Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 gennaio: la rassegna stampa

Sono la polemica sulla presenza dell'Ice ai Giochi olimpici di Milano Cortina e l'emergenza maltempo in Sicilia i temi princpali sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Grande spazio anche alle parole del capo dello Stato Mattarella e della premier Meloni in occasione della Giornata della Memoria e alle indagini su Crans Montana. Il padre di una vittima accusa: "C'è una cricca svizzera". Sugli sportivi, la vigilia della serata decisiva di Champions League: si decidono partecipanti a ottavi e playoff
- Diversi i temi con cui scelgono di aprire i quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera, in primo piano l'emergenza maltempo in Sicilia con lo scontro sui fondi: frana la collina di Niscemi, Schlein chiede di utilizzare i soldi del Ponte. Spazio anche alle polemiche sulla presenza dell'Ice in Italia durante i Giochi e sulle parole di Meloni in occasione della Giornata della Memoria: "I fascisti complici delle persecuzioni razziali"
- Su Repubblica l'apertura è riservata allo scontro politico dopo la conferma della presenza delle forze dell'Ice al fianco della spedizione Usa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il governo ammette la presenza degli agenti, ira del sindaco Sala. Anche qui fotonotizia riservata alla Giornata della Memoria e al messaggio di Mattarella e Meloni contro l'antisimetismo: "No a chi predica l'odio"
- Di 'bufera Ice' si parla anche sulla Stampa, con le perentorie parole del sindaco milanese Sala: "Non sono graditi". Parla l'ex capo della polizia Gabrielli: "No agli sceriffi". E Tajani: "Non sono le SS". Più in basso si torna a parlare anche di Crans Montana, con le accuse del padre di Tamburi: "C'è una cricca svizzera"
- Le stesse accuse trovano spazio anche sulla prima del Messaggero, mentre la procura di Roma apre all'ipotesi di un team investigativo italo-svizzero. Taglio alto, anche qui, per le parole del capo dello Stato durante le celebrazioni del Giorno della Memoria. Spazio anche alla cronaca, con la drammatica vicenda di Anguillara: oggi la decisione sul futuro del figlio di Federica Torzullo, con l'ipotesi di affido a una comunità
- Sulla Gazzetta dello Sport l'anteprima di una serata da urlo in Champions League, con 18 sfide in contemporanea che decideranno le squadre direttamente ammesse agli ottavi e quelle chiamate a sfidarsi ai playoff. Inter, Juventus, Atalanta e Napoli si giocano tutto. Sinner in campo nei quarti dell'Australian Open contro l'americano Shelton
- Anche sul Corriere dello Sport trova spazio la presentazione della giornata decisiva per la competizione regina del calcio europeo. L'Italia insegue il poker: chi rischia di più è il Napoli, in campo contro i campioni del mondo in carica del Chelsea
- Sulla prima di Tuttosport la Juventus divisa tra la vigilia della sfida di Champions col Monaco.e il rush finale di calciomercato con la suggestione Kolo Muani. I bianconeri sperano in un'apertura del Tottenham per un clamoroso ritorno del francese a Torino
- Di Crans Montana torna a occuparsi anche Il Giornale, col titolo principale riservato all'apertura svizzera per la nascita di un pool investigativo in collaborazione con l'Italia. Taglio alto per le polemiche politiche sui fondi da destinare all'emergenza maltempo in Sicilia
- Temi economici, come di consueto, sul Sole 24 Ore, col tech che spinge al record gli utili globali. In evidenza anche lo storico accordo tra India e Unione europea sul libro scambio. Logistica olimpica, in mezzo milione su treni e autobus
- Si parla di sprechi sul Fatto Quotidiano, con lo scudo erariale prorogato anche al 2026. Anche qui spazio alle polemiche per lo sbarco dell'Ice in Italia: Piantedosi conferma, Meloni teme proteste
- 'La sinistra scivola sull'Ice' scrive Libero, accusando l'opposizione di fomentare proteste contro Trump e l'apertura dei Giochi dopo la conferma della presenza degli agenti americani in Italia. A centro pagina, spazio agli affari spregiudicati di Fabrizio Corona
- 'Dissenso unico' è, invece, il gioco di parole scelto dal Manifesto per raccontare quello che viene definito l'addio al patto Meloni-Schlein contro la violenza sessuale. La destra cancella la parola 'consenso' e le donne che protestano al Senato vengono assediate dalla polziia
- Sul Resto del Carlino il monito di Liliana Segre sull'Olocausto in occasione della Giornata della Memoria: "Non si usi Gaza per sminuire". Fotonotizia per l'allarme in Sicilia, dove la frana a Niscemi rischia di far crollare la collina. Piantedosi sui Giochi: "Agenti Ice solo nel villaggio Usa"