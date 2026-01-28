Offerte Sky
Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni

Cronaca
©Ansa

Perturbazione atlantica in arrivo con piogge, temporali e venti forti sulle regioni tirreniche del Sud. Attesi rovesci intensi, raffiche di burrasca e mareggiate tra Sicilia, Calabria e Basilicata. Valutata allerta arancione in Sardegna e allerta gialla in più regioni del Centro‑Sud

ascolta articolo

Una nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo e determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni meridionali, con piogge e temporali che interesseranno in particolare le aree tirreniche. La perturbazione sarà accompagnata da un marcato rinforzo dei venti occidentali.

L'avviso della Protezione Civile

In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalla serata di oggi, mercoledì 28 gennaio, sono attese precipitazioni, anche sotto forma di rovesci o temporali, su Campania e Sicilia - soprattutto sui settori settentrionali dell'isola - con un'estensione dei fenomeni, dalle prime ore di domani, verso Calabria e Basilicata occidentale. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da rovesci intensi, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Venti forti e mareggiate

Dalla mattinata di domani sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in estensione, dalla tarda mattina, alla Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerte meteo per il 29 gennaio

Sulla base dei fenomeni previsti e in corso, per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio, è stata valutata un'allerta arancione su parte della Sardegna e un'allerta gialla su Calabria, Sardegna e su alcune aree di Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto.

