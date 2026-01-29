Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 gennaio: la rassegna stampa

Le minacce degli Usa all'Iran e la risposta di Teheran, la sospensione degli agenti che hanno ucciso Alex Pretti a Minneapolis, il maltempo in Sicilia con la visita della premier Meloni a Niscemi, il tennis ed i risultati delle squadre italiane in Champions League. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

    Terremoto nel Palermitano: scossa di magnitudo 3.7 scala Richter

    Cronaca

    Il sisma è stato registrato dall'Ingv nella notte a Blufi a una profondità di 37 Km

    Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9

    Cronaca

    L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri a Ovest di Campotosto (L’Aquila). Il sisma,...

    Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto

    live Cronaca

    Il governo è al lavoro per presentare un decreto legge per stanziare le risorse necessarie alle...