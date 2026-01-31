Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 gennaio: la rassegna stampa

Tanti i temi protagonisti delle aperture dei giornali in edicola. Grosso spazio alla pubblicazione dei nuovi file segreti di Epstein, in cui il nome di Trump compare 3mila volte. Spazio poi alla guerra in Ucraina, con Putin che accorcia la tregua fino a domani, e agli audio choc al servizio d'emergenza dei testimoni dell'incendio a Crans-Montana. Sugli sportivi l'impresa di Djokovic, che impedisce a Sinner di raggiungere la finale degli Australian Open per il terzo anno consecutivo, e il sì di Mateta al Milan
- Aperture in ordine sparso per i quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera in primo piano la pubblicazione dei nuovi file segreti di Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia americano: compare anche Donald Trump. Scintille tra toghe e governo sul referendum in taglio alto, mentre a centro pagina la fotonotizia è per la delusione di Jannik Sinner dopo il ko con Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open
- 'Epstein, nuove accuse a Trump' titola in prima pagina anche La Repubblica. Resi pubblici 3 milioni di file e 180mila foto: il presidente Usa compare 3.200 volte e spunta anche Bill Gates. In evidenza anche le minacce dell'Iran all'Unione europea e le registrazioni delle richieste di aiuto durante la strage di Capodanno a Crans-Montana. Anche qui fotonotizia per un immortale Djokovic
- Guerra in Ucraina in primo piano sulla Stampa, dove si parla di 'tregua beffa di Putin': stop agli attacchi solo nella capitale e fino a domani. La Casa Bianca rilancia: vicini a un accordo. Di spalla, il dibattito aperto dopo il crollo di Niscemi sul piano per il clima mai finanziato e l'impresa del tennista serbo che ha sconfitto Sinner al quinto set, conquistando la finale dell'Australian Open a 38 anni
- Anche sul Messaggero spazio agli audio choc delle chiamate dei ragazzi al servizio d'emergenza durante l'inferno di Crans-Montana: 171 telefonate in un'ora e mezza. Pil sopra le attese e S&P promuove l'Italia: l'Istat alza la crescita dello 0,7% e l'agenzia di rating migliora l'outlook. Trump sceglie Warsh come successore di Powella alla Fed
- Calciomercato protagonista sulla Gazzetta dello Sport, col sì a sorpresa del centravanti francese Mateta al Milan. Trattativa imbastita per giugno, ma può arrivare già a gennaio se il Crystal Palace trova un sostituto in attacco. Napoli sul Alisson dello Sporting Lisbona e Inter vicina a Curtis Jones del Liverpool. In alto tutta l'amarezzza di Sinner: "Tornerò più forte"
- Mateta-Milan è l'affare che domina anche la copertina del Corriere dello Sport: per concludere l'operazione è necessario convincere Nkunku a lasciare i rossoneri. In taglio alto spazio ai sorteggi per i playoff di Champions League con l'affascinante sfida tra Spalletti e Osimhen in Galatasaray-Juventus
- Su Tuttosport continua la ricerca di un attaccante da parte della Juventus: l'obiettivo numero uno continua a essere Kolo Muani, con il bomber che manda nuovi segnali ai bianconeri. Blitz Milan per Mateta: i rossoneri hanno pronti 35 milioni per accaparrarsi subito il francese
- Sul Giornale in primo piano il caso Sangiuliano, con nuove accuse. a Report basate sulla pubblicazione delle chat tra Sigfrido ranucci e Maria Rosaria Boccia. Di spalla la nuova enciclica di Papa Leone: "L'Ia non crei ibridi, sia di aiuto ai malati"
- Temi economici, come di consueto, in apertura del Sole 24 Ore: S&P alza l'outlook, rating confermato per l'Italia. Pil oltre le stime: il 2025 chiude a +0,7%. Spazio anche alla nomina di Kevin Warsh alla Fed da parte di Trump al posto di Powell
- Sul Fatto Quotidiano si legge che 'Nordio perde la testa: il governo teme il voto'. Nuova polemica con le toghe, col ministro della Giustizia che dice: "Accuse blasfeme". Ecco l'accordo Usa-Italia: "All'Ice dati sensibili e Dna"
- Libero se la prende con quelli che vengono definti 'i maranza rossi alla Camera'. I progressisti, si legge, occupano la sala stampa contro la presenza di CasaPound: sospesi tutti gli eventi per motivi di ordine pubblico. Taglio alto per il ko di Sinner in Australia e l'infortunio di Lindsay Vonn a Crans-Montana
- 'Tempi di Maga' scrive Il Manifesto: fermati sulle soglie del parlamento i sostenitori della 'remigrazione'. Ma la loro proposta di legge fa il pieno di firme. Il Venezuela cede, petrolio ai privati con l'approvazione della riforma degli idrocarburi
- Si torna a parlare di Ucraina, infine, sul Resto del Carlino, col primo sì di Putin alla tregua, "ma breve e solo su Kiev". Ridimensionato l'annuncio Trump, il Cremlino concede la tregua fino a domani. Un centinaio di studenti sottoposto al metal detector nella scuola dove due settimane fa era stato ucciso a coltellate il 18enne Abanoub Youssef