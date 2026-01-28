Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 gennaio: la rassegna stampa

Sono la polemica sulla presenza dell'Ice ai Giochi olimpici di Milano Cortina e l'emergenza maltempo in Sicilia i temi princpali sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Grande spazio anche alle parole del capo dello Stato Mattarella e della premier Meloni in occasione della Giornata della Memoria e alle indagini su Crans Montana. Il padre di una vittima accusa: "C'è una cricca svizzera". Sugli sportivi, la vigilia della serata decisiva di Champions League: si decidono partecipanti a ottavi e playoff

