano state coinvolte altre persone. Sul posto la Polizia di Roma Capitale, con l’ausilio dei Carabinieri del Comando di piazza Venezia, che sta delimitando la zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del Fuoco e protezione civile.