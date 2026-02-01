Auto investe un pedone a Roma, morto 18enne

L'incidente stradale è avvenuto sabato sera in via Fiorentini. La vittima è un ragazzo italiano, come il conducente della Smart che lo ha travolto

Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini. E' successo nella tarda serata di sabato. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Il ragazzo, italiano, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il 18enne, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai vigili del VI Gruppo Torri.