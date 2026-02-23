Bambino morto per trapianto di cuore fallito, indagati salgono a sette

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, gli indagati salgono a sette

Cronaca

Alla prima tranche si è aggiunta una dirigente medico del Monaldi. L'accusa ipotizzata dagli inquirenti è omicidio colposo

ascolta articolo

La procura di Napoli ha inoltrato una richiesta di incidente probatorio all'autorità giudiziaria nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso costato la vita al piccolo Domenico, deceduto sabato scorso. La decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli è attesa nei prossimi giorni. Gli indagati intanto passano da sei a sette: si è aggiunta alla prima tranche una dirigente medico del Monaldi. L'accusa ipotizzata dagli inquirenti è omicidio colposo. L'avvocato Francesco Petruzzi ha chiesto l'aggravamento dell' ipotesi di accusa da omicidio colposo a omicidio volontario con dolo eventuale. 

Procura chiede a consulenti verifica su rispetto linee guida

Nella richiesta di incidente probatorio (che sarà vagliata nei prossimi giorni dal giudice), la procura chiede che sia verificata la corretta applicazione delle linee guida in relazione al prelievo, trasporto e trapianto di cuore. Ai consulenti viene anche chiesto di verificare le condizioni dell'organo cardiaco trapiantato, la correttezza e l'adeguatezza delle scelte chirurgiche e terapeutiche. Andrà verificato anche se l'intervento è stato correttamente eseguito in considerazione delle modalità e dei tempi di arrivo e presentazione in sala operatoria della equipe di espianto. 

Leggi anche

Trapiantato a Bergamo cuore inizialmente destinato a bimbo Napoli

Cronaca: Ultime notizie

Uomo ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato

Cronaca

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo (alla base il pericolo di fuga),...

Niscemi, visita di Mattarella: "Ci siamo e stiamo lavorando per voi"

Cronaca

Il presidente della Repubblica in visita durante la mattina nella cittadina ancora alle prese con...

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, indagati salgono a sette

Cronaca

Alla prima tranche si è aggiunta una dirigente medico del Monaldi. L'accusa ipotizzata dagli...

Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio di Rogoredo

Cronaca

L'assistente capo, 42 anni, del commissariato di via Mecenate stato fermato per omicidio...

Cagliari, bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone a Sestu

Cronaca

La tragedia è avvenuta ieri sera a Sestu. I medici del 118 hanno tentato di rianimare il piccolo...

Cronaca: i più letti