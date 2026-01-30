Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trovano spazio le dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una tregua del gelo in Ucraina: “L’ho chiesto a Putin, lui ha accettato". Zelensky ringrazia. In primo piano anche la svolta dell'Ue che inserisce i pasdaran nella black list delle organizzazioni terroristiche, mentre si stringe la morsa di Trump sull'Iran. Spazio poi alla frana di Niscemi e alle parole di Salvini, che chiude alla richiesta di utilizzare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina: “Trump su Kiev: tregua di 7 giorni, Putin è d’accordo”, che racconta l’annuncio di una pausa del conflitto. In taglio alto trova spazio anche la decisione europea su Teheran con “L’Europa dichiara terroristi i pasdaran iraniani”. In primo piano anche “Niscemi, la frana avanza. Tensione sui fondi del Ponte”. In taglio centrale: “Guida e uso di droga. La Consulta boccia la ‘tolleranza zero’”. In spalla: “Crans-Montana, quarto indagato per la strage”.
- In apertura “Kiev, la tregua del gelo”, accompagnata dal richiamo all’annuncio di Trump e al ringraziamento di Zelensky. In evidenza anche la pressione sull’Iran con il riferimento ai pasdaran nella lista nera Ue. In taglio centrale la frana a Niscemi con “Salvini: no ai soldi del Ponte per Niscemi”. In taglio basso la sentenza della Consulta “Drogati alla guida la Consulta dice stop al pericolo presunto” e “Palazzo apostolico il Papa va a vivere in mansarda”.
- Il titolo principale è dedicato ancora alla guerra in Ucraina con “Trump: ‘Tregua del gelo anche Putin è d’accordo’”. In taglio centrale ampio spazio al reportage con “L’inferno di ghiaccio a Zaporizhzhia”. Tra i richiami, l’attenzione resta alta anche sul Medio Oriente con “Tutte le incognite di un attacco all’Iran”. In primo piano anche “Niscemi, scontro sui fondi del Ponte. Case a rischio, ipotesi polizza obbligatoria” e “Le mie note tra Benigni e Fellini”.
- In apertura “Ucraina, la tregua del gelo”, legata alla richiesta di Trump a Putin di fermare gli attacchi per una settimana. In primo piano anche la strage di Capodanno in Svizzera “Crans, nessun controllo per un locale su due”. Ampio spazio allo sport con “Ziolkowski in tuffo Roma agli ottavi”. In evidenza il tema della sicurezza stradale con “Guidare dopo aver preso droga punibile solo se crea pericolo”. In taglio basso Niscemi con “La frana non accenna a fermarsi”, “’Niscemi peggio del Vajont’. Fitto: in arrivo i fondi europei”.
- L’apertura è dedicata alle misure del governo e al Pnrr: “Isee e aiuti alle Pmi: ecco il Dl Pnrr”. Grande spazio ai conti pubblici con “Superbonus, nel 2025 sono stati spesi altri 5,3 miliardi. In totale è costato 170 miliardi”. In primo piano anche la tecnologia con “OpenAI, i big preparano 60 miliardi e la Cina lancia la sfida agli Usa”. In spalla l’intervista a Doris: “Rimango in Banca Mediolanum, nessuna avventura in politica”. In taglio alto, infine, il Medio Oriente con “L’esercito israeliano: a Gaza per la guerra 70mila vittime palestinesi”.
- L’apertura è nerazzurra con “Arriva Dumfries”, che racconta il ritorno sempre più vicino dell’esterno olandese all’Inter: “Stop alla trattativa per Diaby e anche Perisic si allontana”. In alto, spazio alla Nazionale con “L’Italia ha perso i gol”. In taglio laterale il mercato rossonero con “Milan c’è Mateta”. Tennis in spalla con “Dai Sinner batti Nole”. In basso l’Europa League con “La Roma è agli ottavi playoff per il Bologna”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “Trump impone la Tregua del gelo: niente bombe per una settimana”. In evidenza anche il confronto politico europeo con “Metsola elogia la linea Meloni: ‘Giusto mantenere canali con gli Usa’”. Al centro della pagina l’inchiesta “Mascherine, Covid e quei 13 milioni. Gli affari Cina-M5s”. In taglio basso “Gli sciacalli Pd a Niscemi: attaccano Ponte e governo”. In spalla: “Le uscite a vuoto del segretario spaventano l'Anm: ‘Ci è o ci fa?’”
