I pezzi sarebbero svaniti tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi, gestita da Ge Avio, con un possibile canale verso il Sud America. L'Aeronautica assicura piena collaborazione e protocolli di tracciabilità rigorosi, e ha istituito una commissione interna ascolta articolo

La Procura di Roma e la Procura militare hanno aperto un'inchiesta sulla sparizione di quasi 2.500 componenti aeronautici appartenenti ai cacciabombardieri Tornado e AMX e al velivolo da trasporto tattico C‑130, per un valore stimato di 17 milioni di euro. La notizia, riportata da La Repubblica, parla anche di alcuni indagati per peculato, l'ipotesi di reato che riguarda l'appropriazione o la distrazione di beni pubblici affidati per ragioni d'ufficio.

La scomparsa dei matriali dalla base di Brindisi Secondo gli accertamenti finora svolti, i pezzi sarebbero scomparsi tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi, dove la società Ge Avio aveva in appalto la manutenzione dei velivoli militari. Il materiale non risulta più nei magazzini e non compare nei registri come presente. Un filone investigativo ipotizza anche una possibile destinazione all'estero, in particolare verso il Sud America e il Brasile, come riferisce il quotidiano. Vedi anche Caccia, carri, missili: progetti comuni europei sulla difesa

La posizione dell'Aeronautica Militare Sulla vicenda è intervenuta l'Aeronautica Militare, che ha reso noto di aver garantito sin dall'inizio piena e immediata disponibilità all'Autorità giudiziaria civile e militare, "mettendo a disposizione ogni elemento documentale e informativo utile a chiarire i fatti oggetto di verifica". La Forza Armata ha inoltre istituito una commissione interna di accertamento tecnico per approfondire ulteriormente la situazione.