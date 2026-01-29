Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 gennaio: la rassegna stampa

Le minacce degli Usa all'Iran e la risposta di Teheran, la sospensione degli agenti che hanno ucciso Alex Pretti a Minneapolis, il maltempo in Sicilia con la visita della premier Meloni a Niscemi, il tennis ed i risultati delle squadre italiane in Champions League. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il Medioriente in apertura: "La minaccia di Trump all'Iran". Ultimatum della Casa Bianca sul nucleare, gli ayatollah: "Pronti ad entrare in guerra". Minneapolis: "Sospesi i due agenti che hanno ucciso Pretti". Maltempo, Niscemi: "Che frana, zona rossa estesa", Meloni: "Agiremo". Giustizia: "Il Tar boccia il ricorso, referendum a marzo". Champions League: "Inter, Atalanta e Juventus ai playoff. Napoli fuori".
- Ancora il Medioriente in primo piano. L'Armada di Trump: "Pronti a colpire l'Iran". Il presidente Usa: "Senza accordo il nuovo attacco peggiore che a giugno". Teheran: "Reagiremo". Maltempo, lo scandalo Niscemi: "Nessun progetto con i fondi del Pnrr". Meloni in Sicilia: "100 milioni sono solo un inizio". Champions League: "Inter, Juve e Atalanta avanti. Napoli eliminato". Tennis, Australian Open: "Sinner in semifinale. Musetti, che sfortuna".
- Iran, assedio di Trump: "Trattate o siete finiti", titola il quotidiano torinese in apertura. Le minacce del leader Usa: "Se perdo al Midterm cose molto brutte, mi ricandido ancora". Maltempo: "Niscemi e la Sicilia che vuole usare i fondi del Ponte". Intervista allo scrittore francese Pennac: "Io e Benni". Sport, Champions League: "Napoli fuori dall'Europa. Playoff Juve, Inter e Atalanta".
- Maltempo, Meloni vola a Niscemi: "Agiremo in fretta". La premier in Sicilia sui luoghi della frana: "Non sarà come nel 1997". Crans-Montana: "L'inchiesta in Comune". Medioriente: "Trump minaccia l'Iran", la replica: "Reagiremo". Anguillara: "Il figlio di Federica Torzullo affidata ai nonni materni". Città del Vaticano: "Un bistrot a San Pietro".
- Champions League: "Coppa amara". Beffa per l'Inter, "vince ma va ai playoff con Juve ed Atalanta. Napoli fuori". Tennis, Australian Open: "Musetti si ritira, Sinner travolge anche Shelton e domani sfida Djokovic". Ciclismo: "Mancano 100 giorni al Giro. L'Italia si colora di rosa".
- "Triplayoff" è il titolo d'apertura. Champions amara per le italiane: "Inter, Juve ed Atalanta agli spareggi, il Napoli fuori". Europa League, Roma: "Ansia Gasp, squadra dimezzata". Bologna: "Il rebus è Holm". Un omaggio alle vittime di Crans-Montana: "Lacrime azzurre".
- "Juve, ora Osi?". Champions League, bianconeri a Monaco senza rischi. Domani sorteggi playoff: "o Brugge o Galatasaray". Delle italiane "vince solo l'Inter ma va agli spareggi". Avanti anche l'Atalanta, Napoli fuori. Calciomercato: "Kumbulla, Kapuadi... confusione Toro". Tennis, Australian Open: "Vai Jannik, vendica le lacrime di Muso"
- Medioriente: "Pronta l'Armata, Trump minaccia di colpire l'Iran". Niscemi, la promessa di Meloni: "Mai più ritardi negli aiuti". Focus sulla "grancassa dell'islamismo": "Le lezioni di Albanese spaccano l'Europa". Crans-Montana: "Trema la Svizzera, indagata l'amministrazione". Giustizia: "Schiaffo al no, il Tar conferma il referendum".
- Olimpiadi: "Le bugie sull'Ice e la rissa sui biglietti gratis" è il titolo in primo piano. La Russa: "Non possiamo sindacare gli Usa". Maltempo, Niscemi: "Destra divisa sui miliardi del Ponte". Trump: "Minacce all'Iran e dubbi sullo stato mentale". Giustizia: "Si vota a marzo. Pure Formigoni si schiera per il sì". Tennis, Open d'Australia: "Musetti si ritira, Sinner va in semifinale".
- Mercati e banche centrali in apertura: "A Wall Street lo S&P tocca i 7mila punti. Il dollaro va ai minimi, poi rimbalza". Germania, Deutsche Bank: "La procura indaga per riciclaggio". Pubblico impiego: "Pa, tre filtri per i nuovi dirigenti nella carriera senza concorso. Usa: "Tutti contro Donald Trump. Altman e Cook accusano l'Ice". Maltempo, Meloni a Niscemi: "Situazione difficile, risposte immediate per gli sfollati".
- Scuola, i racconti choc: "Il prof mi chiama fascio". Le risposte al questionario dei giovani di Fdi. "Il Ps insorge e chiede di fermare tutto". Maltempo, Meloni a Niscemi e "per i Verdi la città edificata sulla sabbia crolla per colpa di clima e Ponte". Giustizia: "Sinistra respinta, il referendum non slitta". Crans-Montana: "Finalmente l'indagine arriva ai dipendenti comunali".
- "La frana delle chiacchiere" è uno dei titoli in prima pagina. Si chiama "incapacità, non calamità. A Niscemi sta crollando non solo un comune ma anche un approccio autolesionista (e salottiero) alla protezione dell'ambiente". Ucraina: "Mosca colpisce un treno passeggeri in corsa". Accordi e dazi, parla Bruni: "Contro Trump l'Europa fa bene a usare il multilateralismo con Mercosur e India".
- "Cado dalle nubi". A 12 giorni di distanza dalla frana, la presidente del Consiglio "si fa vedere a Niscemi. Dopo il sopralluogo dall'alto spiega che i pochi milioni stanziati dal governo sono un anticipo". Ma "non prende impegni mentre la zona rossa si allarga". Usa: "Sospesi i due assassini di Alex Pretti". Referendum: "Il Tar respinge il ricorso, ma il No è soddisfatto".
- Iran: "Trump punta sull'escalation". Poi l'annuncio: "Una grande armada contro di voi". Il tycoon minaccia: "Senza un accordo immediato sul programma nucleare attaccherò Teheran". Gli ayatollah: "Risponderemo come mai prima". Politica: "Avviso a Salvini, il Nord dà più soldi alla vecchia Lega". Giustizia: "Il Tar boccia 500mila firme, referendum confermato a marzo".
- "Arrivano i nostri?", è il titolo in prima pagina. Trump minaccia l'Iran: "La nostra Armada verso di voi". Teheran: "Reagiremo" e Merz "rincara". Maltempo, Meloni a Niscemi. D'Angelis: "Un Pnrr per ricostruire". Il caso: "Sinistra contro l'Ice ma tace sul Qatar che gira per Milano".
- Referendum: "Ricorsi bocciati, confermata la data di marzo". Il Tar non accoglie le richieste di rinvio del Comitato dei cittadini del No, "alle urne il 22 e 23 marzo". Minneapolis: "Trump prova la de-escalation". Maltempo in Sicilia, la premier Meloni: "Non siete soli". Crans-Montana: "L'omaggio delle sciatrici. Indagato un ex responsabile comunale".