- L’apertura è occupata dal tema della giustizia con “Bongiorno&C.: separare parlamentari e avvocati”. In alto spazio a Milano-Cortina con “La funivia non sarà pronta per i Giochi”. In evidenza anche il caso diplomatico con “Gli agenti dell’Ice riparati dietro al consolato Usa”. In alto trova spazio anche Niscemi con “Niscemi: gli enti locali colpevoli sul nulla di fatto”. In taglio basso, la guerra in Ucraina “Trump: ‘Da Putin 7 giorni di tregua’” e la riforma della Giustizia con “Barbero: la censura divide i fact-checker”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina con “Ucraina, 7 giorni di tregua Trump: ‘Ho convinto Putin’”. Rilievo alla crisi siciliana con “Niscemi, la frana non si ferma: ‘Più grande del Vajont’”. In taglio alto spazio “L’omicidio di Pierina” con “Manuela 6 ore dai pm «Ma la sua posizione non si è aggravata»”. In primo piano anche il decreto legato al Pnrr con “Meno burocrazia dal Pos all’Isee ma sparisce il salva imprese”. In taglio basso “Il Bologna batte il Maccabi 3-0”.
- In apertura l’Iran e l’Ue con “Chiamare i terroristi con il loro nome”. In evidenza i 30 anni del quotidiano con “Brindisi di Mattarella per i nostri 30 anni”: “Pensiero critico, dibattito, libertà di scelta, nuove e vecchie sfide per le democrazie liberali. A cosa servono oggi i giornali? Il messaggio del capo dello stato per il compleanno del giornale”. E il racconto editoriale con “Noi foglianti, una storia per appunti”. In taglio basso la guerra in Ucraina con “La tregua del gelo di Trump mentre a Kyiv si muore per il freddo”.
- L’apertura è dedicata a Iran e Ue “Messi al bando, L'Ue ha deciso: blacklist per i Guardiani della rivoluzione”. In alto spazio alla politica interna con “Riformisti dem: ‘Direzione in diretta’”. In prima pagina anche la frana di Niscemi con “Ciciliano: ‘Tragedia che supera il Vajont’”. In taglio basso: “Parenzo resiste al boicottaggio dei soliti pro-Pal: ‘Presento il libro a Siena con gioia’” e “Starmer in Cina. Zero muri con Xi. Ma l'allarme sullo spionaggio è preoccupante”.
- L’apertura è dedicata a Gaza con “Il conto” sul bilancio delle vittime con “Israele ammette: il bilancio di 70mila palestinesi uccisi è corretto, anzi sottostimato” e l’analisi: “Medici e reporter i più colpiti” In primo piano anche la frana in Sicilia: “Niscemi, frana più larga e niente fondi”. In taglio basso “La lotta sull’Ice arriva al Senato” e “Giornalisti, formazione vietata sul referendum”.
- L’apertura è dedicata alla crisi di Niscemi con “Niscemi e i progetti mai finanziati Musumeci nel mirino: ‘Si dimetta’”. In spalla: “Il futuro di Vannacci è una mina per la destra”. In evidenza anche la guerra in Ucraina e il quadro in Iran con “Trump, guerra all’Iran e tregua a Kiev”. In evidenza anche “Usa, nessuno parli di export di democrazia”. In taglio basso scuola e sicurezza con “Perché i metal detector a scuola sono un fallimento educativo”.
- L’apertura è dedicata a Niscemi con “Ci prendono per Niscemi”, “la sinistra prova a incolpare il governo per decenni di incuria totale”. In primo piano anche “Olimpiadi, al Pd l’oro dei cretini, Auto-sabotaggio dei Dem che alzano la tensione sui Giochi e domani vanno in piazza con i fischietti a Milano contro l'Ice. E il sindaco Sala applaude”. In evidenza anche il caso Covid con “Un testimone inguaia Conte sulle mascherine strapagate”. In prima pagina anche “Alpini e Meloni insultati a scuola”.
- In primo piano la Champions con “Mou per Chivu?”. Grande spazio al Milan con le parole di Saelemaekers: “Allegri è speciale, Mentalità vincente, lui ti cambia la testa”. In taglio basso l’Europa League con “La Roma agli ottavi, Bologna ai playoff”. In evidenza anche il campionato con “La Lazio trova lo stadio vuoto”. In taglio basso il tennis con “Djokovic tra Sinner e la finale”.
- L’apertura è dedicata al tennis con “Sinner, figlio nostro”. Grande spazio alla Juventus con “Spalletti frigge, il tecnico consolida il rapporto con Elkann, però restano 4 giorni e un centravanti ancora non glielo hanno preso” e “Alle 12 scopriamo le rivali playoff di Atalanta, Inter e Juve”. In prima pagina anche il mercato con “Inter Norton-Cuffy con Perisic si tenta il bis”. In basso spazio allo sport invernale con “Milano, sveglia olimpica”.