Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trovano spazio le dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una tregua del gelo in Ucraina: “L’ho chiesto a Putin, lui ha accettato". Zelensky ringrazia. In primo piano anche la svolta dell'Ue che inserisce i pasdaran nella black list delle organizzazioni terroristiche, mentre si stringe la morsa di Trump sull'Iran. Spazio poi alla frana di Niscemi e alle parole di Salvini, che chiude alla richiesta di utilizzare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto

